Netflix miał nakręcić film z Millie Bobby Brown. Nie zobaczymy go

Jesienią ubiegłego roku po raz pierwszy pojawiła się informacja, że Millie Bobby Brown zagra główną rolę w filmie "Perfect". Produkcja miała koncentrować się na Kerri Strug, amerykańskiej sportowczyni i członkini kobiecej reprezentacji USA w gimnastyce w 1996 roku. Za kamerą filmu początkowo miała stanąć Gia Coppola, a scenariusz miała napisać Ronnie Sandahl. Na początku tego roku Coppola odeszła jednak z projektu, a jej obowiązki przejęła Cate Shortland.

Netflix rezygnuje z filmu Perfect. Millie Bobby Brown odeszła z projektu

Deadline poinformował, że Millie Bobby Brown zdecydowała się odejść z filmu "Perfect", w związku z czym Netflix był zmuszony całkowicie z niego zrezygnować. Źródła podają, że odejście aktorki było spowodowane różnicami twórczymi z producentami. Na ten moment ani Netflix, ani Brown nie skomentowali tej sprawy. Produkcja filmu miała rozpocząć się latem tego roku.

Nie wiadomo na ten moment, czy Netflix całkowicie porzucił projekt, czy może zdecyduje się jeszcze do niego wrócić. Byłoby szkoda, gdyby taki pomysł się zmarnował - historia o Strug zasługuje na to, by poznało ją szersze grono osób. Amerykańska gimnastyczka lata temu dokonała czegoś, w co trudno uwierzyć, a jej heroiczny występ na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku przeszedł do historii.

Strug zaczęła trenować gimnastykę jako 3-letnia dziewczynka, a już w wieku 14 lat pojechała na swoje pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Była wówczas najmłodszą reprezentantką Stanów Zjednoczonych. Mimo że nie udało jej się zakwalifikować do indywidualnej rywalizacji, wywalczyła ze swoją drużyną brązowy medal. W 1996 roku Strug ponownie wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich, tym razem w Atlancie. Tam podczas upadku doznała nie tylko poważnego skręcenia lewej kostki, ale również zerwała dwa więzadła. Mimo ogromnego bólu, wykonała swój drugi skok i wylądowała niemal na jednej nodze, co zapewniło jej historyczne zwycięstwo.

W związku z tym, że Strug nie mogła wstać z maty o własnych siłach, jej trener Bela Karolyi zaniósł ją na podium na rękach. Zostało to udokumentowane na fotografii i do dziś jest to jedno z najbardziej pamiętnych zdjęć w historii igrzysk olimpijskich.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 11.04.2026 11:15

