Netflix dawno nie miał thrillera, który tak bardzo chciałbym obejrzeć w kinie

Netflix z kinem się nie lubi. Swoje filmy rzadko wypuszcza na wielkie ekrany. Zazwyczaj dzieje się to, gdy platforma ma chrapkę na Oscary, ale przez resztę roku raczej się nie zdarza. Thriller, który zadebiutował w serwisie w zeszły piątek powinien być wyjątkiem od tej reguły. "Alfa" z Charlize Theron i Taronem Egertonem zapiera dech w piersiach.

Rafał Christ
alfa thriller netflix opinie co obejrzec kino premiera
Z tymi filmami Netfliksa jest tak, że rzadko zdarzają się takie, żebyśmy w ogóle chcieli je oglądać w kinach. Nie licząc tytułów Oscarowych platforma zazwyczaj wypuszcza produkowane taśmowo produkcje sensacyjne, thrillery czy komedie, na które kilkunastocalowy monitor zupełnie wystarczy. To w końcu kolejne filmy Netfliksa przeznaczone do szybkiej konsumcji. W tym roku jedynie "Maszynie do zabijania" z Alanem Ritchsonem udało się ten schemat przełamać. Napędzane adrenaliną science fiction sprawdziłoby się na wielkich ekranach, ale tylko ze względu na dynamiczną akcję. "Alfa" utrzymana jest już w zupełnie innym stylu.

W nowym thrillerze Netfliksa śledzimy losy pogrążonej w żałobie Sashy, która wyrusza do australijskiej dziczy. Zamierza tam spokojnie przepracować tłamszące ją żal i poczucie winy. Nie jest to jej jednak dane. Natyka się bowiem na Bena. Grany przez Tarona Egertona mężczyzna wyciąga kuszę i każe jej uciekać jak najdalej. Rozpoczyna na nią polowanie, zmuszając ją do bezpardonowej walki o własne życie.

Alfa - najbardziej kinowy film Netfliksa 2026 roku

To nie jest tak, że w "Alfie" się nic nie dzieje. Stojący za kamerą Baltasar Kormakur prowadzi swój thriller survivalowy sprawną ręką. Walka między Sashą a Benem jest na tyle dynamiczna i pełna zwrotów akcji, żebyśmy się nie nudzili. Do tego aktorzy w głównych rolach stają na wysokości zadania. Taron Egerton po raz kolejny wyłamuje się ze swojego standardowego emploi i niesamowitą charyzmą obdarza czarny charakter. Z szaleńczym uśmiechem szarżuje po ekranie, wzbudzając spory niepokój. Razem z Charlize Theron tworzą przeciwstawny, acz zgrany duet, który staje się jednym z wyznaczników kinowej jakości nowego filmu Netfliksa.

O ile grę aktorską w "Alfie" można zachwalać jeszcze długo i tak okazuje się niczym w porównaniu do zdjęć. Operator Lawrence Sher ma oko nie tylko do wariacji Tarona Egertona i wycieńczenia Charlize Theron, ale też przyrody. Tak jest. Właśnie przez sposób portretowania przyrody nowy film Netfliksa tak dobrze oglądałoby się w kinie. Co więcej, bardzo szybko dochodzi się do takich wniosków.

"Alfa" rozpoczyna się na Ścianie Trolli w Norwegii. Sasha wraz z mężem próbują wspiąć się na jej szczyt, ale najwyższa pionowa ściana w Europie nie daje się łatwo. Możemy jej się przyjrzeć z bliska, z daleka, z góry, z boku, od dołu. Dosłownie z każdej strony, dzięki czemu przytłacza nas swoim monumentalizmem. Bo to nie są płaskie zdjęcia pocztówkowe. To pełne głębi i perspektywy ujęcia, które Lawrence Sher skrupulatnie komponuje tak, żeby zapierały dech w piersiach.

Ściana Trolli wydaje się niebezpieczne i niedostępna, ale na pewno nie tak jak australijska dzicz. Dzięki oku Lawrence'a Shera staje się ona pełnoprawnym bohaterem, czarnym charakterem, kolejnym wrogiem Sashy, z którym musi się zmierzyć, uciekając przed Benem. Zdaje się niebezpieczna, dzika, pełna ukrytych naturalnych pułapek. Zachwyca swym pięknem, gdy kamera pozwala przyjrzeć się jej nienaruszonej florze, dając nam do zrozumienia, że gdzieś tam może kryć się niebezpieczna fauna. Tak samo strumyki i rzeki wydają się sielskie tylko do czasu. W końcu zmieniają się w tory śmiertelnych przeszkód, porywających z siłą wodospadu. Tym chętniej więc płynie się z zabójczo szybkim nurtem netfliksowego thrillera.

