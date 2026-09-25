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Uwielbiany serial gangsterski w HBO Max. To coś zupełnie nowego

Koniec tygodnia zwykle oznacza pojawienie się w streamingu nowych tytułów, które ciekawie wypełnią widzom weekend. Jednym z nich jest prequel powszechnie lubianego i docenianego niemieckiego serialu "4 Blocks". Nie przegap 4 "Blocks: Początek"

Adam Kudyba
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4 bloki poczatek hbo
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Choć na HBO Max znajdziemy sporo amerykańskich produkcji, Europa również ma sporo do powiedzenia, czego dowodem jest chociażby serial "4 Blocks" - rozdzielona na trzy, emitowane w latach 2017-19 sezony, opowiadające historię walki o przestępczą władzę na terenie Berlina. Głównym bohaterem serialu jest Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan), który już niebawem ma stanąć na czele arabskiego klanu, który kontroluje berlińską dzielnicę Neukolln. W rzeczywistości bohater chciałby rozpocząć spokojne życie z dala od swojej kryminalnej przeszłości, jednak jego plany krzyżuje policyjny nalot, podczas którego zginie jeden z funkcjonariuszy. Toni, by ocalić działalność klanu, będzie musiał przejąć stery rodzinnego interesu, a jego brat Abbas wcale nie ułatwia mu tego trudnego zadania. Dotychczas serial doczekał się 19 odcinków, zdobył uznanie niemieckich krytyków oraz otrzymał kilka nagród telewizyjnych przyznanych przez gremia z tego kraju.

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4 Blocks powraca w formie prequela. Poznamy przeszłość Hamadych

Od dziś w HBO Max jest dostępny do obejrzenia pierwszy odcinek "4 Blocks: Początek" - nowej produkcji, osadzonej w świecie wspomnianego wcześniej serialu, a konkretniej przed wydarzeniami, o których ten opowiada. O ile w "4 Blocks" centralną postacią był Ali Hamady, prequel wraca do przeszłości, a główną postacią historii staje się Malik Hamady - ojciec bohatera.

Oto oficjalny opis fabuły "4 Blocks: Początek":

Malik Hamady (Rami Fadel Khalaf), który uciekł z Libanu wraz z czwórką dzieci i teściową, próbuje zapewnić swojej rodzinie lepszą przyszłość w Niemczech. Zmaga się jednak z uprzedzeniami oraz trudami codziennego życia, przez co trudno mu znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Kiedy po ośmiu latach więzienia na wolność wychodzi jego szwagier Ibrahim (Tariq Al-Saies) i dołącza do rodziny, skrywany przez niego niebezpieczny sekret uruchamia lawinę wydarzeń. W miarę jak Ibrahim coraz głębiej wchodzi w świat przestępczy, wartości wyznawane przez Hamadych zostają wystawione na najtrudniejszą próbę, zagrażając ich bezpieczeństwu oraz wszystkiemu, co udało im się osiągnąć w walce o nową przyszłość.

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Akcja „4 Blocks: Początek"” rozgrywa się w Berlinie lat 90. i, jak można się zorientować po powyższym opisie, przedstawia początki rodziny Hamadych. Wszystko wskazuje na to, że widzowie dostaną interesującą, złożoną historię ludzi uwikłanych w biurokrację, politykę i doświadczających społecznego wykluczenia, którzy próbują za wszelką cenę próbuje zbudować nowe życie w Niemczech. To zaś ma swoją cenę, którą trzeba będzie zapłacić.

Twórcy zamykają tę historię w ośmiu odcinkach - pierwszy jest już w ofercie HBO Max, kolejne epizody produkcji będą trafiać do serwisu co tydzień, aż do finału zaplanowanego na 13 listopada. To najdłuższa jak dotąd odsłona "4 Blocks" - każdy sezon tamtego serialu liczył maksymalnie 6, maksymalnie 7 odcinków. Jednym z nielicznych twórców, którzy pracowali przy obu serialach, jest reżyser Ozgur Yildirim. Oprócz niego praktycznie cały skład został wymieniony - za "Początek" odpowiadają m.in. Hüseyin Tabak, Bernd Lange, Bahar Bektaş, Natalie Zoghbi oraz Hassan Akkouch, który co ciekawe, jest znany fanom oryginalnego serialu z aktorskiej kreacji Marufa Hamady'ego.

4 Blocks: Początek - obsada serialu

  • Tariq Al-Saies jako Ibrahim
  • Tareq Nassery jako Ali "Toni" Hamady
  • Rami Fadel Khalaf jako Malik, ojciec Alego
  • Soufiane El Mesaudi jako Abbas, brat Alego
  • Fatima Khanfour jako babcia Hanin
  • Almountaser „Monty” Alchltouh jako Marwan
  • Siana Zayed jako Amara
  • Mohammad Eliraqui jako kuzyn Latif
  • Luis Vorbach jako Vince Kerner
  • Bella Dayne
  • Mohamed Kanj Khamis
  • Jule Hermann
  • Sevda Polat
  • Samir Salim
  • Enno Trebs
  • Mark Waschke
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zdjęcie główne: materiały prasowe Warner Bros.

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Adam Kudyba
Redaktor

W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.

Tagi:
Co obejrzeć?HBO MaxSeriale kryminalne
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