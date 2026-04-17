REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Amerykański muzyk aresztowany za zabójstwo. Nowe doniesienia

Piosenkarz David Anthony Burke, znany jako D4vd, został aresztowany za zabójstwo Celeste Rivas Hernandez. Kobieta została znaleziona martwa w bagażniku jego samochodu we wrześniu ubiegłego roku.

Anna Bortniak
REKLAMA

Pojawiły się nowe doniesienia w sprawie związanej z wokalistą o pseudonimie D4vd. Przypomnijmy, że na początku września 2025 roku policja dokonała szokującego odkrycia - w bagażniku porzuconej na parkingu holowniczym Tesli, która okazała się być zarejestrowana na młodego piosenkarza, odnaleziono poćwiartowane ciało 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie, że z pojazdu wydobywa się nieprzyjemny zapach.

REKLAMA

Piosenkarz D4vd został aresztowany za zabójstwo Celeste Rivas Hernandez, którą znaleziono martwą w bagażniku jego Tesli w Hollywood we wrześniu. Policja z Los Angeles ujawniła, że mężczyznę zatrzymano pod zarzutem zabójstwa nastolatki, w związku z czym przebywa on w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji.

Niedługo po tym, kiedy śledztwo zaczęła być traktowana jako dochodzenie w sprawie śmierci, D4vd po cichu odwołał resztę swojej trasy koncertowej i przełożył promocję swojego nowego albumu. Przedstawiciele muzyka oświadczyli przy tym, że współpracuje on z policją. Jak się okazało, nie na długo - gdy Departament Policji w Los Angeles potwierdził, że prowadzi śledztwo w sprawie podróży 21-latka do okolic Santa Barbara wiosną 2025 roku po śmierci Hernandez, w listopadzie stacja NBC Los Angeles poinformowała, że muzyk nie współpracuje już z organami ścigania.

Zaginięcie Hernandez z jej domu w Lake Elsinore w Kalifornii zgłoszono w ubiegłym roku. Biuro Szeryfa Hrabstwa Riverside twierdzi, że nastolatka była widziana po raz ostatni w kwietniu 2024 roku. Po znalezieniu jej ciała policja poinformowała, że nie wiadomo, co jest przyczyną zgonu. Teraz wiadomo już, że sprawa zostanie przekazana do prokuratury okręgowej w celu rozpatrzenia w przyszłym tygodniu w poniedziałek.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
17.04.2026 11:12
Tagi: piosenkarzeŚmierćzbrodnia
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA