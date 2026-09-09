O co chodzi w przedostatnim odcinku Reachera? Wyjaśniamy zakończenie

UWAGA! Tekst zawiera spoilery z siódmego odcinka 4. sezonu "Reachera"!



Zanim jednak przejdziemy do zakończenia siódmego odcinka 4. sezonu "Reachera", warto nieco przypomnieć, jak do niego dotarliśmy. Bo serial akcji zbliża się do swojego końca, przez co twórcy odsłaniają coraz więcej kart. Dowiedzieliśmy się przecież, co tak naprawdę jest na fotografii z pendrive'a, którego bohaterowie poszukiwali od pierwszych odcinków. Ujawniono również prawdziwy plan antagonistek - Lili i Amishy.



Jak się okazało w najnowszym odcinku "Reachera" na tajemniczej i z pozoru niewinnej fotografii widnieje formuła broni chemicznej masowego rażenia. W błyskawicznym tempie jest ona w stanie zabić mnóstwo osób. I Jack Reacher wraz ze swoimi kompanami zaraz ma się o tym przekonać. Jacob odkrywa przecież, że Lila i Amisha chcą wystawić broń chemiczną na licytację w dark webie. A w międzyczasie planują pokazać, co można za jej sprawą osiągnąć.

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Jack Reacher, Jacob i Tamara są w kropce. Wiedzą, że Lila i Amisha chcą użyć broni chemicznej gdzieś w Filadelfii. Nie wiedzą tylko gdzie. Podejrzenie pada na jedno z publicznych wydarzeń. Okazuje się jednak, że jego uczestnicy są bezpieczni. Musi więc chodzić o autostradę. Według bohaterów do zamachu dojdzie w godzinach szczytu. Znowu pudło.

Na właściwy trop bohaterowie wpadają dopiero po telefonie do kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obecnie jeszcze kongresmen John Sampson zdradza Reacherowi, że to on swego czasu zastrzelił generała Putrę. Amisha była jego lojalną żołnierką, a wręcz wierną wyznawczynią. Dlatego wybrała Sampsona na swój cel. Używając broni chemicznej na zbiórce charytatywnej z jego udziałem mogłaby więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - zaprezentować działanie broni, jednocześnie dokonując zemsty na polityku.

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Amisha i Lila wysyłają na zbiórkę charytatywną tajemniczego chłopaka z ładunkiem w plecaku. Reacher, Jacob i Tamara już jadą na miejsce, podczas gdy Sampson wykorzystuje nabyte w wojsku umiejętności, aby namierzyć zamachowca. W desperackim czynie kongresmen rzuca się na niego i razem z nim wpada do wody. BUM! Broń chemiczna zostaje zdetonowana.

Dzięki Sampsonowi udaje się uniknąć ofiar w gościach zbiórki charytatywnej. Nie wiadomo jednak, co go spotkało. Siódmy odcinek 4. sezonu "Reachera" kończy się bowiem cliffhangerem. Być może polityk zginął w wyniku detonacji ładunku. A być może wciąż żyje. O tym przekonamy się w nadchodzącym, finałowym epizodzie, który zadebiutuje na Amazon Prime Video już w przyszłą środę.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.