Uwielbiany serial gangsterski w HBO Max. To coś zupełnie nowego

Choć na HBO Max znajdziemy sporo amerykańskich produkcji, Europa również ma sporo do powiedzenia, czego dowodem jest chociażby serial "4 Blocks" - rozdzielona na trzy, emitowane w latach 2017-19 sezony, opowiadające historię walki o przestępczą władzę na terenie Berlina. Głównym bohaterem serialu jest Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan), który już niebawem ma stanąć na czele arabskiego klanu, który kontroluje berlińską dzielnicę Neukolln. W rzeczywistości bohater chciałby rozpocząć spokojne życie z dala od swojej kryminalnej przeszłości, jednak jego plany krzyżuje policyjny nalot, podczas którego zginie jeden z funkcjonariuszy. Toni, by ocalić działalność klanu, będzie musiał przejąć stery rodzinnego interesu, a jego brat Abbas wcale nie ułatwia mu tego trudnego zadania. Dotychczas serial doczekał się 19 odcinków, zdobył uznanie niemieckich krytyków oraz otrzymał kilka nagród telewizyjnych przyznanych przez gremia z tego kraju.

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4 Blocks powraca w formie prequela. Poznamy przeszłość Hamadych

Od dziś w HBO Max jest dostępny do obejrzenia pierwszy odcinek "4 Blocks: Początek" - nowej produkcji, osadzonej w świecie wspomnianego wcześniej serialu, a konkretniej przed wydarzeniami, o których ten opowiada. O ile w "4 Blocks" centralną postacią był Ali Hamady, prequel wraca do przeszłości, a główną postacią historii staje się Malik Hamady - ojciec bohatera.

Oto oficjalny opis fabuły "4 Blocks: Początek":

Malik Hamady (Rami Fadel Khalaf), który uciekł z Libanu wraz z czwórką dzieci i teściową, próbuje zapewnić swojej rodzinie lepszą przyszłość w Niemczech. Zmaga się jednak z uprzedzeniami oraz trudami codziennego życia, przez co trudno mu znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Kiedy po ośmiu latach więzienia na wolność wychodzi jego szwagier Ibrahim (Tariq Al-Saies) i dołącza do rodziny, skrywany przez niego niebezpieczny sekret uruchamia lawinę wydarzeń. W miarę jak Ibrahim coraz głębiej wchodzi w świat przestępczy, wartości wyznawane przez Hamadych zostają wystawione na najtrudniejszą próbę, zagrażając ich bezpieczeństwu oraz wszystkiemu, co udało im się osiągnąć w walce o nową przyszłość.

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Akcja „4 Blocks: Początek"” rozgrywa się w Berlinie lat 90. i, jak można się zorientować po powyższym opisie, przedstawia początki rodziny Hamadych. Wszystko wskazuje na to, że widzowie dostaną interesującą, złożoną historię ludzi uwikłanych w biurokrację, politykę i doświadczających społecznego wykluczenia, którzy próbują za wszelką cenę próbuje zbudować nowe życie w Niemczech. To zaś ma swoją cenę, którą trzeba będzie zapłacić.

Twórcy zamykają tę historię w ośmiu odcinkach - pierwszy jest już w ofercie HBO Max, kolejne epizody produkcji będą trafiać do serwisu co tydzień, aż do finału zaplanowanego na 13 listopada. To najdłuższa jak dotąd odsłona "4 Blocks" - każdy sezon tamtego serialu liczył maksymalnie 6, maksymalnie 7 odcinków. Jednym z nielicznych twórców, którzy pracowali przy obu serialach, jest reżyser Ozgur Yildirim. Oprócz niego praktycznie cały skład został wymieniony - za "Początek" odpowiadają m.in. Hüseyin Tabak, Bernd Lange, Bahar Bektaş, Natalie Zoghbi oraz Hassan Akkouch, który co ciekawe, jest znany fanom oryginalnego serialu z aktorskiej kreacji Marufa Hamady'ego.

4 Blocks: Początek - obsada serialu

Tariq Al-Saies jako Ibrahim

Tareq Nassery jako Ali "Toni" Hamady

Rami Fadel Khalaf jako Malik, ojciec Alego

Soufiane El Mesaudi jako Abbas, brat Alego

Fatima Khanfour jako babcia Hanin

Almountaser „Monty” Alchltouh jako Marwan

Siana Zayed jako Amara

Mohammad Eliraqui jako kuzyn Latif

Luis Vorbach jako Vince Kerner

Bella Dayne

Mohamed Kanj Khamis

Jule Hermann

Sevda Polat

Samir Salim

Enno Trebs

Mark Waschke

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zdjęcie główne: materiały prasowe Warner Bros.

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