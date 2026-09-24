Nowy Ali G atakowany za rasizm. Twórca odbija zarzuty

Przyznaję, przez długi czas nie byłem fanem stylu komedii, jaki reprezentował Sacha Baron Cohen. Prawdopodobnie przełomem był seans "Dyktatora", który przełamał mój sceptycyzm i wyzwolił ze mnie wystarczająco częsty śmiech, bym przekonał się i nadrobił produkcje z jego udziałem, z czego szczególnie do gustu przypadł mi oczywiście "Borat" i "Who Is America?". Oprócz wyjątkowej umiejętności rozbawiania publiczności, aktor wielokrotnie pokazał, że odnajduje się również poza stricte komediowym gatunkiem: zaserwował świetne, dramatyczne kreacje w "Nędznikach", "Sprostowaniu" czy "Alicji po drugiej stronie lustra". Teraz wraca tam, gdzie czuje się najlepiej.

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Ali G w nowej epoce. Scenarzysta broni filmu i jego bohatera

"Ali G: Kto ja jezdem?" to kontynuacja filmu Marka Myloda z 2002 roku, w którym główny bohater (Sacha Baron Cohen) jest liderem fikcyjnego gangu, który protestuje przeciwko zburzeniu lokalnego centrum rekreacyjnego, przez co zostaje on wciągnięty w wir politycznych działań i zostaje posłem do brytyjskiego parlamentu. W nowej odsłonie Ali G powraca po 20 latach, by nakręcić dokument z udziałem prawdziwych ludzi i odzyskać dawną sławę. Kamery towarzyszą mu podczas zajęć, spacerów ulicami miasta i występów telewizyjnych, często u boku będącej w ósmym miesiącu ciąży, dziewczyny.

Choć "Ali G: Kto ja jezdem?" wejdzie do kin dopiero za miesiąc (23 października), już stał się obiektem kontrowersji w przestrzeni publicznej. W zeszłym miesiącu poinformowano, że jedna z brytyjskich sieci kin nie będzie wyświetlać tego filmu, na co znaczący wpływ miała kampania sugerująca, że Sacha Baron Cohen będący reżyserem projektu, za jego sprawą utrwala rasowe stereotypy i wykorzystuje satyrę, by to robić. Jak poinformowało Deadline, grupa czarnoskórych brytyjskich komików dołączyła do frontu przeciw temu filmowi, twierdząc, że "utrwala stereotypy rasowe, umniejsza doświadczenie Afroamerykanów i zawłaszcza kulturę w sposób szkodliwy dla społeczności Afroamerykanów".

W obronie filmu stanął jeden z jego scenarzystów, Colton Dunn (również będący osobą czarnoskórą). Autor na łamach portalu stwierdził, że zarzut rasizmu wymierzony w głównego bohatera "Kto ja jezdem?" jest chybiony, a Ali G nie tylko nie jest rasistą, ale za jego sprawą można demaskować rasistów:

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Z mojego punktu widzenia Ali G nie jest postacią rasistowską. Ali G jest narzędziem do demaskowania rasistów. On pakuje się w najbardziej absurdalne sytuacje, a nie robi tego, bo jest rasistą. Wchodzi w te szalone miejsca, w których ludzie by go zabili, gdyby wiedzieli, co się dzieje. Nie sądzę, żeby robił to z rasistowskiego punktu widzenia. Dlatego się zgodziłem. Nie zgodziłbym się na współpracę z kimś, kogo uważam za rasistę, to sprzeczne ze wszystkim, co zrobiłem.

Wyraźnie widać, że nie tyle widownia, co również świat komedii i branża są wyraźnie podzielone ws. powrotu Aliego G. na wielki ekran. Z jednej strony mamy argumenty sugerujące, że bohater ten stworzył w Wielkiej Brytanii „wypaczone wyobrażenie o czarnoskórości”, a sam jest "reliktem dawnego pokolenia", z drugiej zaś uważam zasięg komedii Sachy Barona Cohena za wystarczająco szeroki, by nie twierdzić, że jego kreacja Aliego G uderza właśnie w tę grupę społeczną - bardziej wyśmiewa tych, którzy uważają się za jej część, mimo, że nie mają do tego podstaw. Czas pokaże, która strona tego sporu miała rację.

Film trafi do kin 23 października.

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