Anthony Head nie żyje. Grał w Buffy: Postrach wampirów i Tedzie Lasso
Anthony Head nie żyje. Aktor z takich seriali jak "Buffy: Postrach wampirów", "Ted Lasso" czy "Przygody Merlina" miał 72 lata.
Świat obiegła smutna wiadomość o śmierci Anthony'ego Heada. Brytyjski aktor grał w wielu popularnych produkcjach w latach 90. i na początku lat 2000., takich jak "Buffy: Postrach wampirów", gdzie wcielił się w Ruperta Gilesa, a także "Przygody Merlina", gdzie grał króla Uthera Pendragona. Jedną z ostatnich produkcji, w których zagrał, był "Ted Lasso" od Apple TV. Head wcielał się tam w Ruperta Manniona, byłego właściciela klubu piłkarskiego.
Anthony Head nie żyje. Brytyjski aktor miał 72 lat
O śmierci Heada poinformowały jego córki, Emily i Daisy. Poinformowały, że przyczyną śmierci były powikłania po zapaleniu płuc:
Z ciężkim sercem ogłaszamy śmierć naszego niezwykłego ojca. Odszedł spokojnie z powodu powikłań po zapaleniu płuc, otoczony rodziną. Bycie jego córkami było i na zawsze będzie zaszczytem i przywilejem, a także możliwość osobistego obserwowania wpływu, jaki on i jego praca wywarły na tak wielu
- czytamy w oświadczeniu.
I dodały:
Wiemy, jak bardzo będzie go brakowało przyjaciołom, kolegom i fanom seriali, w których występował - bardzo kochał swoją pracę i zawsze uważał się za niesamowicie szczęśliwego, że mógł pracować u boku tak wyjątkowo utalentowanych ludzi, przy tak wspaniałych produkcjach, przez całą karierę trwającą kilka dekad.
Head zaczynał swoją karierę w Wielkiej Brytanii w latach 80. XX wieku w reklamie telewizyjnej Nescafe. Do jego najpopularniejszych ról - oprócz "Buffy: Postrach wampirów" i "Teda Lasso" - należą również kreacje w "Żelaznej Damie", "Doktorze Who", "Perswazjach" czy "Wiecznych chłopcach". Jego ostatnim występem był występ w serialu "Bridgertonowie" w jednym odcinku 2. sezonu.
Czytaj więcej w Spider's Web: