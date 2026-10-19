Nakręcono ikoniczną scenę z Komnaty Tajemnic. 2. sezon Pottera już powstaje

Wiem: gdy mówimy o „kultowych” czy „ikonicznych” scenach z serii o Harrym Potterze, zwykle mamy na myśli sekwencje pełne widowiskowych zaklęć; efektowne pojedynki i wielkie starcia dobra ze złem. A jednak Potter to coś więcej - niektóre z najlepszych, istotnych dla rozwoju opowieści momentów to, przykładowo, bardziej stonowane, choć pełne napięcia interakcje, konfrontacje doskonale nam znanych postaci. I wygląda na to, że jedną z takich scen - w gruncie rzeczy jedną z ważniejszych w „Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic” - już nakręcono na potrzeby 2. sezonu serialu HBO Max.

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Harry Potter i Komnata Tajemnic już powstaje. Aktor opowiada

Rafe Spall, który wciela się w Arthura Weasleya w serialu, ujawnił, że ma już za sobą wspólne sceny z Johnnym Flynnem, odtwórcą roli Lucjusza Malfoya, oraz Kitem Haringtonem, który gra Gilderoya Lockharta. W rozmowie z „Deadline”, przeprowadzonej przy okazji promocji nowego serialu „The Death of Sherlock Holmes” (gwiazdor portretuje tam tytułowego detektywa), Spall dał do zrozumienia, że wziął już udział w nagraniu sekwencji w księgarni Esy i Floresy.

Przy tym projekcie pracują fantastyczni aktorzy. Katherine Parkinson i ja gramy rodziców Weasleyów, a moim zdaniem ona jest jedną z najlepszych aktorek na świecie. Jest fenomenalna. Pewnego dnia na planie byliśmy ja, ona, Kit Harington i Johnny Flynn. To była po prostu świetna zabawa.

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Spall ma na myśli pamiętną konfrontację między Lucjuszem Malfoyem - granym przez Flynna - a swoim bohaterem, Arthurem Weasleyem. Do starcia dochodzi w księgarni na ulicy Pokątnej, tuż przed spotkaniem autorskim z Gilderoyem Lockhartem, granym przez Haringtona.

To właśnie w tej scenie po raz pierwszy widzimy olbrzymią niechęć Malfoyów do mugoli i czarodziejów pochodzących z niemagicznych rodzin - Arthur i Lucjusz spierają się ze względu na swoje odmienne poglądy. Jednocześnie jest to ważny moment fabuły, w którym Lucjusz potajemnie podrzuca dziennik Toma Riddle’a Ginny Weasley. Ten czyn będzie miał katastrofalne konsekwencje.

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Spalla zapytano również o kontrowersje związane z J.K. Rowling, ale aktor wolał skupić się na swojej pracy. Stwierdził, że nie korzysta z mediów społecznościowych i nie ma nic do dodania w tej sprawie. Nie zabrakło też zabawnego nawiązania do rodzinnej historii artysty związanej z serią. Jego ojciec, Timothy Spall, wcielał się bowiem w Petera Pettigrew w oryginalnych filmach. Rafe zdradził, że niedawno podczas zdjęć „spotkał” na planie szczura Parszywka, czyli animagiczną postać Pettigrew.

To zabawne, że mój tata grał szczura Rona, a ja teraz wcielam się w Arthura Weasleya. Pewnego dnia na planie był właśnie szczur Rona - zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Gdybym korzystał z mediów społecznościowych, na pewno wrzuciłbym je do sieci.

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Premiera serialu Harry Potter na HBO i platformie HBO Max jest zaplanowana na grudzień 2026 roku.

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