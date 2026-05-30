Marcia Lucas nie żyje. Była montażystką Gwiezdnych wojen

Sieć obiegła przykra informacja na temat śmierci montażystki filmowej Marcii Lucas. Jako pierwsza żona George'a Lucasa, twórcy "Gwiezdnych wojen", była ściśle zaangażowana w proces tworzenia serii science fiction. Za montaż "Star Wars" została nawet nagrodzona Oscarem. Mimo że ona i Lucas rozwiedli się po 14 latach małżeństwa, Marcia zostanie zapamiętana jako ta, która miała spory wpływ na uniwersum "Gwiezdnych wojen".

Marcia Lucas nie żyje. Montażystka Gwiezdnych wojen miała 80 lat

Lucas zmarła w środę w Rancho Mirage w Kalifornii. Prawnik rodziny potwierdził, że pokonał ją rak. Rodzina podzieliła się natomiast wzruszającym oświadczeniem:

Marcia zostanie zapamiętana jako genialna gawędziarka, pionierka w dziedzinie kobiecego kina, kochająca matka i babcia, hojna gospodyni i lojalna przyjaciółka, której humor i blask wypełniały każde pomieszczenie, do którego wchodziła. Jej wpływ na kino jest niezatarty, ale ci, którzy znali ją najlepiej, zapamiętają sposób, w jaki sprawiała, że ​​życie wydawało się bardziej żywe, piękniejsze, radośniejsze i pełne miłości. Jej praca słynęła z inteligencji emocjonalnej, rytmu i człowieczeństwa - rzadkiej umiejętności odnajdywania prawdy w scenie i wnoszenia serca, dynamiki i jasności na ekran.

Marcia Lou Griffin urodziła się 4 października 1945 roku w Modesto. Zanim odbyła staż w Gildii Montażystów, zaczynała jako bibliotekarka filmowa. George'a Lucasa, swojego pierwszego męża, poznała, gdy oboje zostali zatrudnieni do pracy z legendarną montażystką Verną Field. Wyszła za niego za mąż w 1969 roku i pracowała jako asystentka montażysty przy jego pierwszym filmie fabularnym "THX 1138".

Marcia była nazywana "tajną bronią" Lucasa. Początkowo montowała jego film "American Graffiti", za co była nominowana do Oscara. Ostatecznie zdobyła prestiżową nagrodę za montaż "Gwiezdnych wojen". Jest również wymieniana jako montażystka "Powrót Jedi". Miała spory wpływ na to, co znalazło się w "Gwiezdnych wojnach", konsultując z Lucasem niektóre postaci. To właśnie ona wpadła na pomysł, aby Obi-Wan Kenobi zginął na Gwieździe Śmierci.

Marcia i George rozwiedli się w 1983 roku po 14 latach małżeństwa. Jej drugim mężem był Tom Rodrigues, który pracował jako kierownik produkcji w Skywalker Ranch.

Anna Bortniak 30.05.2026 11:16

