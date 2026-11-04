Fani wymiotli figurki Godzilli z kin. W sieci kosztują miliony monet

"Godzilla Minus Zero" to nie byle jaka premiera. Fani czekali na nią od blisko trzech lat. Odkąd tylko pierwsza część - "Godzilla Minus One" - narobiła wielkiego szumu. Pod koniec 2023 roku zakochali się w niej krytycy (99 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), a w ślad za nimi poszli widzowie z całego świata. Produkcji kosztującej 10 mln dol. udało się dzięki temu zarobić prawie 114 mln. Warto przy tym zauważyć, że w niektórych regionach pojawiła się w bardzo ograniczonej dystrybucji. Choćby u nas można było ją obejrzeć w multipleksach na pojedynczych seansach.

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Na szczęścię sequel wchodzi do kin już na pełnej. Jego premiera dopiero w najbliższy piątek, 6 listopada, ale w środę, 3 listopada można było go zobaczyć na pokazach przedpremierowych w kinach sieci Cinema City, Multikino czy Helios. Z tej właśnie okazji pojawił się w nich również merch związany z filmem. Składa się on z pojemnika na napój i kubełka na popcorn. Przy czym ten ostatni występuje w dwóch wariantach - standardowym i w formie figurki Godzilli o wysokości ok. 50 cm.

Godzilla Minus Zero - figurka znika z kin

Jak w swoich mediach społecznościowych poinformowało Cinema City, w kinach sieci figurka Godzilli występuje w nakładzie mocno limitowanym w wybranych lokalizacjach. Choć nie podano ceny, z komentarzy (jeden przedstawia zdjęcie figurki z ceną) wynika, że taki gadżet kosztuje 299 zł. Wysoka kwota nikogo jednak nie odstraszyła.

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Sam próbowałem taką figurkę nabyć po wieczornym przedpremierowym pokazie w jednym z warszawskich kin, ale otrzymałem informację, że jest to niemożliwe. Kubełki na popcorn w kształcie Godzilli zostały w tym właśnie kinie wyprzedane. Dowiedziałem się przy tym, że podobna sytuacja miała miejsce również w innej lokalizacji. I pewnie nie tylko tam.

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Skoro kubełek na popcorn w kształcie Godzilli stał się trudno dostępnym przedmiotem, stało się to, co się stać musiało. Już teraz można go zamówić przez internet za znacznie wyższą cenę. Na portalu OLX da się znaleźć dwie oferty sprzedaży takiej figurki. W jednym przypadku za przedmiot trzeba zapłacić 525 zł, a w drugim - wstrzymajcie oddech - 750 zł.

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Fot.: screen z portalu olx.pl.

Tak czy siak kubełek na popcorn w kształcie Godzilli kosztuje teraz znacznie więcej niż w kinach. Cena jest wyższa nawet 2,5 raza. Czy ktoś jest na tyle zdesperowany, żeby tyle wydać za merch z filmu? To pytanie na razie pozostaje otwarte.

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