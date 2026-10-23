Lee Child wskazuje bohaterkę kolejnego spin-offu Reachera. Kim jest?

Seria ikonicznych powieści Childa sięga 1997 r. Zaczęło się od „Poziomu śmierci”, tomu wprowadzającego do popkultury postać Jacka Reachera - potężnie zbudowanego byłego majora żandarmerii wojskowej armii USA, który podróżuje po Ameryce, rozwiązuje zagadki kryminalne i pomaga potrzebującym. Serialowa adaptacja cyklu na platformie Prime Video okazała się ogromnym sukcesem, a niedawno marka rozrosła się o kolejny tytuł - spin-off „Neagley”.

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W rozmowie z serwisem „Collider” Lee Child, który przekazał już obowiązki związane z pisaniem kolejnych powieści o Reacherze swojemu młodszemu bratu, Andrew Childowi, zasugerował, że kolejną kandydatką do otrzymania własnego serialu jest...

Reacher: twórca przedstawia bohaterkę kolejnego spin-offu

Susan Turner! Andrew przywrócił tę postać w najnowszej książce z cyklu, „Reakcja łańcuchowa”, a Lee Child uważa, że właśnie ona mogłaby - i powinna - stać się główną bohaterką produkcji podobnej do „Neagley”. Oto jego wypowiedź:

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Cieszę się, że Andrew przywrócił Susan Turner. To dobra postać, ale także okazja do stworzenia spin-offu, ponieważ mamy już Neagley, a Amazon zazwyczaj chce jak najwięcej, jeśli coś się sprawdza. Czy chcieliby więc kolejnego spin-offu? Jeśli tak, ona najlepiej się do tego nada.

Susan Turner po raz pierwszy pojawiła się w powieści „61 godzin” z 2010 r., a następnie powróciła w „Nigdy nie wracaj” z 2013 r. Żadna z tych książek nie doczekała się dotąd adaptacji w ramach serialu, jednak ten drugi tytuł posłużył za podstawę drugiego filmu z Tomem Cruise'em w roli Jacka Reachera. W tym obrazie z 2016 r. w Susan Turner wcieliła się Cobie Smulders.

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Bohaterka dowodziła wówczas 110. Jednostką Dochodzeń Specjalnych Żandarmerii Wojskowej Armii USA. W „Reakcji łańcuchowej” Turner dysponuje jeszcze większą władzą. Z kolei w nowej powieści, która trafiła do księgarń 20 października, jest już generałem i kieruje sekcją CSA G-99 - wojskową jednostką śledczą podlegającą bezpośrednio szefowi sztabu armii. Tym razem Turner zwraca do Reachera o pomoc po śmierci młodego specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa. Kobieta nie jest w stanie zaufać nawet własnemu departamentowi.

Amazon nie zamówił jeszcze oficjalnie kolejnego spin-offu Reachera, ale taki ruch nie byłby szczególnym zaskoczeniem. Serial „Neagley”, w którym Maria Sten wciela się w Frances, okazał się ogromnym sukcesem. W ciągu 13 dni od premiery, która odbyła się 16 września, obejrzało go 40 milionów widzów. Już 1 października produkcja otrzymała zamówienie na 2. sezon.

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Oprócz kontynuacji „Neagley” Prime, rzecz jasna, wciąż wciąż rozwija główny serial. Po bardzo dobrych wynikach oglądalności 4. odsłony „Reachera” platforma przygotowuje kolejne epizody, których premiera jest planowana na wrzesień 2027 r. 4. sezon adaptował wydarzenia z powieści „Jutro możesz zniknąć” z 2009 r., natomiast piąty przeniesie na ekran fabułę „Zmuś mnie” z 2015 r., czyli dwudziestej książki z cyklu.

Nie wiadomo jeszcze, czy spin-off z Susan Turner w roli głównej otrzyma zielone światło od Amazona. Na razie pomysłowi może przeszkadzać fakt, że bohaterka nie pojawiła się dotąd w serialu. Reacher został już jednak przedłużony na 6. sezon, a jeśli jego fabuła będzie oparta na jednej z powieści z udziałem Turner, postać może odegrać znacznie większą rolę w dalszym rozwoju całej franczyzy.

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