Widzowie wybrali thriller na weekend. HBO Max zapłonęło

O Jamesie Watkinsie będzie niebawem głośno za sprawą filmu "Clayface", który niebawem zadebiutuje w kinach. Reżyser najnowszej produkcji od DC ma na swoim koncie kilka innych produkcji - wyreżyserował serial "McMafia", a także jeden odcinek "Czarnego lustra" oraz znakomity horror "Eden Lake", który zadebiutował w 2008 r. Niedawno, bo w 2024 r., pokazał on światu nowy thriller z Jamesem McAvoyem, czyli gwiazdą "Splitu" w roli głównej. Produkcja trafiła do HBO Max i natychmiast zainteresowała subskrybentów serwisu.

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Nie mów zła - nowy thriller podbija HBO Max

Subskrybenci HBO Max szczególnie upodobali sobie jedną produkcję, która niedawno wpadła do biblioteki serwisu. Mowa o thrillerze "Nie mów zła", który niedługo po premierze na platformie trafił na 1. miejsce najchętniej oglądanych produkcji.

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"Nie mów zła" to amerykański thriller psychologiczny i remake duńsko-holenderskiej produkcji o tym samym tytule. Fabuła koncentruje się na rodzinie Daltonów - Benie i Louse oraz ich nastoletniej córce Ages - która podczas wakacji we Włoszech poznaje Paddy'ego i Ciarę oraz ich syna Anta. Chłopiec urodził się z wadą genetyczną, jaką jest mniejszy język, co z kolei doprowadziło do afazji. Daltonowie i nowo poznana para łapią nić porozumienia, dzięki czemu Ben, Louise i Agnes zostają zaproszeni do domu nowych znajomych na odludziu.

Kiedy Daltonowie przybywają do posiadłości Paddy'ego i Ciary, początkowo nic nie wskazuje na to, że coś może być nie tak. Zostają oni serdecznie przyjęci przez nowych znajomych, jednak z biegiem czasu zaczynają zauważać, że w domu brytyjskiej pary zaczynają dziać się niepokojące zjawiska, w tym w związku ze zwracaniem się do swojego syna. Gdy orientują się, że powinni prędko uciekać, może być już za późno.

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"Nie mów zła", choć jego oceny nie są oszałamiające, sprostał oczekiwaniom subskrybentów HBO Max i to właśnie z tą produkcją sporo widzów zamierza spędzić weekend. Nic dziwnego - trzymający w napięciu i wciągający tytuł to coś, co zdecydowanie może umilić czas przed nieuchronnie nachodzącym poniedziałkiem.

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