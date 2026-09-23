Disney+ wprowadza pakiet z reklamami. Będzie taniej?

Wchodzimy w nowy okres rozwoju platform streamingowych. Dotarliśmy do momentu, w którym rynek co prawda już się nasycił, ale serwisy cały czas widzą potencjał na wzrost. A wzrost, jak wiadomo, jest najważniejszy. Korporacje szukają więc sposobów na to, aby zwiększyć liczbę subskrybentów. Jednym z pomysłów na to, jest zwiększenie cenowej dostępności platformy. Trudno zrobić to lepiej niż za pomocą starych, dobrych reklam. Tak starych jak telewizja.

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Disney+ wprowadza plan z reklamami

Niestety wiemy tylko, że plan pojawi się w listopadzie. Nie wiemy natomiast, ile realnie będzie kosztował i czy będzie miał wpływ na ceny wyższych pakietów. Czy są powody do obaw? Trudno powiedzieć. W tym momencie Disney+ posiada dwa plany, które różnią się od siebie znacząco, ten trzeci najpewniej będzie znacznie tańszy niż plan Standardowy.

Warto jednak pamiętać, że tam, gdzie konkurencyjny Netflix wprowadzał plan z reklamami, niedługo później wycofywał plan Podstawowy, czyli ten najtańszy. Jak będzie w przypadku Disney+? Przekonamy się niebawem.

Aktualne ceny Disney+ wyglądają tak:

Pakiet standard – za cenę 34,99 zł miesięcznie (349,90 zł rocznie)

Pakiet premium – za cenę 59,99 zł miesięcznie (599,90 zł rocznie)

Więcej na temat cen przeczytacie w naszym tekście: Disney Plus: cena w 2026 roku. Ile kosztuje, pakiety, promocje

Wprowadzenie pakietu z reklamami to początek nowego, ekscytującego rozdziału dla Disney+ w Polsce. Nasi klienci zyskają większy wybór, a polscy reklamodawcy po raz pierwszy będą mogli dotrzeć do wysoce zaangażowanej widowni naszej streamingowej usługi premium. Poprzez wyjątkowe filmy takie jak „Toy Story 5”, „Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu” czy seriale jak „Rywale” i „Obsesja” wciąż poszerzamy naszą ofertę oraz ulepszamy sposób w jaki klienci mogą korzystać z serwisu. To ważny moment dla Disney+, na który czekamy z niecierpliwością - powiedział Kakhaber Abashidze, Country Manager, Senior Vice President Disney+ i Networks, The Walt Disney Company na Europę Środkowo-Wschodnią

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