Co z 6. sezonem Reachera? Jest decyzja Prime Video

4. sezon "Reachera" został przyjęty bardzo dobrze - wielu uznało go za kolejne (a nawet najlepsze dotychczas) połączenie szpiegowsko-politycznej intrygi, spektakularnego i pełnego walk kina akcji z bardziej wrażliwymi, wymagającymi psychologicznie momentami. Trudno się nie zgodzić - choć żaden z sezonów serialu nie podpadł mi zbyt mocno czymkolwiek, w "czwórce" najbardziej ekscytowałem się walkami, najlepiej podpasowała mi fabuła związana z polityką, najmocniej "kupiłem" postacie, które towarzyszą Reacherowi i relacje między nimi. Twórcy zrobili swoją robotę jak należy.

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Co dalej z Reacherem? Prime Video podjęło decyzję

W niedawno zakończonym sezonie Jack Reacher (Alan Ritchson) prowadził śledztwo ws. samobójczej śmierci Anny Merrick, kobiety, którą spotkał w pociągu i mimo próby udzielenia pomocy, pośrednio przyczynił się do jej gwałtownego zachowania. Główny bohater łączy siły z bratem kobiety, "chodnikowym" policjantem Jacobem (Christopher Rodriguez Marquette) i ambitną detektywką z przeszłością, Tamarą Green (Sydelle Noel). Razem wpadają na trop, który prowadzi do kandydującego na prezydenta kongresmena Johna Sampsona (Marc Blucas), a drogi samego Reachera przecinają się z tajemniczą Lilą Hoth (Agnez Mo).

Świeżo zakończony sezon był oczywiście adaptacją jednej z książek Lee Childa poświęconej losom tytułowego bohatera - "Jutro możesz zniknąć". Jako, że autor napisał ich ponad 30, istnieje spora przestrzeń do tego, by losy Jacka Reachera opowiadać i opowiadać. Powstanie 5. sezonu zostało potwierdzone już jakiś czas temu, a zdjęcia ruszyły pod koniec lipca - twórcy przeniosą na mały ekran "Zmuś mnie", dwudziestą powieść o Reacherze, wydaną w 2015 roku. W obsadzie zobaczymy m.in. Jaya Baruchela ("Za wszelką cenę", BlackBerry") i Kevina Duranda ("Naga broń", "Królestwo planety małp").

O ile prace nad 5. sezonem "Reachera" były potwierdzone, o tyle dalsza przyszłość serialu - nie. Do teraz.

Variety oficjalnie poinformowało, że "Reacher" otrzyma kolejny, szósty sezon. Portal podaje, że Amazon zebrał już statystyki oglądalności niedawno zakończonej czwartej odsłony i osiągnęła ona wynik rzędu 66 milionów widzów z całego świata w ciągu 28 dni od premiery, co sprawia, że serial w całości może się pochwalić widownią rzędu 200 milionów widzów. Innymi słowy, na postać Reachera w interpretacji Alana Ritchsona jest popyt i zapewne jeszcze długo się z nim nie rozstaniemy - na całe szczęście.

Na ten moment 5. sezon "Reachera" nie doczekał się konkretnej daty premiery, jednak jeśli nie dojdzie w międzyczasie do żadnych opóźnień, przewiduje się, że serial powinien powrócić latem 2027 roku. Co nam to mówi o premierze 6. sezonu? Tyle, że najszybszym terminem, w którym moglibyśmy go zobaczyć, jest lato 2028 roku. Nie jest jednak powiedziane, czy twórcy utrzymają takie samo tempo przerwy pomiędzy "czwórką" a "piątką", więc powyższa data jest bardzo orientacyjna. Póki co nie ujawniono również, którą książkę zaadaptują twórcy w 6. sezonie. Jedno jest pewne - mają z czego wybierać.

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