DCU usuwa posty, fani rzucają mięsem. Supergirl wywołała super-kryzys

Warner Bros. i James Gunn nie mają dobrej passy. Choć nowe DCU zaliczyło naprawdę dobre otwarcie („Superman” i „Koszmarne Komando” to udane produkcje, nowy „Peacemaker” jest znakomity), „Supergirl” udowodniła, że obietnice szefostwa dotyczące dbałości o jakość każdego scenariusza można włożyć między bajki.



A teraz zaufanie fanów zostało podkopane jeszcze bardziej. Chodzi o AI i Warnera usuwającego dowody.

Afera o AI w Supergirl. Warner usuwa dowody

Sprawa dotyczy oficjalnie opublikowanego przez Warner Bros. materiału zza kulis, w którym reżyser Craig Gillespie i Jason Momoa rozmawiają o projektach Lobo, które wyglądają na wygenerowane przy użyciu AI. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, dlaczego wykorzystano sztuczną inteligencję do stworzenia postaci, która ma za sobą pięć dekad ugruntowanej historii w komiksach. Pojawiły się również spekulacje, czy AI było szerzej wykorzystywane przy produkcji filmu.



Warner Bros. nie wydało w tej sprawie żadnego oświadczenia, a zamiast tego... usunęło nagranie. Trochę za późno, bo klip jest już viralem - i teraz jest dosłownie wszędzie.



Kontrowersje napędzają szerszą krytykę stylu wizualnego filmu oraz prowokują dyskusje o roli, jaką AI mogła po cichu odegrać w całym procesie twórczym DC Studios. Podsumujmy więc: „Supergirl” nie tylko była wizualnie nijaka, z kiepskim scenariuszem i reżyserią - teraz musi również zmierzyć się z teoriami spiskowymi, według których film był słaby m.in. za sprawą AI.



Rok temu szef DCU Studios - czyli wspomniany James Gunn - zareagował na wygenerowany przez AI zwiastun „Supermana” trzema emotikonami symbolizującymi wymioty i podkreślił, jak ważne jest zapewnienie ludzkim artystom VFX odpowiedniej ilości czasu i szacunku, aby mogli właściwie wykonać swoją pracę.

Zawsze zapewniałem współpracującym ze mną artystom VFX czas potrzebny do właściwego wykonania ich pracy oraz szacunek, na jaki zasługują - powiedział Gunn, podkreślając swoje przywiązanie do procesu twórczego opartego na pracy ludzi. Ciekawe, co w takim razie sądzi o wykorzystywaniu AI przez własne studio?



Przypomnę, że afera ma miejsce zaledwie kilka miesięcy po kontrowersjach związanych z Martinem Scorsesem, który opowiedział się za wykorzystywaniem AI przy tworzeniu storyboardów. To kolejny dowód na to, że mimo ogromnego sprzeciwu w internecie sztuczna inteligencja staje się w Hollywood coraz powszechniejsza, a branża może korzystać z niej po cichu, przesuwając granice do czasu, gdy już nie będzie to budzić takiego oburzenia.



Co tydzień kolejny aktor, reżyser czy studio dokonuje AI-owego „coming outu”. Ostatnio swoje poparcie dla tej technologii wyraziło studio A24. W zeszłym tygodniu był to George Lucas, a w tym tygodniu - Brad Pitt. Przyszłość sztuki kinowej nie maluje się w zbyt jasnych barwach.

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