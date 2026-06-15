Oliver Tree nie żyje. Zginął w katastrofie helikoptera

Świat muzyki obiegła wstrząsająca informacja o śmierci Olivera Tree, który zginął w katastrofie helikoptera w Rio de Janeiro. Znakiem charakterystycznym 32-letniego wokalisty była równo przycięta fryzura oraz stylizacje inspirowane latami 80. Rozpoznawalność zdobył za sprawą takich kawałków jak "Alien Boy" i "Life Goes On", których już nie zaśpiewa fanom na żywo.

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Oliver Tree nie żyje. Autor hitu Life Goes On zginął w katastrofie helikoptera

Oliver Tree zginął w katastrofie helikoptera, do której doszło w niedzielę rano na południowym zachodzie Rio de Janerio - informuje CNN Brazil. Wojskowa straż pożarna w Rio de Janeiro podała, że jeden z helikopterów rozbił się na parkingu salonu samochodowego, wywołując pożar. Trwa dochodzenie, aby ustalić przyczynę zdarzenia, choć Guardian poinformował już, że przyczyną było zderzenie się dwóch helikopterów. Na więcej szczegółów w związku z wydarzeniem trzeba będzie poczekać.

Ciało Tree udało się zidentyfikować w związku z tym, że znajdował się na liście pasażerów przekazanej władzom lotniczym. Nie udało się jednak zidentyfikować ciał pozostałych pięciu ofiar katastrofy. AP podaje z kolei, że na pokładzie jednego z helikopterów znajdował się twórca treści Gaspar Prim Diaz, znany również jako Gaspi.

Tree odwiedził Buenos Aires w Argentynie 4 czerwca, ponieważ to właśnie tam występował. W minioną sobotę, na dzień przed katastrofą, opublikował jeszcze wideo, na którym gra w piłkę nożną w jednej z brazylijskich dzielnic.

Artysta swoją karierę zaczynał jako producent dubstepu, występując jednocześnie w rejonie Zatoki San Francisco pod pseudonimem "Tree". W 2013 roku wydał swoją pierwszą EP-kę "Demons" nakładem wytwórni R&S Records, a w 2016 roku wydał singiel "Welcome to LA", swój pierwszy pod pseudonimem Olvier Tree. W 2018 roku zadebiutowała płyta "Alien Boy", dzięki której Tree zyskał popularność w świecie muzyki. Jego najpopularniejszym singlem jest "Life Goes On".

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.