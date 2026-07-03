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Wyciek fabuły Avengers: Doomsday. Rzeźnia to mało powiedziane

"Avengers: Doomsday" już za mniej niż pół roku trafi do kin. Superwidowisko Marvela od dawna jest obiektem przewidywań fanów, prześcigających się w teoriach co do fabuły. Swego czasu okazało się, że informacje na jej temat wyciekły do sieci. Choć prawdziwym testem będzie ostatecznie i tak pokaz filmu, zdaje się, że jesteśmy coraz bliżej wiedzy na temat wydarzeń z "Doomsday".

Adam Kudyba
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Wiele miesięcy temu Marvel za pomocą "metody krzesełkowej" ogłosił nazwiska, które znajdują się na liście obsady "Avengers: Doomsday". Wiele wskazuje na to, że nie ma tam wszystkich, którzy rzeczywiście pojawią się na ekranie - niektóre z nich mogą być albo podane później, albo tak, by widz dopiero w trakcie filmu przekonał się o czyjejś obecności. Zarówno postacie, jak i to, co się wydarzy w filmie, są żywymi wśród fanów Marvela tematami do dyskusji, rozważaniami na temat tego, jak się potoczą losy ulubionych superbohaterów. Wygląda na to, że wiemy już więcej.

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Fabuła Avengers: Doomsday w sieci. Jeśli prawdziwa, to mocna

W tym miejscu należy zastrzec, że dopóki "Avengers: Doomsday" nie trafi do kin i nie zobaczymy tej historii na własne oczy, wszelkie informacje na temat fabuły filmu siłą rzeczy mają status niepotwierdzonych. Nie zmienia to faktu, że pewne źródła są bardziej wiarygodne, a podawane przez nie informacje rzeczywiście mogą być bliskie rzeczywistości. Kilka miesięcy temu doszło do przecieku, który zawierał szczegóły dotyczące fabuły "Avengers: Doomsday". Sumując je z wszystkim, co wiemy obecnie, ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że jego treść brzmi, jak to mówi współczesne pokolenie, "legitnie".

John Campea, youtuber specjalizujący się w tematyce popkulturowej i filmowej, nieraz mający dobre źródła swoich informacji, miał zasugerować, że to właśnie ten przeciek sprzed kilku miesięcy, szczegółowo opisujący, co się wydarzy w "Doomsday", był autentyczny. Jeśli uwierzyć Campei, czeka nas naprawdę sporo intensywnych wrażeń.

Oto, co ma się wydarzyć w "Avengers: Doomsday":

  • Spider-Man (Tobey Maguire) ma walczyć z Deadpoolem (Ryan Reynolds) i Wolverinem (Hugh Jackman), którzy zostali wysłani na planetę Pajączka, by ją zniszczyć, a tym samym ocalić swoją - to się ma udać, przez co Spidey i Wolverine giną, a Deadpool wraca do swojego świata
  • Steve Rogers (Chris Evans) uczestniczy w pogrzebie Tony'ego Starka, a następnie udaje się w przeszłość, by wieść życie z Peggy Carter (Hayley Atwell); Loki odwiedza go, przestrzega przed planami TVA, która ma chcieć "przyciąć" tę linię czasu, oferuje im ucieczkę do świata Fantastycznej Czwórki
  • Rogers z rodziną spędzają lata w świecie F4, a Doktor Doom (Robert Downey Jr) wspólnie z Reedem Richardsem (Pedro Pascal) odkrywają, że w ich rzeczywistości mieszka ktoś, kogo nie powinno tam być - Steve
  • były Kapitan zgadza się wyruszyć z nimi w podróż na Ziemię-616, by przekonać swoją dawną ekipę do realizacji planu, polegającego na budowie specjalnych urządzeń i umieszczenia ich na pozostałych Ziemiach tak, by "oddzielić" światy i zapobiec dalszym kolizjom multiwersum
  • dochodzi do starcia Avengersów z X-Menami, gdy pierwsi przybywają do świata tych drugich - mutanci traktują ich herosów z Ziemi-616 jako zagrożenie
  • Steve spotyka się z Thorem i mówi mu, że spotkał Lokiego, i zgadza się by zabrać Boga Gromu do brata - na miejscu okazuje się jednak, że TVA jest de facto zniszczona, a wszyscy martwi, w tym mający wyrwane serce Loki
  • niedługo potem okazuje się, że Doktor Doom ma zupełnie odwrotny plan - doprowadzić do całkowitego zderzenia rzeczywistości, by na zgliszczach starego multiwersum zbudować nowe, wedle własnej wizji; ujawnia też osobistą motywację - zagrożenia kolizją w świecie Dooma skłoniły go do przeprowadzania eksperymentów, które skończyły się tragicznie: on sam został oszpecony, a jego żona i dziecko zginęli
  • jako, że obecność Rogersa wywołała anomalię, Doom w ramach zemsty ma zabić syna Steve'a
  • ostatecznie Avengers, Fantastyczna Czwórka, X-Meni i dowodzona przez Thora armia z Valhalli przybywają do Latverii walczyć z Doomem
  • światy zderzają się, zostają zniszczone, a jedynym ocalałym jest Doktor Doom - tworzy nową rzeczywistość, Battleworld, w której wszyscy zostają wskrzeszeni z wymazaną pamięcią i mają nowe życie w fałszywej rzeczywistości; Doom zostaje władcą nowego świata
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Prawdę powiedziawszy, przedstawiony scenariusz, mimo pojawiających się wielu pytań, brzmi naprawdę sensownie. Jasne, wizja kolejnej "wielkiej porażki" bohaterów po to, by odrodzić się w następnym filmie, jest już nam znana z "Wojny bez granic", natomiast powyższy ciąg zdarzeń na papierze ma logikę, którą jako widz i fan Marvela, prawdopodobnie bym kupił. Jest to również spójne ze scenami po napisach w "Fantastycznej Czwórce: Pierwszych krokach" (gdzie Doom przybywa do siedziby F4, niewykluczone, że w celu poinformowania ich o sytuacji z Rogersem) i "Thunderbolts*" (gdy bohaterowie widzą na radarze statek F4). Już za kilka miesięcy prawda ujrzy światło dzienne.

Avengers: Doomsday - obsada filmu

  • Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic
  • Robert Downey Jr. - Doktor Doom
  • Chris Hemsworth - Thor
  • Chris Evans - Steve Rogers
  • Vanessa Kirby - Sue Storm
  • Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka, d. Falcon;
  • Sebastian Stan - Bucky Barnes
  • Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera
  • Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man
  • Kathryn Newton - Cassie Lang
  • Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent
  • Tenoch Huerta Mejia - Namor
  • Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing
  • Simu Liu - Shang Chi
  • Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa
  • Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia
  • Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry
  • Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon
  • Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch
  • David Harbour - Red Guardian
  • Hannah John-Kamen - Ghost
  • Winston Duke - M’Baku
  • Tom Hiddleston - Loki
  • Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier
  • Ian McKellen - Magneto
  • Alan Cumming - Nightcrawler
  • Rebecca Romijn - Mystique
  • James Marsden - Cyclops
  • Channing Tatum - Gambit

"Avengers: Doomsday" w kinach od 18 grudnia.

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Adam Kudyba
Redaktor

W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.

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