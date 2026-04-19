REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Nadia Fares nie żyje. Grała w kultowym filmie Purpurowe rzeki

Nadia Fares nie żyje. Aktorka znana z filmu "Purpurowe rzeki" zmarła wskutek zatrzymania akcji serca. Wcześniej przebywała w śpiączce, po tym gdy odnaleziono ją nieprzytomną w basenie. Miała 57 lat.

Anna Bortniak
REKLAMA

W sobotę sieć obiegła smutna informacja na temat śmierci Nadii Fares. Marokańsko-francuska aktorka zagrała w ponad 30 produkcjach, lecz największą popularność zapewnił jej występ w filmie "Purpurowe rzeki", uznanym thrillerze spiskowym w reżyserii Mathieu Kassovitza z 2000 roku. Na ekranie partnerowała takim gwiazdom jak Jean Reno, Vincent Cassel czy Jean-Pierre Cassel.

REKLAMA

W ubiegłym tygodniu Fares została znaleziona nieprzytomna na dnie basenu. Na miejscu została udzielona jej pierwsza pomoc, a po przyjeździe służb ratunkowych została przetransportowana do szpitala Pitie-Salpetriere, gdzie wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. Zmarła 17 kwietnia, co potwierdziły jej córki w oświadczeniu dla Agence France-Presse:

Z ogromnym smutkiem ogłaszamy śmierć Nadii Fares, która zmarła w ten piątek. Francja straciła wielką artystkę, ale dla nas była to przede wszystkim matka

- napisały Cylia i Shana Chasman.

Le Figaro poinformował, że wszczęto dochodzenie w sprawie przyczyny jej obrażeń i że "na tym etapie nie stwierdzono żadnego przestępstwa". Serwis Midi Libre doniósł z kolei, że władze analizują nagrania z monitoringu z kompleksu, w którym Fares straciła przytomność.

Cylia opublikowała również wzruszający wpis na Instagramie, w którym pożegnała swoją matkę:

Mamo. To jest złamane serce, którego nigdy nie przeboleję. Każdego dnia budzę się i modlę się, żeby to był koszmar i żebyś nadal była z nami. Wiem, że walczyłaś najmocniej dla swoich dzieci. Dziękuję. Dziękuję za walkę, dziękuję za to, że dałaś mi życie, dziękuję za każde wspomnienie, dziękuję za śmiech, za płacz. (...) Boli mnie, że muszę się pożegnać, ale mamo, sprawię, że będziesz bardzo dumna. (...) Ludzie zawsze mówią, że jestem twoją miniaturką i to jest najlepszy komplement. (...) Byłaś nie tylko wspaniałą mamą, ale i moją najlepszą przyjaciółką. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, proszę, opiekuj się mną. (...).

Fares urodziła się 20 grudnia 1968 roku w Nicei, a następnie przeniosła się do Paryża, aby rozpocząć karierę filmową. Zadebiutowała w 1992 roku w filmie "Les amies de ma femme". Przełom w jej karierze nastąpił w 2000 roku po występie w "Purpurowych rzekach. W 2009 roku wycofała się jednak z aktorstwa i po ślubie z amerykańskim producentem Stevem Chasmanem przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Do aktorstwa powróciła w 2016 roku, występując w serialu dramatycznym Netfliksa "Marseille".

Aktorka otwarcie mówiła o swoich problemach zdrowotnych - w 2007 roku przeszła operację z mózgu z powodu tętniaka, a później również 3 operacja serca.

Zdjęcie główne: materiały prasowe Netflix.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
19.04.2026 09:57
Tagi: AktorzyŚmierć
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA