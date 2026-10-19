Nakręcono ikoniczną scenę z Komnaty Tajemnic. 2. sezon Pottera już powstaje
Wygląda na to, że 2. sezon serialowego „Harry’ego Pottera” rzeczywiście już powstaje. Aktor zdradził, że jedna z kluczowych scen „Komnaty Tajemnic” została już nakręcona.
Wiem: gdy mówimy o „kultowych” czy „ikonicznych” scenach z serii o Harrym Potterze, zwykle mamy na myśli sekwencje pełne widowiskowych zaklęć; efektowne pojedynki i wielkie starcia dobra ze złem. A jednak Potter to coś więcej - niektóre z najlepszych, istotnych dla rozwoju opowieści momentów to, przykładowo, bardziej stonowane, choć pełne napięcia interakcje, konfrontacje doskonale nam znanych postaci. I wygląda na to, że jedną z takich scen - w gruncie rzeczy jedną z ważniejszych w „Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic” - już nakręcono na potrzeby 2. sezonu serialu HBO Max.
Harry Potter i Komnata Tajemnic już powstaje. Aktor opowiada
Rafe Spall, który wciela się w Arthura Weasleya w serialu, ujawnił, że ma już za sobą wspólne sceny z Johnnym Flynnem, odtwórcą roli Lucjusza Malfoya, oraz Kitem Haringtonem, który gra Gilderoya Lockharta. W rozmowie z „Deadline”, przeprowadzonej przy okazji promocji nowego serialu „The Death of Sherlock Holmes” (gwiazdor portretuje tam tytułowego detektywa), Spall dał do zrozumienia, że wziął już udział w nagraniu sekwencji w księgarni Esy i Floresy.
Przy tym projekcie pracują fantastyczni aktorzy. Katherine Parkinson i ja gramy rodziców Weasleyów, a moim zdaniem ona jest jedną z najlepszych aktorek na świecie. Jest fenomenalna. Pewnego dnia na planie byliśmy ja, ona, Kit Harington i Johnny Flynn. To była po prostu świetna zabawa.
Spall ma na myśli pamiętną konfrontację między Lucjuszem Malfoyem - granym przez Flynna - a swoim bohaterem, Arthurem Weasleyem. Do starcia dochodzi w księgarni na ulicy Pokątnej, tuż przed spotkaniem autorskim z Gilderoyem Lockhartem, granym przez Haringtona.
To właśnie w tej scenie po raz pierwszy widzimy olbrzymią niechęć Malfoyów do mugoli i czarodziejów pochodzących z niemagicznych rodzin - Arthur i Lucjusz spierają się ze względu na swoje odmienne poglądy. Jednocześnie jest to ważny moment fabuły, w którym Lucjusz potajemnie podrzuca dziennik Toma Riddle’a Ginny Weasley. Ten czyn będzie miał katastrofalne konsekwencje.
Spalla zapytano również o kontrowersje związane z J.K. Rowling, ale aktor wolał skupić się na swojej pracy. Stwierdził, że nie korzysta z mediów społecznościowych i nie ma nic do dodania w tej sprawie. Nie zabrakło też zabawnego nawiązania do rodzinnej historii artysty związanej z serią. Jego ojciec, Timothy Spall, wcielał się bowiem w Petera Pettigrew w oryginalnych filmach. Rafe zdradził, że niedawno podczas zdjęć „spotkał” na planie szczura Parszywka, czyli animagiczną postać Pettigrew.
To zabawne, że mój tata grał szczura Rona, a ja teraz wcielam się w Arthura Weasleya. Pewnego dnia na planie był właśnie szczur Rona - zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Gdybym korzystał z mediów społecznościowych, na pewno wrzuciłbym je do sieci.
Premiera serialu Harry Potter na HBO i platformie HBO Max jest zaplanowana na grudzień 2026 roku.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).