HBO ujawniło plany wobec The Last of Us. To już koniec

2. sezon "The Last of Us" zakończył się jeszcze w maju 2025 roku. Od tamtej pory użytkownicy HBO Max z niecierpliwością wyczekują kolejnych odcinków. Bo wiadomo, że te nadchodzą. Ba! Ich produkcja dobiega końca. Zdjęcia do 3. odsłony hitowej adaptacji gry wideo mają potrwać do listopada. Potem przyjdzie etap postprodukcji i wreszcie będziemy mogli zobaczyć efekty pracy ekipy. Choć tym razem była ona w okrojonym składzie.



Po 2. sezonie z roli współshowrunnera "The Last of Us" zrezygnował Neil Druckmann. Postanowił on bowiem skupić się na pracy dla odpowiedzialnego za gry dewelopera Naughty Dog. Craig Mazin pozostał sam na placu boju, stając przed nie lada wyzwaniem dokończenia całej opowieści.

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The Last of Us - nadchodzi finał hitu HBO Max

Pierwotnie mówiło się, że HBO Max ma plan, aby pociągnąć "The Last of Us" nieco dłużej. Serial miał dostać łącznie 4. sezony. Craig Mazin i spółka nie wierzyli bowiem, że uda im się dokończyć historię Ellie w samej 3. odsłonie serialu. Ale chyba zmienili zdanie.

"THE LAST OF US" OBEJRZYSZ NA:

Na afterparty po rozdaniu nagród Emmy członek zarządu i CEO treści HBO Max Casey Bloys udzielił wywiadu portalowi Deadline. Potwierdził w nim, że 3. sezon nie ma jeszcze konkretnej daty premiery, ale zadebiutuje jakoś w 2027 roku. Dodał też, że według planu Craiga Mazina będzie to ostatnia odsłona hitowej adaptacji gier wideo.

Mówi się przy tym, że 3. sezon "The Last of Us" będzie dłuższy niż dotychczasowe. Ma mieć więcej odcinków niż 1. i 2. odsłona serialu, które składały się kolejno z dziewięciu i siedmiu epizodów. Ile ich dokładnie będzie? Tego na ten moment nie wiadomo. Pozostaje więc trzymać kciuki, aby Craigowi Mazinowi i HBO Max starczyło ich, żeby godnie opowieść zakończyć.



O aktualnych cenach subskrypcji HBO Max poczytasz w naszym tekście.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.