CANAL+ na listopad 2026. Finał tego lepszego Stamtąd i The Office PL
Serwis streamingowy CANAL+ w ostatnich miesiącach intensywnie doładowuje swoją ofertę, która konkuruje z największymi graczami na rynku. Subskrybenci znajdą tam naprawdę mnóstwo perełek - zarówno nieco starszych, jak i świeżutkich. A co czeka ich w listopadzie 2026?
Listopad przyniesie sporo nowości dla subskrybentów CANAL+. Wśród najważniejszych premier znalazły się 6. sezon „The Office PL”, finałowa odsłona „Yellowjackets” oraz nowy serial „S.W.A.T. Exiles”. Nie zabraknie również głośnych filmów, w tym „Dziewczyny z igłą” Magnusa von Horna, „Norymbergi”, thrillera „Desperat” z Billem Skarsgårdem i Alem Pacino oraz ubiegłorocznego hitu „Pomoc domowa”. Sprawdzamy, co i kiedy pojawi się w serwisie.
CANAL+ - nowości na listopad 2026. Filmy i seriale
Listopadową ofertę serialową otworzy „S.W.A.T. Exiles”, czyli nowa odsłona opowieści o policyjnej jednostce specjalnej. Sierżant Daniel „Hondo” Harrelson wraca do służby i staje na czele eksperymentalnego oddziału, który tworzą niedoświadczeni, nieprzewidywalni rekruci. 1. sezon zadebiutował 2 listopada.
6 listopada do CANAL+ trafi natomiast szósty sezon „The Office PL”. W Kropliczance szykują się kolejne przetasowania, a spokój dobrze znanego zespołu zakłóci przyjazd Roberta - ekscentrycznego pracownika z Warszawy. Michał będzie próbował utrzymać władzę, Patrycja dostrzeże szansę na awans, a Darek znajdzie się na życiowym zakręcie. Wszystko to, oczywiście, w atmosferze biurowych absurdów, niezręczności i charakterystycznego humoru.
Pod koniec miesiąca czeka nas z kolei powrót „Yellowjackets”. 4. sezon, który będzie zarazem finałową odsłoną serialu, zadebiutuje 27 listopada. Bohaterki ponownie będą musiały zmierzyć się z konsekwencjami minionych wydarzeń. W przeszłości grupa walczy o przetrwanie i próbuje zatrzeć ślady swoich grzechów, zanim nadejdzie ratunek, a we współczesności dawne sekrety zaczynają wychodzić na jaw. Co więcej - powrót jednej z postaci może wywrócić życie ocalałych do góry nogami.
Wśród filmowych propozycji warto zwrócić uwagę przede wszystkim na „Dziewczynę z igłą” Magnusa von Horna, nominowaną do Oscara produkcję rozgrywającą się w Kopenhadze na początku XX wieku. Film pojawi się w serwisie 6 listopada. Dzień później zadebiutuje „Norymberga”, opowiadająca o psychiatrze Douglasie Kelleyem, który podczas procesu nazistowskich zbrodniarzy wojennych próbuje zdobyć zaufanie Hermanna Göringa i wydobyć z niego kluczowe zeznania.
14 listopada do oferty trafi „Desperat” z Billem Skarsgårdem i Alem Pacino. To thriller inspirowany prawdziwą historią, w którym jeden niewłaściwy ruch może doprowadzić do tragedii. Fani mocniejszych produkcji powinni również zainteresować się „Przyjmij / Odrzuć” (19 listopada). Violet wybiera się na pierwszą od lat randkę. Jej towarzysz wydaje się idealny, ale sytuacja szybko się komplikuje, gdy kobieta zaczyna otrzymywać niepokojące wiadomości.
W listopadowym repertuarze znalazł się także „American Psycho” (10 listopada), „W pokoju obok” Pedro Almodóvara z Julianne Moore i Tildą Swinton (13 listopada) oraz „Operacja Kabul” (12 listopada). 21 listopada pojawi się „Ice Cream Man” - horror o tajemniczym sprzedawcy lodów, który zamienia dzieci w bezlitosnych łowców dorosłych. Na uwagę zasługuje również „Bez końca” (25 listopada). To opowieść o ojcu, który nie potrafi pogodzić się z zaginięciem szesnastoletniego syna. Gdy policyjne śledztwo nie przynosi przełomu, mężczyzna postanawia samodzielnie zbadać Wisłę, wykorzystując do tego łódź, kamery i drony. Film opowiada nie tylko o desperackich poszukiwaniach, ale również o miłości rodzica do dziecka i próbie odnalezienia ukojenia.
Miesiąc zamknie hitowa „Pomoc domowa” (28 listopada), czyli ekranizacja bestsellerowej powieści Freidy McFadden.
CANAL+ - pełna lista premier listopada
- 2 listopada - „S.W.A.T. Exiles”, sezon 1
- 3 listopada - „Extrawurst”
- 4 listopada - „Każdy twój oddech”
- 5 listopada - „Guru”
- 6 listopada - „The Office PL”, sezon 6; „Dziewczyna z igłą”
- 7 listopada - „Norymberga”
- 10 listopada - „American Psycho”
- 12 listopada - „Operacja Kabul”
- 13 listopada - „W pokoju obok”
- 14 listopada - „Desperat”
- 17 listopada - „Anatomia strachu”
- 19 listopada - „Przyjmij / Odrzuć”
- 20 listopada - „Martwych nie boli”
- 21 listopada - „Ice Cream Man”
- 22 listopada - „Fleak. Futrzak i ja”
- 24 listopada - „Cudowne dni”
- 25 listopada - „Bez końca”
- 27 listopada - „Yellowjackets”, sezon 4
- 28 listopada - „Pomoc domowa”
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).