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Serial Harry Potter może przebić filmy. Potter napadł na bank

Serial "Harry Potter" ustanowił rekord. Myśleliście, że to filmy były drogie? Niebawem stanie się to nieaktualne.

Anna Bortniak
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HBO chucha i dmucha na serialowego "Pottera". Nic dziwnego, ta produkcja z pewnością zapewni marce gigantyczny zarobek. Zanim jednak serwis zacznie liczyć banknoty, musi wpakować w tytuł tak dużo, by nie zawieść oczekiwań widzów. W końcu reboot jednej z najpopularniejszych serii na świecie zobowiązuje, a korzystanie z półśrodków może skończyć się fatalnie.

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A skoro mowa o finansach: to w takim razie ile właściwie HBO zainwestowało w 1. sezon "Harry'ego Pottera"? Nie posiadamy na ten moment oficjalnie potwierdzonych informacji, a jedynie dostępne dokumenty, które przeanalizował serwis The Times. Wynika z nich, że "Kamień Filozoficzny" mógł przekroczyć pewien próg finansowy, co sprawiło, że 1. odsłona serialu może stać się najdroższą produkcją w historii marki.

Serial Harry Potter może być droższy niż filmy. Budżet jest oszałamiająco wysoki

1. sezon serialu "Harry Potter" może okazać się najdroższą produkcją w historii marki - sugeruje serwis The Times, który przeanalizował oficjalne dostępne dokumenty na temat kosztów serialu. Okazuje się, że budżet może przewyższyć nawet najdroższy tytuł z oryginalnej serii.

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Analiza wskazuje, że koszty nakręcenia serialowego "Kamienia Filozoficznego" były astronomiczne. Według doniesień, w 2025 r. na 1. połowę sezonu wydano około 147,4 mln funtów, czyli około 197,1 mln dol., a do tego trzeba jeszcze przecież dołożyć wydatki na 2. część sezonu. Wlicza się w to prawdopodobnie budowa studia w Leavesden, które ma posłużyć aktorom i ekipie jeszcze przez kolejne lata. Warner Bros. się w tej kwestii zupełnie nie ogranicza.

Kadr z serialu "Harry Potter"

Mianem najdroższego projektu o Harrym Potterze do tej pory określano film "Harry Potter i Książę Półkrwi", którego budżet szacowano na 250 mln dol. Łączny koszt wszystkich 8 produkcji z oryginalnej serii wyniósł natomiast około 1,55 mld dol., który zwrócił się z nawiązką w kinach - filmy zarobiły około 7,7 mld dol. A jak będzie z serialem? Twórcy z pewnością zdążyli już zainteresować widzów 1. sezonem, jednak z każdym kolejnym będzie im coraz trudniej. Nie da się ukryć, że serial "Harry Potter" to wymagający projekt, który będzie kręcony latami i widzów trzeba będzie nieustannie w niego angażować.

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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
Harry PotterHBOHBO Maxpieniądze
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