Prime Video kasuje genialny serial akcji. Czy to naprawdę koniec?
To jest oficjalna informacja: Prime Video postanowiło skasować uwielbiany serial akcji po jednym sezonie. Jest to dziwne, bo "Kumpele na zabój" zebrały bardzo dobre oceny i cieszyły się niemałą popularnością. Fani nie powinni jednak tracić nadziei.
"Kumpele na zabój" to historia dwóch przyjaciółek, z czego jedna wcale nie jest tym, za kogo się podaje. Okazuje się bowiem, że Judith to płatna zabójczyni. A teraz wraz z Debbie musi uciekać przed tajemniczą postacią. Wspólnie podejmują wyścig z czasem i ruszają w podróż po Europie, aby odkryć, o co tak naprawdę chodzi. Po drodze czeka je wiele zaskoczeń. Bo dostajemy opowieść bardzo szybką i dynamiczną. Dlatego tak przypadła do gustu użytkownikom Prime Video.
"Kumpele na zabój" zadebiutowały na platformie Amazona w połowie lipca. Zgarnęły przy tym szalenie dobre oceny od krytyków. 96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się znikąd. Użytkownicy Prime Video szybko bowiem potwierdzili wysoką jakość pełnego akcji serialu. Oglądali go na potęgę. Jak się jednak okazuje, to nie wystarczyło.
Kumpele na zabój - Prime Video kasuje hitowy serial akcji
Jak podaje Deadline Prime Video zdecydowało się skasować "Kumpele na zabój" po jednym sezonie. Powodów takiego stanu rzeczy oczywiście nie ujawniono. Autorka przywołanego artykułu słyszała jednak, że Amazonowi nie zależy na grupie demograficznej, do której serial jest skierowany. Tak, dobrze czytacie.
Chodzi o to że "Kumpele na zabój" to serial skierowany tak naprawdę do kobiet w średnim wieku. A one już posiadają konto na Amazon Prime, z którego korzystają do robienia zakupów. Wysoko postawione osoby w Amazonie uznały więc, że taka produkcja jest im niepotrzeba, bo nie zapewni nowych subskrypcji.
Mimo wszystko fani "Kumpeli na zabój" nie muszą jeszcze wieszać psów na Prime Video. Paramount Television - główne studio odpowiadające za produkcję - próbuje właśnie sprzedać serial komuś innemu. Jeśli to się uda, być może dostaniemy 2. sezon. Tylko obejrzymy go już na innej platformie.
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