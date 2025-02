Chrześcijanie krytykują Ritchsona za Reachera. - Jak możesz mówić o Jezusie?

Oczywiście nie jest to nic nowego. Można łapać się za głowę i zastanawiać, jak to jest możliwe, że w 2025 r. niektórzy widzowie wciąż nie potrafią rozdzielić aktorów od postaci, w które się wcielają, ale to zjawisko jest stare jak telewizja. I najwyraźniej rozwój technologii i świadomości to za mało, by je wyprzeć.



42-letni Alan Ritchson nigdy nie ukrywał, że jest gorliwym chrześcijaninem. W rozmowie z magazynem GQ przyznał też, że jego wierzący fani często mają mieszane uczucia względem ról, które przyjmuje. Zwłaszcza wobec Reachera.