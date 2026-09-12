Gorący thriller Prime Video skutecznie walczy o naszą uwagę. Reacher w zagrożeniu?

Od czasu swojej premiery 4. sezon "Reachera" nie schodzi ze szczytu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. To już dobrych parę tygodni, bo najnowsza odsłona hitowego serialu akcji zadebiutowała 12 sierpnia. Od tamtej pory żadna inna nowość nie ma z nią szans. Choć oczywiście kolejne produkcje próbują stawać z nią w szranki. Zawsze jednak muszą się godzić z faktem, że są numerem drugim.



Nie inaczej jest w tym wypadku. W mijającym tygodniu na Prime Video pojawił się nowy film. "Uwikłani: Marfil" to gorący thriller. Właściwie to romans utrzymany w klimatach thrillera. Opowiada bowiem o córce biznesmena, która zostaje porwana. Przestępcy wypuszczają ją bez słowa wyjaśnienia, a ojcie zatrudnia dla niej ochroniarza. Tytułową Marfil w pewnym momencie zaczyna ciągnąć ku Sebastianowi. A i on czuje do niej miętę.

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Fabuła "Uwikłanych: Marfil" brzmi naiwnie? Może trochę głupio? A nawet sztampowo, nie? Nawet jeśli, nie przeszkodziło to użytkownikom Prime Video w zakochaniu się w tej opowieści. Wiadomo było, że będzie to hit platformy Amazona. W końcu mówimy o kolejnej adaptacji książek Mercedes Ron. Tak, dokładnie tej, na podstawie której twórczości powstała "Trylogia winnych". I jej brytyjskie remake'i.

"Uwikłani: Marfil" byli skazani na sukces, co udowodnili bardzo szybko. Film trafił na Prime Video w minioną środę. Potrzebował jedynie dnia, aby wdrapać się na najwyższe dostępne dla siebie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Już w czwartek okupował bowiem drugie miejsce w zestawieniu.

"Uwikłani: Marfil" przegrywają obecnie jedynie z "Reacherem". A w obecnej sytuacji to jak wygrać. Choć wiadomo, że jego czas dobiega końca. W zeszłą środę na Prime Video pojawił się przedostatni odcinek 4. sezonu hitowego serialu akcji. Oznacza to, że już niedługo dostaniemy jego finał. A przez to zainteresowanie produkcją będzie spadać.

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Nie warto zakładać, że zdarzy się to od razu i już w przyszłym tygodniu będziemy mieć nowego króla Prime Video. Jak wiemy z losów wcześniejszych odsłon, "Reacher" potrafi utrzymywać się na szczycie topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju jeszcze przez parę tygodni po swoim zakończeniu. Dopiero potem ustępowały swojego miejsca w zestawieniach najchętniej oglądanych produkcji na platformie.

A w tym roku "Reacher" na pewno nie odpuści. Choć 4. sezon dobiega końca, ale wraz z jego finałowym odcinkiem na platformę wpadnie spin-off. "Neagley" pojawi się już w przyszłą środę. I biorąc pod uwagę jej powiązania z hitowym serialem akcji na pewno też narobi trochę szumu w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. "Uwikłani: Marfil" raczej nie będą mieć więc szans, żeby w najbliższym czasie wejść na szczyt zestawienia. Ale łatwo się nie podda.

Nawet jeśli nowy film "Reacherowi" nie straszny, warto wziąć pod uwagę, że "Uwikłani: Marfil" dopiero trafili na Prime Video. Użytkownicy wciąż ich odkrywają. Możemy przez to podejrzewać, że szybko nie wypadną z podium topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.