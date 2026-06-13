Nowe science fiction zgniotło jeden z najdroższych filmów Netfliksa

Nie wiedzieć kiedy, Alan Ritchson wyrósł na jedną z największych gwiazd kina akcji. Zawdzięcza to, rzecz jasna, hitowi Prime Video - cenionemu akcyjniakowi pt. „Reacher”, którego 4. sezon zapowiedziany jest na październik.



Ritchson współpracuje również z Netfliksem. Najnowszym owocem tego partnerstwa jest odtwarzający motywy „Predatora” film science fiction sprzed czterech miesięcy: „War Machine”. Produkcja nie została oceniona zbyt entuzjastycznie - krytycy i dziennikarze byli bardzo zgodni - większość z nich bawiła się nie najgorzej, ale daleko im było do zachwytów, co doskonale odzwierciedlają wyniki na poziomie kolejno 66 i 64 proc. pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. Nie przeszkodziło jej to jednak przyciągnąć przed ekrany porażającej liczby odbiorców. I pobić kilka rekordów.

REKLAMA

Netflix: War Machine rządzi. To science fiction wciąż przyciąga widownię

Netflix ujawnił, że „War Machine” jest obecnie 9. najchętniej oglądanym filmem w historii platformy, osiągając 139,9 mln wyświetleń. Tydzień wcześniej film trafił do zestawienia dziesięciu najpopularniejszych filmów Netfliksa wszech czasów z wynikiem 139 mln wyświetleń. Od tego czasu liczba ta nieznacznie wzrosła, co pozwoliło produkcji wyprzedzić jeden z najdroższych obrazów platformy, czyli „The Gray Man” z gwiazdorską obsadą, i zepchnąć go na dziesiąte miejsce. Film z Ryanem Goslingiem może pochwalić się wynikiem 139,3 mln wyświetleń. Zaskakujące, ale prawdziwe. Wygląda na to, że zadziałała tu magia Ritchsona - gość budzi taką sympatię, że stał się marką i magnesem na szeroką publiczność.

„War Machine” zadebiutowało na Netfliksie 6 marca. Widowisko opowiada historię oznaczonego numerem „81” sierżanta sztabowego, który musi walczyć o przetrwanie w starciu z zabójczą maszyną nieprzypominającą niczego, co kiedykolwiek pojawiło się na Ziemi. Krótko po premierze produkcja zdominowała globalne rankingi oglądalności platformy. Thriller sci-fi błyskawicznie wspiął się na pierwsze miejsce światowego zestawienia Netfliksa, co ostatecznie pozwoliło mu kilka miesięcy później znaleźć się na dziewiątej pozycji w rankingu wszech czasów. I wyżej już nie zajdzie.



Dlaczego? Powód jest prosty: ranking wszech czasów Netfliksa uwzględnia wyłącznie wyniki osiągnięte w ciągu pierwszych 91 dni od premiery. Ponieważ „War Machine” trafiło do serwisu 6 marca, okres zliczania wyświetleń zakończył się 5 czerwca. Oznacza to, że najnowsza aktualizacja jest jednocześnie ostatnią dotyczącą wyników filmu. Niewiele brakowało, by hit wyprzedził również psychologiczny thriller „Zostaw świat za sobą” z Julią Roberts i Mahershalą Alim.



Biorąc pod uwagę rekordowe zainteresowanie, nie dziwi fakt, że Netflix oficjalnie zamówił już kontynuację filmu. Za sterami ponownie stanie Patrick Hughes. Data premiery nie została jeszcze ustalona.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).