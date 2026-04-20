REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Użytkownicy Netfliksa nie przegapili genialnego thrillera. Zrobili z niego hit

Nowy thriller wszedł na Netfliksa w towarzystwie znacznie głośniejszych premier. A jednak polscy użytkownicy platformy nie pozwolili mu zginąć. W ciągu pierwszego weekendu wyświetlania "180" stało się hitem. Wciąż nie schodzi z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Rafał Christ
REKLAMA

Nie długo "Morderczy żywioł" cieszył się tytułem najpopularniejszego tytułu dostępnego na Netfliksie w naszym kraju. Na platformę wpadł 10 kwietnia i z miejsca zawrócił użytkownikom w głowach. Królował w topce najchętniej oglądanych filmów w serwisie przez ponad tydzień. W miniony weekend został zdetronizowany przez nowy thriller, który bardzo łatwo mógł umknąć uwadze rodzimych subskrybentów.

W zeszły piątek na Netfliksa wpadło bowiem parę nowości. Można się więc było spodziewać, że polscy użytkownicy poświęcą swój weekend na seanse 2. sezonu "Awantury" czy 5. odsłony "Samców alfa". Żaden z tych tytułów do tej pory nie dostał się nawet do topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie. Za to z debiutujących filmów "Współlokatorki" wdrapały się na trzecie miejsce zestawienia najchętniej oglądanych tytułów. Na liście znalazły się więc tuż za "Morderczym żywiołem", który musiał uznać wyższość znacznie cichszej i skromniejszej premiery thrillera "180".

REKLAMA

180 - opinie o nowym thrillerze Netfliksa

"180" to południowoafrykański thriller o zrozpaczonym ojcu. Po tym jak w wyniku awantury drogowej poszkodowany zostaje jego syn, główny bohater wkracza na ścieżkę emocjonalnych rozterek i zemsty. Koncept fabularny brzmi więc chwytliwie. Zapowiada wręcz doskonały seans na weekend. Pewnie dlatego nawet pomimo braku reklamy i paru głośniejszych nowości to właśnie on w ostatnich dniach przykuł użytkowników Netfliksa przed ekrany tak bardzo, że strącił "Morderczy żywioł" z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platrofmie w naszym kraju.

Zagraniczni użytkownicy Netfliksa potwierdzają, że zasłużenie. Według FlixPatrol nie jesteśmy przeciez wyjątkiem. W wielu krajach na świecie "180" ogląda się równie dobrze. A po seansie południowoafrykańskiego thrillera fani chętnie dzielą się swoimi opiniami na jego temat w mediach społecznościowych. W kolejnych wpisach zachwalają nową produkcję streamingowego giganta:

"180"!! NETFLIX 10/10

Idźcie oglądać "180" na Netfliksie. Jest takie dobre

"180" na Netfliksie było dobrym wyborem na niedzielny seans

- czytamy na X (dawny Twitter).

Oczywiście, zdarzają się też głosy zupełnie przeciwne. Pojawiają się wpisy, wedle których "180" to "śmieć". Nie ma ich jednak dużo. Dlatego właśnie wyfaje się, że polscy użytkownicy Netfliksa postawili na właściwy film. Zresztą, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, sami możecie sprawdzić, jak wypada południowoafrykański thriller. Czy rzeczywiście wbija w fotel? Czy może przywołane opinie są na wyrost?

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"180" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
180
Netflix
REKLAMA
20.04.2026 18:20
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixThrillery
Najnowsze
17:32
Nie słuchajcie malkontentów. Nowa Mumia robi piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2026-04-20T17:32:00+02:00
16:49
Stamtąd i podróże w czasie. Jak działają i o co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-04-20T16:49:30+02:00
16:26
Najgorszy serial HBO powraca jako hit. Wszystko przez Euforię
Aktualizacja: 2026-04-20T16:26:02+02:00
16:03
Nowe sci-fi wypełnia pustkę po The Expanse. Tego właśnie fani potrzebowali
Aktualizacja: 2026-04-20T16:03:00+02:00
15:33
Kiedy kolejne odcinki Stamtąd? 4. sezon zaczął ostro
Aktualizacja: 2026-04-20T15:33:00+02:00
14:23
Co obejrzeć w Apple TV+ przez darmowy miesiąc? Najlepsze filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-04-20T14:23:43+02:00
13:09
Kim jest Człowiek w Żółci z serialu Stamtąd? On zmienia wszystko
Aktualizacja: 2026-04-20T13:09:05+02:00
12:25
Serial Stamtąd powrócił. Podsumowanie 1. odcinka 4. sezonu
Aktualizacja: 2026-04-20T12:25:21+02:00
11:02
Charlize Theron atakuje Chalameta. Aktorka opowiada bzdury
Aktualizacja: 2026-04-20T11:02:45+02:00
10:35
O czym będzie 2. sezon Gorącej rywalizacji? Oto, co wiemy o fabule
Aktualizacja: 2026-04-20T10:35:12+02:00
9:29
Nowe sceny w Avengers: Endgame. Wyjaśniają, o co chodzi w Doomsday
Aktualizacja: 2026-04-20T09:29:45+02:00
16:15
Kolejność czytania książek o Harrym Hole'u. Ile ich jest?
Aktualizacja: 2026-04-19T16:15:00+02:00
15:04
Uwielbiany za granicą program zmierza do Polski. Nasi prowadzący są bezbłędni
Aktualizacja: 2026-04-19T15:04:49+02:00
14:04
Singiel Taco Hemingwaya ocenzurowany. Oryginalna wersja już tylko na płycie
Aktualizacja: 2026-04-19T14:04:00+02:00
13:13
Twórcy For All Mankind o Adamczyku: Rola urosła dzięki niemu
Aktualizacja: 2026-04-19T13:13:00+02:00
12:34
Widzowie czekają na opóźniony thriller od Apple TV. Podobno w końcu go zobaczą
Aktualizacja: 2026-04-19T12:34:00+02:00
12:07
Koncerty w 2026 roku. Najciekawsze muzyczne wydarzenia
Aktualizacja: 2026-04-19T12:07:00+02:00
11:31
Za chwilę premiera 4. sezonu Stamtąd. O której godzinie?
Aktualizacja: 2026-04-19T11:31:00+02:00
10:01
Genialny serial gangsterski połkniesz w jeden weekend. Tak narodziło się zło
Aktualizacja: 2026-04-19T10:01:00+02:00
9:57
Nadia Fares nie żyje. Grała w kultowym filmie Purpurowe rzeki
Aktualizacja: 2026-04-19T09:57:14+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA