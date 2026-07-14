Karuzela nazwisk trwa. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Lin-Manuel Miranda miał zagrać Vulture'a w "Spider-Man: Homecoming" (ostatecznie, jak wiemy, zagrał go Michael Keaton), a jeszcze niedawno Margot Robbie, Sydney Sweeney i Sabrina Carpenter były typowane jako silne kandydatki do roli mutantki z X-Men. To właśnie film o zespole mutantów-superbohaterów, reżyserowany przez Jake'a Schreiera ("Thunderbolts") jest obecnie jednym z najgorętszych tematów, jeśli chodzi o Marvela i przyszły udział aktorów w tym projekcie. Dzieje się tak z prostej przyczyny - planowane jest bowiem odmłodzenie postaci w ramach rebootu. To z kolei oznacza poszukiwanie nowych twarzy, które zwiążą się ze zresetowanym MCU.

Adam Driver lubi grać złoczyńców. W Marvelu czeka na niego wielka rola

Adam Driver to jeden z najlepszych współczesnych reprezentantów swojego fachu. Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor, doskonale balansujący swoją karierę. Z jednej strony ma doświadczenie bycia główną postacią dużej franczyzy (Kylo Ren w "Gwiezdnych wojnach"), współpracowania z największymi reżyserami w branży (Martin Scorsese, Ridley Scott, Michael Mann), z drugiej - niebojący się artystycznych wyzwań ("Annette", "Paterson", "Father Mother Sister Brother").

Możliwe, że już mało kto pamięta, ale Adam Driver już raz był silnym kandydatem do pojawienia się w MCU - miał zagrać Reeda Richardsa/Mistera Fantastica. Los jednak sprawił, że rola ta trafiła do Pedro Pascala. Wygląda jednak na to, że, parafrazując słynne przysłowie, nie przyszedł Driver do Marvela, to przyszedł Marvel do Drivera. Według informacji podawanych przez scoopera MyTimeToShineHello (i potwierdzanych przez innych dziennikarzy związanych ze światem popkultury), Adam Driver ma zagrać w filmie poświęconym X-Menom i wcielić w głównego złoczyńcę, Magneto. To wieść z gatunku mocnych, ale zdecydowanie możliwych do wyobrażenia - aktor ma wyjątkowy talent do grania poważnych, groźnych, silnych i charyzmatycznych postaci.

Wybór Drivera na Magneto byłby jedną z najlepszych decyzji, którą podjął Marvel przy castingu w ostatnich latach. Oczywiście, jeśli to się potwierdzi, nie oznacza to, że w filmie o X-Menach nie pojawi się inny złoczyńca - dotychczas typowano, że głównym złolem ma być Mister Sinister (do tej roli typowano m.in. Javiera Bardema). Choć jest to informacja o - póki co - mniejszym statusie pewności, niż u Drivera, w Charlesa Xaviera miałby się z kolei wcielić Patrick Wilson ("Obecność", "Przylądek strachu"), zaś do grona kandydatów do roli Cyklopa dołączył Nicolas Alexander Chavez (znany m.in. z roli Lyle'a Menendeza w "Potworach").

Przyznam, że wszystkie z wymienionych doniesień wyobrażam sobie w pozytywnym sensie. Adama Drivera w szczególności - uważam go za członka czołówki aktorów swojego pokolenia, niezwykle utalentowanego gościa, który jakimś trafem wciąż nie odebrał najważniejszej statuetki, choć był jej bardzo blisko. Szczerze życzę i sobie, i jemu, i fanom X-Menów, by słowa stały się ciałem, a Adam Driver wszedł w buty Iana McKellena i Michaela Fassbendera. Wiem, że zrobi to wybornie.

Film o X-Menach ma trafić do kin w 2028 roku.

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