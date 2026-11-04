CANAL+ na listopad 2026. Finał tego lepszego Stamtąd i The Office PL

Listopad przyniesie sporo nowości dla subskrybentów CANAL+. Wśród najważniejszych premier znalazły się 6. sezon „The Office PL”, finałowa odsłona „Yellowjackets” oraz nowy serial „S.W.A.T. Exiles”. Nie zabraknie również głośnych filmów, w tym „Dziewczyny z igłą” Magnusa von Horna, „Norymbergi”, thrillera „Desperat” z Billem Skarsgårdem i Alem Pacino oraz ubiegłorocznego hitu „Pomoc domowa”. Sprawdzamy, co i kiedy pojawi się w serwisie.

REKLAMA

CANAL+ - nowości na listopad 2026. Filmy i seriale

Listopadową ofertę serialową otworzy „S.W.A.T. Exiles”, czyli nowa odsłona opowieści o policyjnej jednostce specjalnej. Sierżant Daniel „Hondo” Harrelson wraca do służby i staje na czele eksperymentalnego oddziału, który tworzą niedoświadczeni, nieprzewidywalni rekruci. 1. sezon zadebiutował 2 listopada.

6 listopada do CANAL+ trafi natomiast szósty sezon „The Office PL”. W Kropliczance szykują się kolejne przetasowania, a spokój dobrze znanego zespołu zakłóci przyjazd Roberta - ekscentrycznego pracownika z Warszawy. Michał będzie próbował utrzymać władzę, Patrycja dostrzeże szansę na awans, a Darek znajdzie się na życiowym zakręcie. Wszystko to, oczywiście, w atmosferze biurowych absurdów, niezręczności i charakterystycznego humoru.

REKLAMA

Pod koniec miesiąca czeka nas z kolei powrót „Yellowjackets”. 4. sezon, który będzie zarazem finałową odsłoną serialu, zadebiutuje 27 listopada. Bohaterki ponownie będą musiały zmierzyć się z konsekwencjami minionych wydarzeń. W przeszłości grupa walczy o przetrwanie i próbuje zatrzeć ślady swoich grzechów, zanim nadejdzie ratunek, a we współczesności dawne sekrety zaczynają wychodzić na jaw. Co więcej - powrót jednej z postaci może wywrócić życie ocalałych do góry nogami.

Wśród filmowych propozycji warto zwrócić uwagę przede wszystkim na „Dziewczynę z igłą” Magnusa von Horna, nominowaną do Oscara produkcję rozgrywającą się w Kopenhadze na początku XX wieku. Film pojawi się w serwisie 6 listopada. Dzień później zadebiutuje „Norymberga”, opowiadająca o psychiatrze Douglasie Kelleyem, który podczas procesu nazistowskich zbrodniarzy wojennych próbuje zdobyć zaufanie Hermanna Göringa i wydobyć z niego kluczowe zeznania.

REKLAMA

14 listopada do oferty trafi „Desperat” z Billem Skarsgårdem i Alem Pacino. To thriller inspirowany prawdziwą historią, w którym jeden niewłaściwy ruch może doprowadzić do tragedii. Fani mocniejszych produkcji powinni również zainteresować się „Przyjmij / Odrzuć” (19 listopada). Violet wybiera się na pierwszą od lat randkę. Jej towarzysz wydaje się idealny, ale sytuacja szybko się komplikuje, gdy kobieta zaczyna otrzymywać niepokojące wiadomości.

W listopadowym repertuarze znalazł się także „American Psycho” (10 listopada), „W pokoju obok” Pedro Almodóvara z Julianne Moore i Tildą Swinton (13 listopada) oraz „Operacja Kabul” (12 listopada). 21 listopada pojawi się „Ice Cream Man” - horror o tajemniczym sprzedawcy lodów, który zamienia dzieci w bezlitosnych łowców dorosłych. Na uwagę zasługuje również „Bez końca” (25 listopada). To opowieść o ojcu, który nie potrafi pogodzić się z zaginięciem szesnastoletniego syna. Gdy policyjne śledztwo nie przynosi przełomu, mężczyzna postanawia samodzielnie zbadać Wisłę, wykorzystując do tego łódź, kamery i drony. Film opowiada nie tylko o desperackich poszukiwaniach, ale również o miłości rodzica do dziecka i próbie odnalezienia ukojenia.

REKLAMA

Miesiąc zamknie hitowa „Pomoc domowa” (28 listopada), czyli ekranizacja bestsellerowej powieści Freidy McFadden.

CANAL+ - pełna lista premier listopada

2 listopada - „S.W.A.T. Exiles”, sezon 1

- „S.W.A.T. Exiles”, sezon 1 3 listopada - „Extrawurst”

- „Extrawurst” 4 listopada - „Każdy twój oddech”

- „Każdy twój oddech” 5 listopada - „Guru”

- „Guru” 6 listopada - „The Office PL”, sezon 6; „Dziewczyna z igłą”

- „The Office PL”, sezon 6; „Dziewczyna z igłą” 7 listopada - „Norymberga”

- „Norymberga” 10 listopada - „American Psycho”

- „American Psycho” 12 listopada - „Operacja Kabul”

- „Operacja Kabul” 13 listopada - „W pokoju obok”

- „W pokoju obok” 14 listopada - „Desperat”

- „Desperat” 17 listopada - „Anatomia strachu”

- „Anatomia strachu” 19 listopada - „Przyjmij / Odrzuć”

- „Przyjmij / Odrzuć” 20 listopada - „Martwych nie boli”

- „Martwych nie boli” 21 listopada - „Ice Cream Man”

- „Ice Cream Man” 22 listopada - „Fleak. Futrzak i ja”

- „Fleak. Futrzak i ja” 24 listopada - „Cudowne dni”

- „Cudowne dni” 25 listopada - „Bez końca”

- „Bez końca” 27 listopada - „Yellowjackets”, sezon 4

- „Yellowjackets”, sezon 4 28 listopada - „Pomoc domowa”

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...