HBO Max ma serialowe złoto. Klasyk telewizji o telewizji

Prawdę mówiąc, na "Newsroom" pierwszy raz trafiłem w momencie, gdy na jednej z facebookowych rolek obejrzałem fragment jego odcinka. Mowa konkretnie o jednej scenie, w której główny bohater dość mocnymi słowami odpowiada na pytanie studentki o to, dlaczego Ameryka jest najlepszym krajem na świecie. Biorąc pod uwagę, że sama "viralowość" tej wypowiedzi jest również wątkiem w serialu, chyba ciężko o mocniejszy splot wydarzeń. Postanowiłem, że chcę dać tej produkcji szansę, zwłaszcza, że od dawna szukałem jakiejś długo trwającej produkcji, która pochłonie moją uwagę. Znalazłem.

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Newsroom to czołówka seriali o dziennikarstwie. Aaron Sorkin stworzył złoto

Centralną postacią serialu jest Will McAvoy (Jeff Daniels) - prezenter telewizyjny i zarazem redaktor naczelny Wieczornych Wiadomości, programu informacyjnego emitowanego w ramach stacji telewizyjnej ACN. Will zdaje się być postacią, która najlepsze czasy ma już za sobą, a dawna werwa zanikła wskutek problemów osobistych, z którymi się zmaga. Wkrótce w jego redakcji dochodzi do sporych przetasowań, w związku z czym nową producentką programu zostaje MacKenzie MacHale (Emily Mortimer), dawna partnerka Willa, a w Wiadomościach rozpoczynają pracę nowe osoby, w tym współpracownik Mac, producent Jim (John Gallagher Jr.). Z biegiem czasu członkowie redakcji stają się zaangażowaną drużyną, która walczy o stworzenie uczciwej, opartej na faktach i rzetelnej telewizji.

Patrząc na powyższy opis, wielu zapewne myśli "tak, jasne, współczesna, uczciwa, rzetelna telewizja informacyjna opowiadająca o polityce - koncept, który nie ma racji bytu". Aaron Sorkin jest twórcą na tyle głęboko osadzonym w świecie amerykańskiej polityki i społecznej rzeczywistości, że z pewnością doskonale zdaje sobie sprawę, że dziś taka telewizja rzeczywiście mogłaby nie tyle nie istnieć, co zaniknąć. Nie jest żadnym sekretem, że zwłaszcza w obecnych czasach media, w tym telewizja, coraz chętniej stają się stronnikami konkretnych obozów politycznych, a dziennikarze, zamiast sprawować funkcję informacyjną względem społeczeństwa, tłumaczą działania polityków, budując sobie wśród ich stronników własne pomniki.

"Newsroom" nie próbuje nas oszukiwać, że świat postępuje w tę stronę, jednak warto dodać, że był emitowany w latach 2012-14, a zatem nieco inny etap w historii. Serial nie czyni też ze swoich bohaterów kryształów - w dużej części to postacie mające swoje osobiste rozterki, które czasami przepracowują razem w tytułowym pomieszczeniu, ale częściej muszą schować do kieszeni, by móc skupić się na swojej pracy. Sorkin zaprasza nas za kulisy telewizyjnego dziennikarstwa i robi to bardzo pieczołowicie - towarzyszymy bohaterom w trakcie weryfikacji prawdziwości napotkanych informacji, procesu decyzyjnego czy temat jest ciekawy lub ma siłę przebicia, pracowania nad konkretnymi tematami.

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Oczywiście, bohaterowie często "dowożą" to, co chcą zrobić, ale serial absolutnie nie wzbrania się przed pokazaniem, że porażka też jest częścią życia zawodowego, zwłaszcza takiego. "Newsroom" ma momenty, w których staje się uczuciową melodramą, zwłaszcza pomiędzy konkretną piątką bohaterów, ale nie czuć w tym sztuczności. Jeśli miałbym wysunąć jeden zarzut do tej produkcji, najprawdopodobniej byłoby to zbyt mocne skupienie się na krytyce konkretnego stronnictwa, przez co łatwo o zarzut, że serial reprezentuje określoną stronę debaty politycznej. Uważam jednak, że nie przesłania to niebywałej sprawności, doskonale rozpisanego tempa i jakości fabuły, którą opowiada Sorkin oraz reżyserzy odcinków serialu.

Zwłaszcza, że aktorzy robią wszystko, by dowieźć nam jak najlepszą telewizję. Jeff Daniels w roli Willa McAvoya to perfekcyjny casting - nieco podstarzały prezenter, który na nowo odzyskuje wigor i staje się szanowanym, choć budzącym respekt, liderem swojej dziennikarskiej rodziny. Przeciwwagą dla niego jest Emily Mortimer w roli Mac, z którą ma znakomitą chemię, a sama postać jest zagrana na zdecydowanie innych nutach. Spośród drugoplanowej obsady najjaśniej świecą gwiazdy Deva Patela (wówczas jeszcze niemającego 25 lat) w roli nerdowatego Neala Sampata, Olivii Munn grającej Sloan Sabbith (ekonomiczną ekspertkę z żyłką do niezręcznych sytuacji), czy przezabawnego Sama Waterstona w roli Charliego Skinnera - szefa działu rozrywki, o którym początkowo myślałem, że będzie rzadko obecnym comic reliefem, a tymczasem okazał się kimś o wiele ważniejszym.

Moje poszukiwania serialu, który trwa długo i zaabsorbuje moją uwagę, zakończyły się dzięki Aaronowi Sorkinowi. "Newsroom" to perełka, która nie jest idealna, której nie oceniłbym na 10 punktów w skali do 10, natomiast zapewnia angażującą rozrywkę i wciągające spojrzenie na amerykańskie (ale w szerszym spojrzeniu, tak naprawdę na wszystkie) media i dziennikarstwo. Jeśli są na sali dziennikarze, którzy czasami wątpią w sens swojej pracy, ten serial powinien łatwo przynieść im na nowo inspirację.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.