Co z 2. sezonem Dziewczyny z osady? Netflix zdecydował

Adaptacje powieści dla młodzieży to dla platform streamingowych żyła złota. W bibliotece Netfliksa również ich nie brakuje. Ostatnio do kolekcji serialu z gatunku young adult dołączyła produkcja "Dziewczyna z osady" o nastoletniej sportowczyni, która dołącza do męskiej drużyny wioślarskiej. Jej losy zostały ukazane w 1. sezonie, ale to nie wszystko. Dalszą część tej historii widzowie poznają w 2. sezonie, który został już oficjalnie ogłoszony.

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Dziewczyna z osady - Netflix przedłużył serial na 2. sezon

Przyszłość tytułu maluje się w jasnych barwach. Dziś, po niecałych 2 tygodniach od premiery 1. sezonu "Dziewczyny z osady" pojawiła się informacja, że Netflix oficjalnie przedłuża serial na 2. sezon. Zrobił to w ekspresowym tempie, co może oznaczać jedno: streamingowy gigant gorąco wierzy w sukces tego serialu i jest przekonany, że przyciągnie on sporą widownię. W tym momencie produkcja wskoczyła do netfliksowego zestawienia najchętniej oglądanych tytułów, a zatem istnieje duża szansa, że wykręci ona dobre wyniki.

Jestem niesamowicie podekscytowana drugim sezonem "Dziewczyny z osady"! Pozostało jeszcze tak wiele do odkrycia w kwestii bohaterów, wątków romantycznych i samej drużyny wioślarskiej - to z pewnością będzie emocjonująca przygoda! Wiem jedno: to będzie intensywny, soczysty i pełen dramatów sezon, więc jestem gotowa, by wrócić do łodzi i przed kamerę - skomentowała Miki Martineau, odtwórczyni roli Teagan.

Serial stworzony przez Vivian Lin koncentruje się na 16-letniej wioślarce Teagan (Martineau), która zostaje sterniczką w męskiej drużynie wioślarskiej w elitarnej szkole średniej na Wschodnim Wybrzeżu. Konflikty między rywalami, skomplikowane relacje uczuciowe z Joshem (Samuel Braun) i Camem (Kyle Clark) oraz zdrady przyjaciół generują dramatyczne sytuacje nie tylko na łodzi, ale również poza nią.

2. sezon najpewniej odpowie na pytania, czy Teagan nadal będzie mogła pełnić funkcję sterniczki w drużynie chłopców, lecz jednocześnie wiosłować w zespole dziewcząt u boku Britney (Sage Linder). Tymczasem Josh zmaga się ze swoimi problemami zdrowotnymi, które zaważą na jego udziale w zawodach w przyszłym sezonie.

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