Komedie, które naprawdę śmieszą po ciężkim dniu. Najlepsze filmy

Rozbawianie widza to jedna z podstawowych funkcji komedii. Choć kino wciąż jest najważniejszym medium filmowym, streaming od lat buduje swoją potęgę, a platformy skupiają w swoich ofertach najróżniejsze dzieła, które można oglądać bez konieczności wychodzenia z domu. Niedawno pisaliśmy o "Wielkiej Piątce" - Amazon Prime, Disney+, Apple TV, SkyShowtime i HBO Max. To właśnie te serwisy składają się na ofertę połączonych sił Plusa i Polsat Box. Co mają do zaoferowania, jeśli chodzi o komedie?

Plus i Polsat Box - pakiet streamingowy. Najlepsze komedie w ofercie serwisów

Komedie na Amazon Prime

Nice Guys. Równi goście

Rewelacyjna, błyskotliwa i gwiazdorsko obsadzona komedia. Ryan Gosling wciela się w Hollanda Marcha, samotnego ojca i prywatnego detektywa. Otrzymuje on od pewnej kobiety zlecenie odnalezienia jej siostrzenicy i zarazem gwiazdy filmów dla dorosłych, Misty Mountains. Wówczas March łączy siły z Jacksonem Healym (Crowe). Ich wspólne śledztwo prowadzi do odkrycia spisku o znacznie większym zasięgu.

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani

Guy Ritchie zainspirował się historią, która wydarzyła się naprawdę. Mowa o "Postmaster" - tajnej brytyjskiej operacji, której celem było sparaliżowanie działań niemieckich okrętów podwodnych. W tym celu, utworzona przez Winstona Churchilla i dowodzona przez Gusa March-Phillipsa (Henry Cavill) jednostka bojowa, składająca się z nietypowych indywidualistów pokroju Andersa Lassena (fantastyczny Alan Ritchson) wyrusza na śmiałą, niekonwencjonalną i szaloną misję przeciwko nazistom. Nie jest to czołówka filmów Ritchiego, ale zdecydowanie kino z gatunku przyjemnej, komediowej rozrywki.

Ricky Stanicky

Dean (Zac Efron), JT (Andrew Santino) i Wes (Jermaine Fowler) to kumple od czasów najmłodszych. Raz w ramach halloweenowego wybryku niechcący wywołali pożar i żeby nie dać się złapać, spontanicznie uknuli intrygę polegającą na wrobieniu w całą sprawę nieistniejącego kolegę nazywającego się Ricky Stanicky. Jakimś cudem to przeszło, więc nakręceni sukcesem przyjaciele postanowili kontynuować to kłamstwo nawet w momencie, gdy są dojrzałymi facetami mającymi własne rodziny. Sytuacja zmusi bohaterów do przedstawienia im Ricky'ego, w związku z czym wynajmują Roda (Cena), by się w niego wcielił i uratował im skórę.

Komedie na Disney+

Pomocy

Linda Liddle (Rachel McAdams) wymiata w swojej pracy. Jednocześnie jest osobą, dość odrzucającą, cringe'ową i mało pożądaną do towarzystwa. Liczy, że wraz z nadejściem nowej władzy w firmie otrzyma ona obiecany awans na wiceprezeskę. Jej nowy szef, Bradley Preston (Dylan O'Brien) okazuje się być daleki od jej wyobrażeń i ostatecznie zamiast niej, awansuje kolegę po znajomości. W trakcie biznesowego lotu do Bangkoku dochodzi do katastrofy, a jedynymi ocalałymi okazują się Linda i Bradley. Początkowa współpraca z czasem zmienia się w pozbawioną skrupułów walkę o przetrwanie.

Druhny

Śmiało można uznać ten film za komediowy klasyk wczesnej drugiej dekady XXI wieku. Główną bohaterką tej historii jest Annie (Kristen Wiig), która dowiaduje się, że jej przyjaciółka (Maya Rudolph) właśnie się zaręczyła i chce zostać jak najlepszą druhną. Problem jednak zrobi się, gdy okaże się, że jedna z nich, Helen (Rose Byrne), widzi w Annie rywalkę. Pomiędzy kobietami rozpoczyna się wojna.

Mamma Mia!

