60 nowych filmów trafiło do Prime Video. Serwis zaraz pęknie
Prime Video to platforma, na której można znaleźć sporo kultowych, znanych i lubianych filmów. Od teraz będzie ich jeszcze więcej - październik rozpoczął się bowiem za sprawą wzbogacenia oferty serwisu o naprawdę dużą liczbę świetnych tytułów.
"Czwarta władza", "Big Short", "Norymberga", "Wielki marsz", "Konklawe" - to tylko kilka tytułów, które cieszą się mianem dobrych, wartościowych i z pewnością czołowych, jakie platforma streamingowa Amazona ma do zaoferowania. Czuję jednak, że Prime Video własnie podbiło stawkę do naprawdę gigantycznych rozmiarów, bowiem tego samego dnia, do oferty trafiło bardzo dużo filmów, z czego niektóre uznawane są za klasyki klasyków. Sprawdzamy, co serwis ma nam do zaoferowania.
Prime Video: nowości od 1 października. TOP 5 propozycji
Thelma i Louise
Pierwsza z bohaterek (Geena Davis) jest gospodynią domową, żoną sprzedawcy dywanów, a jej życie sprowadza się do dbania o dom, gotowania posiłków mężowi i wysłuchiwania tego, co o niej myśli. Louise (Susan Sarandon) jest zaś kelnerką, znudzoną i sfrustrowaną swoim dotychczasowym życiem. Pewnego dnia obie przyjaciółki postanawiają oderwać się od codzienności i wybrać na weekend do wynajętego domku w górach. Gdy jedna z nich zostaje napadnięta, a napastnik - zabity, przerażone przyjaciółki uciekają w kierunku Meksyku. Jeden z najsłynniejszych tytułów w dorobku Ridleya Scotta, oficjalnie istniejący w Narodowym Rejestrze Filmowym jako film „znaczący kulturowo, historycznie bądź estetycznie”.
Zimna wojna
Perła w koronie władcy dusz w polskim kinie, czyli oczywiście Pawła Pawlikowskiego, którego nominowano za ten film do Oscara, m.in. za reżyserię. Wiktor (Tomasz Kot) jest kompozytorem, stojącym na czele przesłuchań do państwowego zespołu ludowego. W ich trakcie uwagę mężczyzny przykuwa Zula (Joanna Kulig). Z czasem zaczyna ich łączyć wielkie uczucie, jednak utrudniają je polityczne realia powojennego bloku komunistycznego.
Seria o Jamesie Bondzie
25 filmów, 59 lat, 6 aktorów. To liczby, które charakteryzują jedną z najsłynniejszych serii filmowych w historii kina, poświęconą ikonicznemu agentowi 007, postaci opartej na książkach Iana Fleminga, a przeniesionej na wielki ekran przez członków rodziny Broccoli. Na Prime Video można obejrzeć wszystkie tytuły wchodzące w skład uniwersum Bonda - od "Pozdrowień z Rosji", "Człowieka ze złotym pistoletem" i "Ośmiorniczki", przez "Licencję na zabijanie", "Operację piorun" czy "Jutro nie umiera nigdy", kończąc na "Skyfall", "Spectre" oraz "Nie czas umierać".
Seria o Rockym
Bond to nie jedyna postać, stojąca na czele serii dołączonej w całości do Prime Video. W serwisie Amazona można już zobaczyć wszystkie sześć filmów o Rockym Balboi (Sylvester Stallone), legendarnym fikcyjnym bokserze, który przeszedł do historii kina i stał się punktem odniesienia dla wielu podobnych produkcji osadzonych w gatunku kina sportowego. Stallone nie tylko wystąpił w każdej z tych części - wyreżyserował drugą, trzecią, czwartą i szóstą, był też autorem scenariuszy każdego z tytułów. Warto nadrobić zwłaszcza przed nadchodzącym "Jestem Rocky" - filmem Petera Farelly'ego, który przybliży proces powstawania legendarnego dzieła, a także zaangażowanie w nie samego Sly'a (Anthony Ippolito).
Candyman (2021)
Efekt współpracy dwóch uzdolnionych twórców - reżyserującej film Nii DaCosty ("28 lat później: Świątynia kości") oraz producenta Jordana Peele'a ("Uciekaj!"). Głównym bohaterem nowej wersji kultowego klasyka jest Anthony (Yahya Abdul-Mateen II), fotografik, który właśnie zamieszkał z ukochaną w zgentryfikowanej dzielnicy Cabrini-Green, mającej trudną i traumatyczną przeszłość. Im bardziej Anthony próbuje odkryć tajemnicę okolicy, tym w bardziej niezdrową, zjadającą go od środka obsesję, popada.
Pełna lista nowości Prime Video. Od 1 października w serwisie
- wszystkie filmy o Jamesie Bondzie - 1/10/2026
- Ptasznik z Alcatraz - 1/10/2026
- Bitwa o Anglię - 1/10/2026
- Dekameron - 1/10/2026
- Rocky 1 - 6 - 1/10/2026
- Creed 1-3 - 1/10/2026
- Hobbit: Niezwykła podróż - 1/10/2026
- Hobbit: Pustkowie Smauga - 1/10/2026
- Hobbit: Bitwa Pięciu Armii - 1/10/2026
- To my - 1/10/2026
- Prodigy. Opętany - 1/10/2026
- Nicholas Nickleby - 1/10/2026
- Ostatni walc - 1/10/2026
- Horror Amityville - 1/10/2026
- Terminator - 1/10/2026
- Laleczka Chucky - 1/10/2026
- Dom Gucci - 1/10/2026
- Amerykańska fikcja - 1/10/2026
- Candyman 2: Pożegnanie z ciałem - 1/10/2026
- Candyman (2021) - 1/10/2026
- Świat to za mało - 1/10/2026
- Ucieczka od życia - 1/10/2026
- Kosmiczne jaja - 1/10/2026
- Zimna wojna - 1/10/2026
- Juliusz - 1/10/2026
- Kiedy Harry poznał Sally - 1/10/2026
- Thelma i Louise - 1/10/2026
- Myszy i ludzie - 1/10/2026
- Ósemka ze sternikiem - 1/10/2026
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.