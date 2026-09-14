Reacher wróci po finale serialu. To nie koniec
Alan Ritchson niebawem wróci na małe ekrany w roli Jacka Reachera. Po finale "Reachera" widzowie nie zdążą nawet zatęsknić za aktorem, ponieważ zobaczą go w nowym spin-offie.
"Reacher" to jeden z flagowych seriali od Prime Video na podstawie powieści Lee Childa, który podbił serca widzów. Obecnie trwa emisja 5. sezonu produkcji, który zadebiutował w połowie sierpnia, a już za 2 dni doczeka się finału. Na szczęście Alan Ritchson w roli Reachera nie zniknie na długo. Wszystko za sprawą nowego serialu od Prime Video, który jest spin-offem uwielbianego akcyjniaka.
Alan Ritchson wraca w gościnnej roli Jacka Reachera w serialu Neagley
Mowa o spin-offie "Neagley". Zadebiutuje on w Prime Video 16 września 2026 roku, czyli tego samego dnia, kiedy na platformie pojawi się ostatni odcinek 4. sezonu "Reachera". Oznacza to, że zapełni on pustkę po finale uwielbianego serialu akcji, ponieważ fani natychmiast dostaną nową porcję odcinków o Neagley i Reacherze.
Mimo że tym razem produkcja nie będzie skupiała się na Reacherze, to na szczęście tego bohatera tam nie zabraknie. Biorąc pod uwagę, że "Neagley" skupia się na byłej protegowanej Reachera, możemy być pewni, że zobaczymy go w gościnnej roli. Ritchson na szczęście nie znika na długo, bo już w przyszłym roku znów wcieli się w swojego bohatera w ramach 5. sezonu "Reachera".
Bohaterką "Neagley" jest Frances Neagley (Maria Sten), prywatna detektywka w Chicago i była protegowana Jacka Reachera (Ritchson) w 110. Jednostce Śledczej Armii Stanów Zjednoczonych. Kobieta dowiaduje się, że jej dawna przyjaciółka zginęła w wypadku, który wydaje się być podejrzany. W związku z tym postanawia za wszelką cenę wymierzyć sprawiedliwość i wykorzystać swoje umiejętności, które nabyła podczas pracy z Reacherem.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.