Skoro już o klasykach mowa, pora na musical, który chyba zna na pamięć każdy. Sophia (Amanda Seyfried) ma wkrótce wyjść za mąż i zostać żoną Sky'a (Dominic Cooper). Ślubne przygotowania zostają jednak zakłócone, gdy okazuje się, że na wyspę Kalokairi, gdzie Sophie żyje wraz z matką Donną (Meryl Streep), przybywają trzej mężczyźni, którzy mogą być ojcami dziewczyny. Dla Sophii poznanie Sama (Pierce Brosnan), Harry'ego (Colin Firth) i Billa (Stellan Skarsgård) to szansa na poznanie prawdy, a dla Donny - rozdrapanie ran na sercu.

Komedie na Apple TV

Skutki uboczne

Jonah Hill lata temu zdążył udowodnić, że ma reżyserski potencjał. Tym razem postanowił opowiedzieć historię Reefa Hawka (Keanu Reeves), powszechnie lubianego aktora. Wkrótce jego sytuacja zmienia się, gdy pada ofiarą szantażu za sprawą tajemniczego wideo z przeszłości. Wówczas rusza w "trasę", by rozprawić się z demonami przeszłości i uratować to, co może się zawalić.

Samotne wilki

Prokuratorka Margaret (Amy Ryan) spędza noc w luksusowym hotelu w towarzystwie młodego mężczyzny (Austin Abrams). Gdy zabawa zbacza w niespodziewaną stronę i dochodzi do tragedii, kobieta dzwoni pod odpowiedni numer do kogoś, kto "sprzątnie" bałagan - bohatera granego przez George'a Clooneya. Chwilę później w apartamencie, zupełnie niespodziewanie, pojawia się kolejny "załatwiacz" (Brad Pitt). Sytuacja rodzi komplikacje, a te rodzą konieczność przeprowadzenia przez bohaterów własnego śledztwa i zorientowania się, o co chodzi.

Wieczność

Joan i Larry jadą na rodzinne przyjęcie z okazji ujawnienia płci swoich wnuków. Los sprawia, że wskutek zakrztuszenia się ulubionymi precelkami mężczyzna umiera na imprezie. Chwilę później jest w niemałym szoku, gdy budzi się w pociągu, a niedługo później orientuje się, że nie tylko umarł, jego ciało jest znacznie młodsze, ale również znajduje się w "poczekalni do wieczności". Do skonfundowanego i zagubionego Larry'ego (Miles Teller), ku jego radości, wkrótce dołącza zmarła niedługo po nim Joan (Elizabeth Olsen). Sytuacja komplikuje się jednak jeszcze bardziej, gdy okazuje się, że w tym samym miejscu przebywa też Luke (Callum Turner) - pierwszy mąż kobiety, którego życie, wraz z ich małżeństwem przerwała śmierć mężczyzny na wojnie.

Komedie w SkyShowtime

Naga broń

Wydawało się, że nie ma szans, by bez Lesliego Nielsena to się udało, ale jednak doszło do miłego zaskoczenia. Frank Drebin junior (wybitny Liam Neeson) jest jednym z czołowych gliniarzy ze stacjonującego w Los Angeles Wydziału Specjalnego. Wraz z Edem Hockenem juniorem (Paul Walter Hauser) rozpoczyna pracę nad sprawą śmierci Simona Davenporta. Z czasem w sprawę okazuje się być zamieszany magnat technologiczny, Richard Cane (Danny Huston). W tym samym czasie Drebin nawiązuje relację z siostrą denata, Beth (Pamela Anderson).

Dyktator

Sacha Baron Cohen zapisał się w historii kina wieloma kreacjami, ale (niech fani "Borata" wybaczą) moim osobistym faworytem jest "Dyktator". Tytułowy bohater, Aladeen (Cohen) rządzi północnoafrykańską Wadiyą. Jak nietrudno się domyślić, nie są to rządy, które mają cokolwiek wspólnego z demokracją i prawami człowieka. Gdy Aladeen jedzie do Stanów Zjednoczonych, wpada w wir niespodziewanych wydarzeń, uświadamiając sobie, że jest obiektem wymierzonej w niego intrygi. Wraz z nowo poznaną Zoey (Anna Faris) próbuje ją powstrzymać, a z czasem rodzi się między nimi uczucie.

Miłość boli

Pierwszy filmowy projekt Ke Huy Quana w pierwszoplanowej roli po tym, jak zdobył Oscara za udział we "Wszystko wszędzie naraz". Aktor wciela się Marvina Gable'a, pośrednika nieruchomości z przedmieść Milwaukee, do którego odzywa się przeszłość - mężczyzna jest byłym zabójcą. Jego drogi znów przecinają się z Rose (Ariana DeBose), a także bratem (Daniel Wu), dla którego niegdyś pracował.

