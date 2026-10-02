Przesuń się Reacher. Na Prime Video wleciał najlepszy serial akcji XXI wieku
Prime Video od dawna jest domem świetnych seriali akcji. Teraz udowadnia to po raz kolejny. Dosłownie przed chwilą na platformie Amazona pojawiło się "Justified: Bez przebaczenia", które w mediach społecznościowych fani nazywają jednym z najlepszych seriali wszech czasów. Ba! Jak piszą, żadna inna produkcja z ostatnich 20 lat nie sprawiła im tyle frajdy.
Zamysł "Justified: Bez przebaczenia" jest prosty. Mam bezkompromisowego zastępcę szeryfa federalnego, który wpada w kłopoty po zastrzeleniu pewnego przestępcy. Uważa, że strzał był uzasadniony, ale jego przełożeni mają wątpliwości. Dlatego go przenoszą z Miami do rodzinnego miasteczka. A tam natrafia na swojego dawnego znajomego, wyjętego spod prawa Boyda. I w tym tkwi cała magia tego serialu. Chemia między wcielającymi się w główne role aktorami ciągnie tę opowieść przez wiele sezonów.
"Justified: Bez przebaczenia" ma oczywiście wiele do zaoferowania. W serialu nie brakuje wyśmienitych scen akcji, scenariuszowi nie ma co zarzucić, a do tego nie brakuje humoru. Ale ci aktorzy. Ach! W główną rolę Raylana Givensa wciela się bezbłędny Timothy Olyphant. Jego przeciwnika gra natomiast Walton Goggins. Obaj stworzyli kreacje, których nie sposób po prostu zapomnieć. To dzięki nim fani tak lubią do produkcji wracać.
Justified - opinie o serialu akcji na Prime Video
"Justified: Bez przebaczenia" rozpoczęło się jeszcze w 2010 roku. Trwało przez sześć sezonów i skończyło się ponad dekadę temu. A jednak wciąż się o nim mówi. Ba! W mediach społecznościowych pisze się o serialu głównie w superlatywach.
Dużo było świetnych seriali w ostatnich 20 latach, ale nie wiem, czy którykolwiek z nich sprawił mi tyle radości co "Justified". Świetni aktorzy, rozbrajające scenariusze i nuklearna charyzma Olyphanta i Gogginsa
Ponownie oglądam "Justified" i przy czwartym seansie ten serial nie tylko się trzyma, ale wciąż sprawia radość. Wspaniały scenariusz, perfekcyjny casting
"Justified" to jeden z najlepszych seriali wszech czasów. Timothy Olyphant i reszta obsady jest bezbłędna. Świetnie napisane
- czytamy na X (dawny Twitter).
Patrząc na powyższe opinie, miłośników dobrych seriali powinna ucieszyć wiadomość, że "Justified: Bez przebaczenia" w całości - wszystkie sześć sezonów - wpadło przed chwilą na Prime Video. To dobry moment. Użytkownicy platformy Amazona wciąż są przecież niesieni adrenaliną po "Reacherze" - to aktualnie trzeci najpopularniejszy serial w serwisie, a o dwa oczka wyprzedza go również napakowany akcją spin-off "Neagley".
Więcej o serialach akcji poczytasz na Spider's Web:
- Prime Video kasuje genialny serial akcji. Czy to naprawdę koniec?
- Widzowie nie zobaczą tego sezonu Reachera. Ritchson wie, dlaczego
- Obejrzysz finał Reachera, nie wyłączaj telewizora. Jest coś ekstra
- Hitowy serial akcji od twórcy Yellowstone pobił rekord. Tak dobrze jeszcze nie było
- Nowy serial akcji przykleił użytkowników Netfliksa do ekranu. Oglądają na raz
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.