Obejrzysz finał Reachera, nie wyłączaj telewizora. Jest coś ekstra

Od samej premiery, 12 sierpnia wszyscy wyczekiwaliśmy kolejnych odcinków 4. sezonu "Reachera". Serial od razu wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju i jeszcze z niego nie zszedł. Niedługo to się zmieni. Najnowsza odsłona hitowej produkcji akcji właśnie dobiegła końca. Na platformie Amazona zadebiutował już jej ostatni odcinek.



Na szczęście nie musimy od razu opuszczać świata "Reachera" i czekać na kolejny sezon. Tym razem Prime Video przygotowało dla nas niespodziankę. Wraz z finałem 4. sezonu na platformie Amazona zadebiutował spin-off serialu. "Neagley" już w serwisie.

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Neagley - spin-off Reachera już na Prime Video

Jak sam tytuł wskazuje "Neagley" skupia się na losach dobrze nam znanej współpracowniczki Jacka Reachera. Frances Neagley działa obecnie jako prywatna detektywka z Chicago. Pewnego dnia dowiaduje się, że jej przyjaciel zginął w podejrzanym wypadku. Nie mogąc odgonić od siebie wątpliwości, postanawia walczyć o sprawiedliwość za wszelką cenę.

"NEAGLEY" OBEJRZYSZ NA:

Choć w główną rolę w "Neagley" wciela się oczywiście Maria Sten, w spin-offie nie zabraknie największej gwiazdy "Reachera". Tak jest, w serialu zobaczymy Alana Ritchsona. Jack Reacher pojawi się na ekranie. Tym bardziej dla fanów adaptacji powieści Lee Childa jest to pozycja obowiązkowa. Żałować seansu na pewno nie będą.

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Co prawda "Neagley" dopiero teraz wylądowała na Prime Video, ale krytycy mieli okazję obejrzeć serial przedpremierowo. I sa nim zachwyceni. Do tej pory spin-off "Reachera" zebrał 14 recenzji. 86 proc. z nich jest pozytywnych. Szykujcie się więc na doskonałą rozrywkę, która szybko się nie skończy.

O ile 4. sezon "Reachera" musieliśmy sobie dawkować, bo Prime Video dodawało kolejne odcinki w tygodniowych odstępach, o tyle w przypadku "Neagley" platforma zdecydowała się wypuścić wszystkie epizody na raz. Osiem odcinków jest już dostępnych w serwisie.

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Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.