2026 należy do Reachera. Zagrał w świetnych akcyjniakach, najlepszy dopiero nadchodzi

Jeśli chodzi o kino akcji ten rok bez wątpienia należy do Alana Ritchsona. Niedawno powrócił on w swoim największym hicie. Jakiś czas temu na Prime Video zadebiutował bowiem 4. sezon "Reachera". Wcielającego się w głównego bohatera aktora za chwilę ponownie zobaczymy w tej samej roli. Na platformę Amazona zmierza przecież spin-off zatytułowany "Neagley", w którym Jacka Reachera nie zabraknie.



Alan Ritchson pomiędzy kolejnymi powrotami do roli Reachera ma też czas, aby grywać w filmach. Szczególnie upodobał sobie produkcje pełne akcji. Dlatego w ostatnich miesiącach zmierzył się już z kosmicznymi robotami w "Maszynie do zabijania". To jeden z największych tegorocznych hitów Netfliksa. Z miejsca przypadł do gustu użytkownikom platformy, a przy tym może się pochwalić całkiem ciepłym przyjęciem od krytyków - 66 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

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Reacher - nadchodzi najlepszy film akcji z Alanem Ritchsonem

Choć Alan Ritchson cieszy się statusem gwiazdy, nie stroni od projektów skromniejszych, bardziej artystycznych, wręcz eksperymentalnych. W tym roku dostaliśmy też (w Polsce było akurat trudno dostępne) "Motor City". Jeśli spojrzeć na fabułę, wydaje się, że to po prostu kolejny film akcji z gwiazdą "Reachera". Nic bardziej mylnego. Tam nikt praktycznie nic nie mówi - przez całą produkcję pada pięć kwestii. I wcielający się w główną rolę aktor świetnie się w tej konwencji odnalazł, o czym świadczy 63 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

W tym roku swoją premierę miały już dwa filmy akcji i jeden serial akcji. Do tego dostaniemy jeszcze wspomnianą "Neagley", ale nie będzie to ostatni raz, kiedy Alan Ritchson dostarczy nam adrenaliny. Pojawi się również u boku Owena Wilsona w "Runnerze".

W "Runnerze" Alan Ritchson wciela się w kuriera, który ma dostarczyć wątrobę na pilny przeszczep. Nieoczekiwanie łączy siły z granym przez Owena Wilsona Benem Bishopem. Ich droga szybko zamienia się w wyścig z czasem, zapewniając widzom mocnych i intensywnych wrażeń. Tak przynajmniej wynika z pierwszych opinii na temat produkcji.

U nas "Runner" wejdzie na ekrany kin dopiero w przyszłym miesiącu. Na świecie (a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych) zadebiutuje już jutro. Embargo na jego recenzje już spadło, przez co okazało się, że to najlepszy tegoroczny film akcji z Alanem Ritchsonem. Produkcja zebrała bowiem 67 proc. pozytywnych opinii od krytyków - jeden punkt więcej niż "Maszyna do zabijania" i cztery punkty więcej niż "Motor City".



Premiera filmu "Runner" 23 października w kinach.

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Więcej o filmach i serialach z Alanem Ritchsonem poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.