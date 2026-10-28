Czy Alan Ritchson wróci do DC? Już rozmawiał z twórcą uniwersum
Zanim został Jackiem Reacherem, grywał gdzie tylko mógł. Alana Ritchsona nie zabrakło nawet w serialach DC. Czy gwiazdor hitowego serialu akcji Prime Video znajdzie dla siebie miejsce również w nowym superbohaterskim uniwersum?
"Reachera" śledzimy regularnie od 2022 roku. Hitowy serial akcji Prime Video z wcielającego się w główną rolę Alana Ritchsona uczynił prawdziwą gwiazdę. Choć przecież aktora mogliśmy już wcześniej oglądać w innych, całkiem głośnych produkcjach. Występował w "Igrzyskach śmierci", "Czarnym lustrze" czy nawet w serialach DC, gdzie grał Aquamana ("Tajemnice Smalville) i Hawka ("Titans") . Nie miał jednak okazji wywrzeć na nas większego wrażenia.
Jakby Alan Ritchson miał teraz wracać do uniwersum DC, to ze swoim obecnym statusem gwiazdy na pewno mógłby zdziałać znacznie więcej. Czy jest to możliwe? Jakiś czas temu spotkał się przecież z Peterem Safranem, który wraz z Jamesem Gunnem przejęli pieczę nad superbohaterską franczyzą. O czym rozmawiali?
Alan Ritchson wróci do DC?
W rozmowie z dziennikarzem Collidera Peter Safran przyznał, że spotkał się z Alanem Ritchsonem i omówili kilka potencjalnych projektów. "Rozmawialiśmy o paru rzeczach, ale nad żadnymi jeszcze nie pracujemy" - stwierdził. Dopytywany o aktualną popularność gwiazdy "Reachera" dodał jeszcze, że Ritchson to świetny gość.
Tak, ale jest po prostu dobry. Myślę, że ma w sobie więcej głębi niż widać na pierwszy rzut oka. Myślę, że jest więcej tego, czego ludzie jeszcze nie widzieli
- mówi w przywołanym wywiadzie Peter Safran.
Jest to dość enigmatyczna wypowiedź. Peter Safran nie chciał jednak więcej zdradzić na temat ewentualnej przyszłości Alana Ritchsona w uniwersum DC. Wygląda jednak na to, że może być coś na rzeczy. Po drugiej stronie chęć na pewno jest.
Alan Ritchson nigdy nie krył, że chciałby znaleźć swoje miejsce w superbohaterskim uniwersum. Przyznawał nawet, że prowadził dość zaawansowane rozmowy z Jamesem Gunnem. Czy więc zobaczymy go w stroju któregoś superbohatera DC? To się okaże.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.