Użytkownicy Netfliksa nie przegapili genialnego thrillera. Zrobili z niego hit

Ładowanie...

Nie długo "Morderczy żywioł" cieszył się tytułem najpopularniejszego tytułu dostępnego na Netfliksie w naszym kraju. Na platformę wpadł 10 kwietnia i z miejsca zawrócił użytkownikom w głowach. Królował w topce najchętniej oglądanych filmów w serwisie przez ponad tydzień. W miniony weekend został zdetronizowany przez nowy thriller, który bardzo łatwo mógł umknąć uwadze rodzimych subskrybentów.



W zeszły piątek na Netfliksa wpadło bowiem parę nowości. Można się więc było spodziewać, że polscy użytkownicy poświęcą swój weekend na seanse 2. sezonu "Awantury" czy 5. odsłony "Samców alfa". Żaden z tych tytułów do tej pory nie dostał się nawet do topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie. Za to z debiutujących filmów "Współlokatorki" wdrapały się na trzecie miejsce zestawienia najchętniej oglądanych tytułów. Na liście znalazły się więc tuż za "Morderczym żywiołem", który musiał uznać wyższość znacznie cichszej i skromniejszej premiery thrillera "180".

REKLAMA

180 - opinie o nowym thrillerze Netfliksa

"180" to południowoafrykański thriller o zrozpaczonym ojcu. Po tym jak w wyniku awantury drogowej poszkodowany zostaje jego syn, główny bohater wkracza na ścieżkę emocjonalnych rozterek i zemsty. Koncept fabularny brzmi więc chwytliwie. Zapowiada wręcz doskonały seans na weekend. Pewnie dlatego nawet pomimo braku reklamy i paru głośniejszych nowości to właśnie on w ostatnich dniach przykuł użytkowników Netfliksa przed ekrany tak bardzo, że strącił "Morderczy żywioł" z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platrofmie w naszym kraju.

Zagraniczni użytkownicy Netfliksa potwierdzają, że zasłużenie. Według FlixPatrol nie jesteśmy przeciez wyjątkiem. W wielu krajach na świecie "180" ogląda się równie dobrze. A po seansie południowoafrykańskiego thrillera fani chętnie dzielą się swoimi opiniami na jego temat w mediach społecznościowych. W kolejnych wpisach zachwalają nową produkcję streamingowego giganta:

"180"!! NETFLIX 10/10



Idźcie oglądać "180" na Netfliksie. Jest takie dobre



"180" na Netfliksie było dobrym wyborem na niedzielny seans - czytamy na X (dawny Twitter).

Oczywiście, zdarzają się też głosy zupełnie przeciwne. Pojawiają się wpisy, wedle których "180" to "śmieć". Nie ma ich jednak dużo. Dlatego właśnie wyfaje się, że polscy użytkownicy Netfliksa postawili na właściwy film. Zresztą, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, sami możecie sprawdzić, jak wypada południowoafrykański thriller. Czy rzeczywiście wbija w fotel? Czy może przywołane opinie są na wyrost?

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

"180" OBEJRZYSZ NA: 180 Netflix

REKLAMA

Rafał Christ 20.04.2026 18:20

Ładowanie...