Reacher wróci już w październiku. A wraz z nim uwielbiana postać

Zgadza się - w nowej przygodzie Reachera powróci jedna z najważniejszych osób w jego życiu. Skąd to wiemy? Otóż serwis „Collider” zaprezentował niedawno fragment książki „Chain Reaction” („Reakcja łańcuchowa”), najnowszej odsłony bestsellerowej serii thrillerów stworzonej przez Lee Childa. Ukaże się ona w USA już 20 października 2026 roku (polska data premiery nie została jeszcze ustalona - zapewne czeka nas kilka dodatkowych miesięcy czekania).

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Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że nadchodząca historia - stworzona przez Childa wspólnie z jego bratem, Andrew, który od pewnego czasu jest głównym pisarzem cyklu - ponownie splecie losy Reachera i Susan Turner, byłej dowódczyni 110. Wydziału Dochodzeniowego Żandarmerii Wojskowej. Jej relacja z naszym potężnym obieżyświatem odegrała kluczową rolę w wydarzeniach przedstawionych w „Nigdy nie wracaj” z 2013 r. Od tamtego czasu Turner przeszła długą drogę i awansowała aż do stopnia generała. Jej ponowne spotkanie z Reacherem nie będzie jednak jedynie okazją do nadrobienia towarzyskich zaległości.

Reacher: nowa powieść, starzy znajomi

W udostępnionym „Colliderowi” na wyłączność fragmencie Reacher przybywa do znanej sobie restauracji, gdzie czeka na niego właśnie Turner. Ich rozmowa rozpoczyna się od bardzo swobodnej wymiany zdań i komentarzy - charakterystycznej dla ludzi, których łączy wspólna przeszłość. Oboje wspominają czas spędzony razem, swoje życie i drogi, które obrali po rozstaniu. Da się wyczuć wciąż iskrzące między nimi romantyczne napięcie - choć żadne z nich ewidentnie nie zamierza otwarcie się do niego przyznać.

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Tym bardziej, że Turner ma pilniejsze sprawy na głowie. Obecnie kieruje sekcją G-99 - nową, potężną organizacją dochodzeniową wojska, podlegającą bezpośrednio szefowi sztabu armii. Mierzy się z problemem, którego rozwiązanie wymaga szczególnych umiejętności Reachera. Właśnie tak rozpoczyna się nowa, tajemnicza sprawa, która wciągnie ich w niebezpieczny świat sztucznej inteligencji, szpiegostwa korporacyjnego i spisku o potencjalnie olbrzymich konsekwencjach.

Wnioskując po reakcjach w sieci, fani cieszą się na ten „reunion”.

Dzięki niemu mogą znów spojrzeć Reachera z nieco innej strony. Turner zna go lepiej niż większość przewijających się przez książki postaci, a ich ponowne spotkanie przypomina, że pod zewnętrzną powłoką twardziela z bezkompromisowym kodeksem moralnym kryje się człowiek zdolny do czułości! Poza tym powieść osadza Reachera w nieznanym mu dotąd otoczeniu, konfrontując jego tradycyjne metody śledcze ze światem coraz silniej zdominowanym przez technologię. Na szczęście, jak czytelnicy przekonywali się już wielokrotnie, Reacher nie musi rozumieć każdego technologicznego wynalazku, żeby zorientować się, że coś tu nie gra. Czasami najprostsze rozwiązanie wciąż okazuje się dla niego najlepsze, a siła mięśni - niezmiennie użyteczna.

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Warto pamiętać, że to Andrew Child pełni funkcję głównego autora „Chain Reaction”. Od pewnego czasu nawet w okresie oficjalnego współautorstwa ciężar pisania spoczywa przede wszystkim na Andrew. Lee konsultuje, wnosi wiedzę o bohaterze, doświadczenie, pomysły i uwagi, które mogły wpływać na kierunek fabuły.

Fragment nowej powieści (w oryginale) przeczytacie tutaj. Tymczasem czekamy na 5. sezon serialu, który trafi do Prime Video najpewniej gdzieś w drugiej połowie 2027 r. Będzie to adaptacja 20. tomu cyklu pt. „Zmuś mnie”.

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