Dzięki zdjęciom "Alfa" staje się thrillerem survivalowym, który nie tylko trzyma w napięciu i przykuwa przed ekran dynamiczną fabułą, ale też po prostu wygląda. Co więcej, wygląda tak obłędnie, że aż grzechem staje się oglądanie go na małym ekranie. Mówiąc wprost: miejsce nowego thrillera Netfliksa jest w kinach. Podczas seansu najbardziej więc w żołądku ściska żal, że do nich nie trafił.

Więcej o filmach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

"ALFĘ" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
Netflix
ALFA
Netflix
Rafał Christ
27.04.2026 17:43
Tagi: Charlize TheronCo obejrzeć?Filmy Netflixtaron egertonThrillery
Najnowsze
16:33
Czym jest Jezioro Łez? Stamtąd zmierza do końca
Aktualizacja: 2026-04-27T16:33:00+02:00
14:47
Bedoes zaapelował do mediów. Powiedział, co dalej po zbiórce
Aktualizacja: 2026-04-27T14:47:01+02:00
14:29
Nowy odcinek Stamtąd dał nam najmocniejszą scenę w historii serialu
Aktualizacja: 2026-04-27T14:29:58+02:00
13:58
Na finiszu streamu Łatwoganga Bedoes powiedział coś szkodliwego. Wyprostujmy to
Aktualizacja: 2026-04-27T13:58:37+02:00
13:15
Wyczekiwany serial ze świata Yellowstone traci twórcę przed 2. sezonem
Aktualizacja: 2026-04-27T13:15:32+02:00
12:14
Wszystkie najważniejsze momenty streamu Łatwoganga
Aktualizacja: 2026-04-27T12:14:20+02:00
11:22
Blanka Lipińska zgoliła głowę, ale mogłaby się już nie odzywać. Jestem zażenowany
Aktualizacja: 2026-04-27T11:22:14+02:00
10:20
Nadchodzi polska wersja Genialnej Morgan. Główna rola obsadzona perfekcyjnie
Aktualizacja: 2026-04-27T10:20:43+02:00
9:49
Łatwogang czy WOŚP: kto zebrał więcej pieniędzy? Oto liczby
Aktualizacja: 2026-04-27T09:49:43+02:00
9:01
Toy Story 5 nie dla wszystkich dzieci? Film dostał nową kategorię wiekową
Aktualizacja: 2026-04-27T09:01:40+02:00
21:47
Łatwogang zakończył transmisję. Ile zebrano pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-04-26T21:47:51+02:00
21:41
Wokalista Coldplay wsparł zbiórkę Łatwoganga. Pokazali nagranie
Aktualizacja: 2026-04-26T21:41:46+02:00
20:59
O której koniec streama Łatwoganga? Jest ogłoszenie
Aktualizacja: 2026-04-26T20:59:50+02:00
18:33
To koniec Madison. Co z 2. sezonem serialu?
Aktualizacja: 2026-04-26T18:33:00+02:00
17:33
Film Diabeł ubiera się u Prady źle się zestarzał. Dlatego potrzebujemy 2. części
Aktualizacja: 2026-04-26T17:33:00+02:00
17:01
Stream Łatwoganga stał się festiwalem dla influencerów. Widzom to się nie podoba
Aktualizacja: 2026-04-26T17:01:19+02:00
15:12
Kim jest Łatwogang? O charytatywnym streamie tiktokera mówią wszyscy
Aktualizacja: 2026-04-26T15:12:00+02:00
14:25
W jakiej kolejności czytać książki Nigdy w życiu? Grochola wróciła
Aktualizacja: 2026-04-26T14:25:26+02:00
12:21
To prawdziwa historia, choć trudno w to uwierzyć. Opowiada ją kryminał w Prime Video
Aktualizacja: 2026-04-26T12:21:00+02:00
11:12
Kim jest Daniel Blake z Daredevila? Aktor to syn legendy telewizji
Aktualizacja: 2026-04-26T11:12:00+02:00