Komedie w HBO Max

Kaskader

Colt Seavers (Ryan Gosling) to kaskader, któremu niestraszne są podpalenie, ryzykowne skoki, dachowanie, rzucenie o ścianę i inne czynności pomagające w tworzeniu kina. Gdy wydaje się, że nie ma na co narzekać, a jego relacja z operatorką Jody (Emily Blunt) kwitnie, dochodzi do wypadku. Wkrótce okazuje się, że Jody zadebiutuje jako reżyserka, ale cały projekt jest zagrożony, bowiem główny aktor (Aaron Taylor-Johnson) nagle zaginął. Colt wraca do pracy i rusza w teren, by go odnaleźć.

Barbie

Hit 2023 roku, który zmobilizował świat do odwiedzenia kin. Akcja filmu rozgrywa się w Barbielandzie - wielkiej krainie w której każda Barbie ma swoją istotną społecznie rolę: prezydentki, lekarki, dyplomatki itd. Kenowie spędzają raczej czas na plażowaniu, prężeniu muskułów i napakowanych torsów. Gdy stereotypowa Barbie (Margot Robbie) zacznie się "psuć", w towarzystwie Kena (Ryan Gosling) uda się do Prawdziwego Świata, by temu zaradzić i poznać prawdę na temat własnej tożsamości.

Teściowie 3

Trzecia i chyba najlepsza część kultowej polskiej serii. Jak zwykle poróżnieni ze sobą Wilkowie (Ostaszewska, Dorociński) i Chrapkowie (Woronowicz, Kuna) tym razem spotykają się u tych drugich - w spokojnym ośrodku na prowincji. Spokój to jednak ostatnie, co czeka oba rody: Małgorzata popada w nerwy na widok Andrzeja, który przyjeżdża do Polski ze swoim synem, zaś Wanda skrywa tajemnicę, której skutki doprowadzą do nieprawdopodobnych zdarzeń.

Komedie w Polsat Box Go

Green Book

Ten sam gość, który wyreżyserował wspomniane wyżej "Ricky Stanicky", Peter Farelly, jest odpowiedzialny za nagrodzone Oscarem dzieło z 2018 roku. Opiera się ono na historii Dona Shirleya (Mahershala Ali) i Tony'ego Vallelongi (Viggo Mortensen). Muzyk potrzebuje kierowcy, który pojedzie z nim w ośmiotygodniową trasę koncertową, uwzględniającą także występy na Południu. Pomiędzy mężczyznami rodzi się niespodziewana i silna więź.

Na noże

Dawne pokolenia miały swojego klasyka w postaci Poirota, my mamy Benoit Blanca. "Na noże" to pierwszy film z serii poświęconej jego detektywistycznym przygodom. Harlan Thrombey (Christopher Plummer), senior zamożnego rodu, zostaje znaleziony martwy we własnym pokoju. Blanc zjawia się w rezydencji, by rozwiązać sprawę śmierci mężczyzny. Ta się dodatkowo komplikuje, gdy okazuje się, że Harlan wydziedziczył całą swoją rodzinę, a majątek przekazał w swojej ostatniej woli Marcie (Ana de Armas), swojej pielęgniarce.

Miłość i inne używki

Jeden z klasyków romantycznego kina, za którym stoi twórca m.in. "Ostatniego samuraja", "Krwawego diamentu" czy "Wichrów namiętności". Jamie (Jake Gyllenhaal) jest kobieciarzem, który właśnie traci pracę. Los sprawia, że zostaje przedstawicielem farmaceutycznym. Niedługo później poznaje Maggie (Anne Hathaway), 28-letnią, charakterną dziewczynę, która jest chora na Parkinsona. Choć początkowo ich relacja jest oparta tylko o seks, pomiędzy nimi zaczyna się rodzić coś głębszego.

Nie ulega wątpliwości, że to oferta zarówno szeroka, jak i bogata w naprawdę mocne tytuły. Poniżej chętni mogą zapoznać się z tym, jak wyglądają pakiety streamingowe i ile trzeba zapłacić, by móc uzyskać do nich dostęp:

Pakiet 2 streamingów (do wyboru dwa z puli: HBO Max, Apple TV, Disney+, SkyShowtime + dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport) - 40 zł/mies.

(do wyboru dwa z puli: HBO Max, Apple TV, Disney+, SkyShowtime + dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport) - 40 zł/mies. Pakiet 3 streamingów (Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime) - 40 zł/mies.

(Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime) - 40 zł/mies. Pakiet 3 streamingów + pakiet 2 streamingów - 80 zł/mies.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...