Wyciek fabuły Avengers: Doomsday. Rzeźnia to mało powiedziane

Wiele miesięcy temu Marvel za pomocą "metody krzesełkowej" ogłosił nazwiska, które znajdują się na liście obsady "Avengers: Doomsday". Wiele wskazuje na to, że nie ma tam wszystkich, którzy rzeczywiście pojawią się na ekranie - niektóre z nich mogą być albo podane później, albo tak, by widz dopiero w trakcie filmu przekonał się o czyjejś obecności. Zarówno postacie, jak i to, co się wydarzy w filmie, są żywymi wśród fanów Marvela tematami do dyskusji, rozważaniami na temat tego, jak się potoczą losy ulubionych superbohaterów. Wygląda na to, że wiemy już więcej.

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Fabuła Avengers: Doomsday w sieci. Jeśli prawdziwa, to mocna

W tym miejscu należy zastrzec, że dopóki "Avengers: Doomsday" nie trafi do kin i nie zobaczymy tej historii na własne oczy, wszelkie informacje na temat fabuły filmu siłą rzeczy mają status niepotwierdzonych. Nie zmienia to faktu, że pewne źródła są bardziej wiarygodne, a podawane przez nie informacje rzeczywiście mogą być bliskie rzeczywistości. Kilka miesięcy temu doszło do przecieku, który zawierał szczegóły dotyczące fabuły "Avengers: Doomsday". Sumując je z wszystkim, co wiemy obecnie, ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że jego treść brzmi, jak to mówi współczesne pokolenie, "legitnie".

John Campea, youtuber specjalizujący się w tematyce popkulturowej i filmowej, nieraz mający dobre źródła swoich informacji, miał zasugerować, że to właśnie ten przeciek sprzed kilku miesięcy, szczegółowo opisujący, co się wydarzy w "Doomsday", był autentyczny. Jeśli uwierzyć Campei, czeka nas naprawdę sporo intensywnych wrażeń.

Oto, co ma się wydarzyć w "Avengers: Doomsday":

Spider-Man (Tobey Maguire) ma walczyć z Deadpoolem (Ryan Reynolds) i Wolverinem (Hugh Jackman), którzy zostali wysłani na planetę Pajączka, by ją zniszczyć, a tym samym ocalić swoją - to się ma udać, przez co Spidey i Wolverine giną, a Deadpool wraca do swojego świata

Steve Rogers (Chris Evans) uczestniczy w pogrzebie Tony'ego Starka, a następnie udaje się w przeszłość, by wieść życie z Peggy Carter (Hayley Atwell); Loki odwiedza go, przestrzega przed planami TVA, która ma chcieć "przyciąć" tę linię czasu, oferuje im ucieczkę do świata Fantastycznej Czwórki

Rogers z rodziną spędzają lata w świecie F4, a Doktor Doom (Robert Downey Jr) wspólnie z Reedem Richardsem (Pedro Pascal) odkrywają, że w ich rzeczywistości mieszka ktoś, kogo nie powinno tam być - Steve

były Kapitan zgadza się wyruszyć z nimi w podróż na Ziemię-616, by przekonać swoją dawną ekipę do realizacji planu, polegającego na budowie specjalnych urządzeń i umieszczenia ich na pozostałych Ziemiach tak, by "oddzielić" światy i zapobiec dalszym kolizjom multiwersum

dochodzi do starcia Avengersów z X-Menami, gdy pierwsi przybywają do świata tych drugich - mutanci traktują ich herosów z Ziemi-616 jako zagrożenie

Steve spotyka się z Thorem i mówi mu, że spotkał Lokiego, i zgadza się by zabrać Boga Gromu do brata - na miejscu okazuje się jednak, że TVA jest de facto zniszczona, a wszyscy martwi, w tym mający wyrwane serce Loki

niedługo potem okazuje się, że Doktor Doom ma zupełnie odwrotny plan - doprowadzić do całkowitego zderzenia rzeczywistości, by na zgliszczach starego multiwersum zbudować nowe, wedle własnej wizji; ujawnia też osobistą motywację - zagrożenia kolizją w świecie Dooma skłoniły go do przeprowadzania eksperymentów, które skończyły się tragicznie: on sam został oszpecony, a jego żona i dziecko zginęli

jako, że obecność Rogersa wywołała anomalię, Doom w ramach zemsty ma zabić syna Steve'a

ostatecznie Avengers, Fantastyczna Czwórka, X-Meni i dowodzona przez Thora armia z Valhalli przybywają do Latverii walczyć z Doomem

światy zderzają się, zostają zniszczone, a jedynym ocalałym jest Doktor Doom - tworzy nową rzeczywistość, Battleworld, w której wszyscy zostają wskrzeszeni z wymazaną pamięcią i mają nowe życie w fałszywej rzeczywistości; Doom zostaje władcą nowego świata

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Prawdę powiedziawszy, przedstawiony scenariusz, mimo pojawiających się wielu pytań, brzmi naprawdę sensownie. Jasne, wizja kolejnej "wielkiej porażki" bohaterów po to, by odrodzić się w następnym filmie, jest już nam znana z "Wojny bez granic", natomiast powyższy ciąg zdarzeń na papierze ma logikę, którą jako widz i fan Marvela, prawdopodobnie bym kupił. Jest to również spójne ze scenami po napisach w "Fantastycznej Czwórce: Pierwszych krokach" (gdzie Doom przybywa do siedziby F4, niewykluczone, że w celu poinformowania ich o sytuacji z Rogersem) i "Thunderbolts*" (gdy bohaterowie widzą na radarze statek F4). Już za kilka miesięcy prawda ujrzy światło dzienne.

Avengers: Doomsday - obsada filmu

Pedro Pascal - Reed Richards/Mister Fantastic

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Chris Hemsworth - Thor

Chris Evans - Steve Rogers

Vanessa Kirby - Sue Storm

Anthony Mackie - Sam Wilson/Kapitan Ameryka, d. Falcon;

Sebastian Stan - Bucky Barnes

Letitia Wright - Shuri, Czarna Pantera

Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man

Kathryn Newton - Cassie Lang

Wyatt Russell - John Walker/U.S. Agent

Tenoch Huerta Mejia - Namor

Ebon Moss-Bachrach - Ben Grimm/Thing

Simu Liu - Shang Chi

Florence Pugh - Yelena Belova/Czarna Wdowa

Kesley Grammer - Hank McCoy/Bestia

Lewis Pullman - Bob Reynolds/Sentry

Danny Ramirez - Joaquin Torres/Falcon

Joseph Quinn - Johnny Storm/Human Torch

David Harbour - Red Guardian

Hannah John-Kamen - Ghost

Winston Duke - M’Baku

Tom Hiddleston - Loki

Patrick Stewart - Charles „Profesor X” Xavier

Ian McKellen - Magneto

Alan Cumming - Nightcrawler

Rebecca Romijn - Mystique

James Marsden - Cyclops

Channing Tatum - Gambit

"Avengers: Doomsday" w kinach od 18 grudnia.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.