Alan Ritchson rozwodzi się z żoną. Byli razem 20 lat

To była historia jak z bajki. Alan i Catherine poznali się jeszcze jako nastolatki podczas zajęć z baletu, ponieważ oboje przygotowywali się do studiowania kierunków związanych z teatrem muzycznym. Catherine wspominała, że chłopak od początku ją zainteresował, tymczasem on obawiał się zrobić ten pierwszy krok. W końcu zebrał się na odwagę i tak zaczął się ich 20-letni związek.

Mieli jedną krótką przerwę w tej relacji, kiedy w 1999 roku, po kilku miesiącach związku, Alan stwierdził, że był to tylko letni romans. Para spotkała się jednak ponownie w 2004 roku, odnowiła kontakt i ostatecznie pobrała się 12 maja 2006 roku. Teraz, po 20 latach małżeństwa, Ritchsonowie ogłosili, że ich małżeństwo dobiegło końca.

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Alan Ritchson rozwodzi się z żoną. Byli małżeństwem przez 20 lat

Ritchson oraz Catherine opublikowali na Instagramie wspólne oświadczenie, w którym poinformowali, że podejmują decyzją o zakończeniu małżeństwa. Podkreślili, że chcą kontynuować wspólną drogę w inny sposób.

Dorastaliśmy razem. Wspólnie zbudowaliśmy życie i założyliśmy rodzinę. Wychowujemy trzech wspaniałych chłopców, którzy zawsze będą dla nas najważniejsi. Nic nie umniejszy znaczenia tych lat ani miłości i szacunku, jakimi zawsze będziemy się darzyć.

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Z oświadczenia wynika, że najważniejsze jest dla nich dobro dzieci. Właśnie dlatego chcą, aby ich relacja była pełna przyjaźni i życzliwości, by móc sprawdzać się w roli rodziców.

Zmiany są wystarczająco trudne nawet bez ingerencji całego świata. Mamy nadzieję - zwłaszcza ze względu na naszych chłopców - że pozwolicie naszej rodzinie przejść przez ten etap z zachowaniem prywatności i wyrozumiałości.

Na koniec podziękowali obserwującym za wsparcie w tym trudnym czasie. Możliwość komentowania wpisu została wyłączona.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.