Agnieszka Kirchner zmarła po długiej walce z nowotworem (od lat zmagała się z rakiem, mutacją TP53, czyli rzadką chorobą genetyczną zwiększająca ryzyko nowotworów). O śmierci polskiej twórczyni internetowej poinformowała jej bliska przyjaciółka, Briana MacDowell Ross. Od czasu, kiedy dowiedziała się o diagnozie, jej wpisy na Instagramie dotyczyły właśnie tej choroby. Poinformowała o niej swoich obserwatorów w lipcu 2025 roku, prosząc jednocześnie o wsparcie finansowe, ponieważ koszty leczenia bardzo ją przerosły. W opisie internetowej zbiórki wspomniała, że jest 33-letnią mamą trójki dzieci, u której zdiagnozowano raka jajnika w III stadium i obecnie przechodzi również przez proces rozwodowy. Jej ostatni wpis na Instagramie pojawił się 18 maja.

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Aga in America nie żyje. Polska influencerka zmarła po walce z nowotworem

Na Facebooku Ross, wieloletniej przyjaciółki Agnieszki, pojawił się długi wpis, w którym kobieta poinformowała o śmierci polskiej influencerki. Wspomniała, że przyjaźniły się, odkąd Aga w 2013 lub 2014 roku przyjechała z Polski do Ameryki.

Aga była głęboką myślicielką i intelektualistką, ale potrafiłyśmy też śmiać się godzinami. Była najzdrowiej odżywiającą się osobą, jaką kiedykolwiek znałam (a to, biorąc pod uwagę mnie, naprawdę wiele znaczy). Nauczyła mnie tak wiele o zdrowiu i naturalnych produktach; o kosmetykach testowanych na zwierzętach i innych rzeczach, o których nie miałam pojęcia, że zawierają toksyczne składniki. Była weganką, a w pewnym momencie nawet fruktarianką.

Dalej poinformowała, że była ona obok niej, kiedy w grudniu 2024 roku Agnieszka musiała udać się do szpitala. Próbowała radzić sobie z rakiem na wszelkie sposoby, jednak mutacja genetyczna nie ustępowała. W związku z tym od dwóch lub trzech tygodni przebywała w hospicjum. Odeszła w niedzielę, 14 czerwca, o godzinie 18:30. Ross wspominała ostatnią noc, którą spędziła wraz z przyjaciółką:

W minioną sobotę miałam zaszczyt zostać z nią w nocy, która okazała się jej ostatnią z nami. Dużo się śmiałyśmy! Czesałam jej włosy, masowałam głowę, plecy i ramiona, modliłam się nad nią, przytulałam ją, całowałam i okazywałam jej miłość. Kiedy zdała sobie sprawę, że zostanę z nią tej nocy, powiedziała: "Och, tak bardzo cię kocham". Odpowiedziałam: "Ja też cię tak bardzo kocham". Jestem tak szczęśliwa, że miałyśmy te chwile.

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Aga in America na Instagramie pokazywała cały proces leczenia, operacje i chemioterapie, aktualizując co jakiś czas swój stan zdrowia. Przed diagnozą pokazywała natomiast życie w USA oczami Polki, poruszając takie tematy jak rodzicielstwo czy dieta wegańska i fruktariańska.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.