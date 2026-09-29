Co z 6. sezonem Reachera? Jest decyzja Prime Video
"Reacher" w 2022 roku znalazł się w ofercie Prime Video i zadomowił się tam tak mocno, że dziś jesteśmy po czwartym sezonie serialu. Wiadomo, że trwają prace nad kolejnym. Znamy już odpowiedź na pytanie, czy będzie on ostatnim.
4. sezon "Reachera" został przyjęty bardzo dobrze - wielu uznało go za kolejne (a nawet najlepsze dotychczas) połączenie szpiegowsko-politycznej intrygi, spektakularnego i pełnego walk kina akcji z bardziej wrażliwymi, wymagającymi psychologicznie momentami. Trudno się nie zgodzić - choć żaden z sezonów serialu nie podpadł mi zbyt mocno czymkolwiek, w "czwórce" najbardziej ekscytowałem się walkami, najlepiej podpasowała mi fabuła związana z polityką, najmocniej "kupiłem" postacie, które towarzyszą Reacherowi i relacje między nimi. Twórcy zrobili swoją robotę jak należy.
Co dalej z Reacherem? Prime Video podjęło decyzję
W niedawno zakończonym sezonie Jack Reacher (Alan Ritchson) prowadził śledztwo ws. samobójczej śmierci Anny Merrick, kobiety, którą spotkał w pociągu i mimo próby udzielenia pomocy, pośrednio przyczynił się do jej gwałtownego zachowania. Główny bohater łączy siły z bratem kobiety, "chodnikowym" policjantem Jacobem (Christopher Rodriguez Marquette) i ambitną detektywką z przeszłością, Tamarą Green (Sydelle Noel). Razem wpadają na trop, który prowadzi do kandydującego na prezydenta kongresmena Johna Sampsona (Marc Blucas), a drogi samego Reachera przecinają się z tajemniczą Lilą Hoth (Agnez Mo).
Świeżo zakończony sezon był oczywiście adaptacją jednej z książek Lee Childa poświęconej losom tytułowego bohatera - "Jutro możesz zniknąć". Jako, że autor napisał ich ponad 30, istnieje spora przestrzeń do tego, by losy Jacka Reachera opowiadać i opowiadać. Powstanie 5. sezonu zostało potwierdzone już jakiś czas temu, a zdjęcia ruszyły pod koniec lipca - twórcy przeniosą na mały ekran "Zmuś mnie", dwudziestą powieść o Reacherze, wydaną w 2015 roku. W obsadzie zobaczymy m.in. Jaya Baruchela ("Za wszelką cenę", BlackBerry") i Kevina Duranda ("Naga broń", "Królestwo planety małp").
O ile prace nad 5. sezonem "Reachera" były potwierdzone, o tyle dalsza przyszłość serialu - nie. Do teraz.
Variety oficjalnie poinformowało, że "Reacher" otrzyma kolejny, szósty sezon. Portal podaje, że Amazon zebrał już statystyki oglądalności niedawno zakończonej czwartej odsłony i osiągnęła ona wynik rzędu 66 milionów widzów z całego świata w ciągu 28 dni od premiery, co sprawia, że serial w całości może się pochwalić widownią rzędu 200 milionów widzów. Innymi słowy, na postać Reachera w interpretacji Alana Ritchsona jest popyt i zapewne jeszcze długo się z nim nie rozstaniemy - na całe szczęście.
Na ten moment 5. sezon "Reachera" nie doczekał się konkretnej daty premiery, jednak jeśli nie dojdzie w międzyczasie do żadnych opóźnień, przewiduje się, że serial powinien powrócić latem 2027 roku. Co nam to mówi o premierze 6. sezonu? Tyle, że najszybszym terminem, w którym moglibyśmy go zobaczyć, jest lato 2028 roku. Nie jest jednak powiedziane, czy twórcy utrzymają takie samo tempo przerwy pomiędzy "czwórką" a "piątką", więc powyższa data jest bardzo orientacyjna. Póki co nie ujawniono również, którą książkę zaadaptują twórcy w 6. sezonie. Jedno jest pewne - mają z czego wybierać.
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