Reacher tak nisko jeszcze nie upadł. Nowości Prime Video go zmiażdżyły
Czas "Reachera" już minął? 4. sezon hitowego serialu Prime Video dobiegł końca. Spin-off dostaliśmy też już jakiś czas temu. Od tamtej pory przyszło nowe, inne, bardziej obecnie interesujące użytkowników. Dlatego w topkach najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju doszło do przetasowań.
"Reacher" już wystarczająco porządził w Prime Video. 4. sezon hitowego serialu akcji Prime Video zadebiutował 12 sierpnia. Od tamtej pory produkcja nie schodziła z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Jakby tego było mało, wraz z finałem dostała wsparcie pod postacią spin-offa.
"Reacher" i "Neagley" przez jakiś czas okupowali pierwsze i drugie miejsce w topce Prime Video. Mogło się nawet wydawać, że jeszcze przez chwilę nic takiego stanu rzeczy nie naruszy. A jednak. Nowość wypadła hitowe seriale akcji, strącając je na dalsze miejsca zestawienia. Użytkownicy platformy Amazona obecnie bardziej interesują się polskimi influencerkami.
Prime Video - co obejrzeć?
Jeśli jesteśmy przy serialach, to obecnie na Prime Video w naszym kraju królują "Girls of Warsaw". W nowym reality show Andziaks, Klaudia Sadownik, Ola Nowak i Jessica Mercedes wpuszczają widzów do swojego życia. A oni chętnie z tego zaproszenia korzystają i wchodzą do glamour życia kobiet znanych z internetu. Aż "Neagley" i "Reacher" spadli kolejno na drugie i trzecie miejsce topki najpopularniejszych seriali i programów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.
Ale tak to właśnie jest. Tak wygląda cykl żywotności seriali w streamingu. "Reachera" i "Neagley" już się naoglądaliśmy, więc szukamy czegoś nowego, nieco innego. Bo ileż można żywić się adrenaliną? Czasami trzeba przystopować, może nawet trochę się wzruszyć. Dlatego wśród filmów na Prime Video rządzą romanse.
Najpierw serca użytkowników platformy Amazona rozczulili "Uwikłani: Marfil", a potem doszło jeszcze "Ty+ja - wbrew wszystkim". I to one królowały w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Ale to się zmieniło wraz z minioną środą, kiedy to w serwisie zadebiutował już nie romans, a komedia romantyczna. Czyli romans, ale tym razem na śmieszno.
"The Love Hypothesis" to adaptacja bestsellera "New York Timesa". Opowiada ona o doktorantce, która pod wpływem impulsu całuje najbardziej onieśmielającego profesora na wydziale. Ich obopólna potrzeba nawiązania fikcyjnego związku przeradza się w chemiczny eksperyment. Dzięki niemu mogą odkryć tajemnicę miłości. Ale czy to jest w ogóle możliwe? O tym właśnie użytkownicy Prime Video przekonują się aktualnie najchętniej.
"The Love Hypothesis" rządzi w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Na jej szczyt wdrapała się już dzień po swojej premierze, bo idealnie trafiła w moment, kiedy użytkownicy platformy Amazona byli w nastroju na miłość. Pytanie, jak długo ten stan rzeczy się utrzyma, na razie pozostaje otwarte.
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