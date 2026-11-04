4 platformy streamingowe za 55 zł. Plus i Polsat Box rozszerzają ofertę

Pakiet Amazon Prime, Apple TV, Disney+ i SkyShowtime i miesięczny dostęp do wszystkich serwisów za 55 zł? To kolejna propozycja operatora dla osób, które chcą korzystać z kilku bibliotek VOD w ramach jednej, korzystnej opłaty.

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Nowy zestaw uzupełnia dotychczasową ofertę, w której dostępne były już pakiety łączące Amazon Prime i Apple TV z jednym z dwóch serwisów: Disney+ lub SkyShowtime. Teraz klienci otrzymują dostęp do wszystkich czterech platform jednocześnie, w tym do filmowych i serialowych nowości, produkcji familijnych, dokumentów oraz programów rozrywkowych.

Streaming w Plusie i Polsat Box. Można wybrać własny zestaw

Gotowe pakiety to niejedyna możliwość. Osoby, które nie potrzebują wszystkich czterech serwisów, mogą skorzystać z opcji samodzielnego komponowania zestawów. Do wyboru jest sześć usług: Apple TV, Disney+ (Standard), HBO Max (Standard), SkyShowtime (Standard), Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport.

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Dwa dowolnie wybrane serwisy kosztują 40 zł miesięcznie, a cztery - 80 zł miesięcznie. Także w tym przypadku pakiety są dostępne przy zawieraniu nowej lub przedłużaniu obecnej umowy na minimum 24 miesiące. Łączna cena abonamentu z wybranym zestawem zaczyna się od 90 zł miesięcznie bez rabatów lub 80 zł z rabatami. Od 25. miesiąca wynosi odpowiednio 95 zł lub 85 zł.

W ofercie pozostają również gotowe zestawy trzech platform za 40 zł miesięcznie: Amazon Prime, Apple TV i Disney+ albo Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime.

Warunki

Nowy pakiet za 55 zł można znaleźć w ofercie Plusa i Polsat Box. Nie jest to jednak samodzielna subskrypcja dostępna bez dodatkowych zobowiązań. Oferta wymaga zawarcia nowej lub przedłużenia obecnej umowy na abonament komórkowy, internet mobilny albo światłowód na co najmniej 24 miesiące.

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Łączny miesięczny koszt abonamentu wraz z czterema platformami zaczyna się od 105 zł. Można go obniżyć o 10 zł, korzystając z dwóch rabatów: 5 zł za zgodę marketingową i 5 zł za e-fakturę. Oznacza to, że przy spełnieniu warunków promocyjnych opłata wyniesie od 95 zł miesięcznie.

Od 25. miesiąca łączna cena wzrasta do 110 zł bez rabatów lub 100 zł z rabatami. Po każdych kolejnych 12 miesiącach trwania umowy cena abonamentu zwiększa się o 5 zł miesięcznie. Sama opłata za pakiet czterech serwisów pozostaje natomiast na poziomie 55 zł.

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Szczegóły dostępne są na stronach plus.pl/streaming oraz sklep.polsatbox.pl/streaming.

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