Subskrybenci HBO Max będą mieli co robić. Końcówka października wcale nie oznacza, że w serwisie pojawią się ochłapy, wręcz przeciwnie. W ostatni weekend miesiąca wpadną interesujące premiery, w tym produkcja w reżyserii Bena Afflecka. Widzów, którzy mieli okazję obejrzeć niedawne "Zwierzęta", uspokajam - to nic z tych rzeczy. Platforma od HBO pokaże tę lepszą produkcję Afflecka, którą nie tylko wyreżyserował, ale również niej zagrał. I to nie byle kogo, bo Phila Knighta, dyrektora generalnego firmy Nike.

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Air - film Bena Afflecka dostępny w HBO Max

Akcja produkcji rozpoczyna się w 1984 r. Firma Nike była w tym czasie liderem, jeśli chodzi o sprzedaż butów do biegania, jednak dużo gorzej radziła sobie z promowaniem obuwia do koszykówki. Rob Strasser (Jason Bateman), wiceprezes ds. marketingu, oraz Phil Knight (Affleck), dyrektor generalny, postanawiają działać. I tutaj do akcji wkracza Sonny Vaccaro (Matt Damon), łowca talentów, który ma za zadanie znaleźć twarz do reklamy butów Nike. Idealnym kandydatem jest Michael Jordan (Damian Delano Young), jednak nie ma wątpliwości, że jest on poza zasięgiem firmy.

Ben Affleck jako Phil Night. Kadr z filmu "Air"

Zawodnik drużyny Chicago Bulls nie tylko jest fanem konkurencyjnej marki Adidas, ale również - jako wschodząca gwiazda koszykówki - zbyt drogi na kieszeń Nike. Mimo to Sony postanawia postawić wszystko na jedną kartę, ponieważ głęboko wierzy, że to właśnie Jordan będzie rozwiązaniem problemów firmy. Od tej pory walczy on o wynegocjowanie dla młodego gracza jak najlepszych warunków, nie spodziewając się, że rozmowy z młodym koszykarzem i jego rodzicami zaowocują powstaniem jednej z najsłynniejszych linii butów sportowych na świecie.

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"Air" to produkcja, która idealnie sprawdzi się na jesienny wieczór. Jest lekka, zabawna, a przede wszystkim wciągająca. Gwiazdorska obsada nie tylko dobrze się prezentuje, ale również pracuje na to, by dostarczyć widzom dynamiczny fabułę z ciekawą historią. W tym filmie Affleck się spisał, tego nie można mu odmówić. Nominacje do nagród, w tym do dwóch Złotych Globów, mówią same za siebie. I są one jak najbardziej zasłużone.

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