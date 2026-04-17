Amerykański muzyk aresztowany za zabójstwo. Nowe doniesienia

Pojawiły się nowe doniesienia w sprawie związanej z wokalistą o pseudonimie D4vd. Przypomnijmy, że na początku września 2025 roku policja dokonała szokującego odkrycia - w bagażniku porzuconej na parkingu holowniczym Tesli, która okazała się być zarejestrowana na młodego piosenkarza, odnaleziono poćwiartowane ciało 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie, że z pojazdu wydobywa się nieprzyjemny zapach.

D4vd aresztowany za zabójstwo Celeste Rivas Hernandez

Piosenkarz D4vd został aresztowany za zabójstwo Celeste Rivas Hernandez, którą znaleziono martwą w bagażniku jego Tesli w Hollywood we wrześniu. Policja z Los Angeles ujawniła, że mężczyznę zatrzymano pod zarzutem zabójstwa nastolatki, w związku z czym przebywa on w areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji.

Niedługo po tym, kiedy śledztwo zaczęła być traktowana jako dochodzenie w sprawie śmierci, D4vd po cichu odwołał resztę swojej trasy koncertowej i przełożył promocję swojego nowego albumu. Przedstawiciele muzyka oświadczyli przy tym, że współpracuje on z policją. Jak się okazało, nie na długo - gdy Departament Policji w Los Angeles potwierdził, że prowadzi śledztwo w sprawie podróży 21-latka do okolic Santa Barbara wiosną 2025 roku po śmierci Hernandez, w listopadzie stacja NBC Los Angeles poinformowała, że muzyk nie współpracuje już z organami ścigania.

Zaginięcie Hernandez z jej domu w Lake Elsinore w Kalifornii zgłoszono w ubiegłym roku. Biuro Szeryfa Hrabstwa Riverside twierdzi, że nastolatka była widziana po raz ostatni w kwietniu 2024 roku. Po znalezieniu jej ciała policja poinformowała, że nie wiadomo, co jest przyczyną zgonu. Teraz wiadomo już, że sprawa zostanie przekazana do prokuratury okręgowej w celu rozpatrzenia w przyszłym tygodniu w poniedziałek.

Anna Bortniak 17.04.2026 11:12

