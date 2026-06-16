Wiemy, kogo zabraknie w Avengers: Doomsday

Najbliższe miesiące, włącznie z tym, w którym "Avengers: Doomsday" trafi na wielki ekran, będą wielkim testem dla Marvela. Dotyczy on przede wszystkim zainteresowania fanów. Mamy do czynienia z wielkim superwidowiskiem, w którym pojawi się kilkadziesiąt postaci znanych z różnych etapów MCU. Wiele głosów wygląda mniej więcej tak: albo to będzie coś niezwykłego i genialnego w swoim rozmachu, albo okaże się kolosem na papierowych nogach. Jako fan Marvela życzyłbym sobie tej pierwszej opcji, ale czas pokaże, czy to marzenie się spełni.

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Avengers: Doomsday - kogo nie zobaczymy? Są zaskoczenia

Dotychczasowe nazwiska, mieszczące się w obsadzie "Avengers: Doomsday" są imponujące. Największą uwagę fanów zwraca oczywiście wielki powrót Roberta Downey Jr., który sportretuje głównego złoczyńcę filmu, Doktora Dooma. To będzie historyczny moment - na jednym ekranie zobaczymy kultowe drużyny superbohaterów: Avengersów, Nowych Avengersów, Fantastyczną Czwórkę, mutantów z X-Men, a także postacie z Wakandy, czy Namora. To i tak ponoć nie koniec - mówi się o tym, że swoją obecnością zaszczycą nas m.in. Hugh Jackman (Wolverine) czy Tobey Maguire, pierwszy odtwórca roli Spider-Mana.

Warte uwagi jest to, że pośród wielu postaci oficjalnie ogłoszonych przez Marvela, wciąż wiele postaci pozostaje nieujawnionych. Na słynnym "krzesełkowym wydarzeniu" nie zobaczyliśmy nazwiska Benedicta Cumberbatcha (Doktor Strange), Toma Hollanda (Spider-Man), ani Marka Ruffalo (Hulk). Czy ta trójka rzeczywiście nie pojawi się w "Doomsday"? Niewykluczone, że w przypadku dwóch ostatnich coś powie nam "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", w którym obaj występują. Sporo mówi się też, że w razie braku bycia częścią obsady tegorocznego filmu, Pajączek ma pojawić się w "Secret Wars" i być jedną z kluczowych postaci. Teraz pojawiają się doniesienia o kolejnych wielkich nieobecnych.

Jak donosi ComicBookMovie, w tym momencie "Avengers: Doomsday" ma się obyć bez trzech postaci: Kapitan Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) i Moniki Rambeau (Teyonnah Paris). O ile w przypadku pierwszej z wymienionych szok raczej nie jest zbyt wysoki (od dawna ta postać była bezbarwna, a "The Marvels" tylko to potwierdziło), o tyle brak udziału pozostałej dwójki może zastanawiać. Zwłaszcza mowa tu o Rambeau, która w scenie po napisach "The Marvels" obudziła się uwięziona w alternatywnej rzeczywistości, w laboratorium prowadzonym przez Hanka McCoya aka Bestię - co wielu potraktowało nie tylko jako zapowiedź przyszłego powrotu X-Menów, ale i samej Rambeau.

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Na ten moment zdaje się, że Rambeau powróci dopiero później - niewykluczone, że w kolejnym filmie z serii, "Secret Wars". W przypadku Ms. Marvel ostatnio popularna była wersja, że wcielająca się w nią Iman Vellani jednak zagra w "Avengers: Doomsday". Byłoby to również sensowne fabularnie, biorąc pod uwagę moce, jakimi dysponuje młoda superbohaterka. Jeśli bracia Russo zdecydowali inaczej, pozostaje ufać, że wiedzą, co robią.

Avengers: Doomsday - obsada filmu

Chris Hemsworth - Thor

Chris Evans - Steve Rogers

Vanessa Kirby - Sue Storm

Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka, d. Falcon;

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera

Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man

Kathryn Newton - Cassie Lang

Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent

Tenoch Huerta Mejia - Namor

Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing

Simu Liu - Shang Chi

Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa

Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia

Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry

Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon

Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch

David Harbour - Red Guardian

Hannah John-Kamen - Ghost

Winston Duke - M’Baku

Tom Hiddleston - Loki

Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier

Ian McKellen - Magneto

Alan Cumming - Nightcrawler

Rebecca Romijn - Mystique

James Marsden - Cyclops

Channing Tatum - Gambit

Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.