Streaming sportowy w Polsce drożeje, a patrząc na ceny można złapać się za głowę. W związku z tym, że większość serwisów, chce otrzymać swój kawałek tego tortu, muszą się one podzielić. W efekcie gdzie indziej obejrzymy konkretne rozgrywki piłki nożnej, gdzie indziej siatkówkę, gdzie indziej koszykówkę, a jeszcze w gdzie indziej tenisa. Jest jednak serwis, który umożliwia oglądanie transmisji sportowych kilku dyscyplin, w tym futbolu i Mistrzostw Świata 2026, które właśnie się rozpoczęły. Jest nim Polsat Box Go.

Tylko że nie samym sportem człowiek żyje - miło by było mieć również subskrypcję serwisów, które oferują nie tylko sportowe emocje, ale również filmowe i serialowe nowości. Mimo że Polsat Box Go poza sportem ma w swojej bibliotece również coś dla fanów popkultury, to zainteresowaniem widzów cieszą się także tytuły spod szyldu światowych platform jak Prime Video, Apple TV, Disney+ czy SkyShowtime. Na samą myśl o tym, ile trzeba by było zapłacić za wszystkie subskrypcje, oblewają mnie zimne poty. Na szczęście, choć to może wydawać się niewiarygodne, można mieć wszystkie te serwisy na raz, wraz z bogatą ofertą sportową, i jeszcze na tym zaoszczędzić.

Nowa oferta Plusa i Polsat Box umożliwia dobranie streamingów w zestawie. Amazon Prime, SkyShowtime i Apple TV w zestawie za 40 zł/mies.

Plus i Polsat Box wprowadzili nową opcję, dzięki której można łączyć ze sobą wybrane streamingi, choć nie zawsze jest pod tym kątem pełna dowolność. Hitem jest pakiet z 3-ma streamingami: Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime - wszystkie te 3 serwisy za 40 zł/mies. To świetna oferta szczególnie dla miłośników filmów i seriali. Dla fanów sportu natomiast - do tej oferty można dobrać Polsat Box Go Sport i rozszerzyć w ten sposób dostęp do popularnych transmisji i wydarzeń z wielu dyscyplin.

Wybierając Polsat Box Go Sport jako jeden ze streamingów, klienci otrzymują dostęp do następujących transmisji:

wszystkie turnieje Wielkiego Szlema (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open),

Liga Narodów i Mistrzostwa Europy w siatkówce,

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA (wszystkie mecze na żywo),

Formula 1 (wszystkie treningi, kwalifikacje, sprinty i wyścigi na żywo, F2 oraz F3),

Bundesliga,

Serie A,

Ligue 1,

PlusLiga, Tauron Liga i PLS 1 Liga,

Orlen Superliga i Orlen Basket Liga,

UFC,

ATP Tour.

W Plusie oprócz Polsat Box Go Sport można do zestawu 3 streamingów dobrać także Polsat Box Go Premium, HBO Max i Disney+.

Serwisami w ofercie można żonglować w obrębie trzech opcji. Jedną z nich jest wspomniany już zestaw 3 za 40 zł za miesiąc (Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime). Druga to 2 za 40 zł za miesiąc (w tym przypadku można wybrać 2 dowolnie wybrane serwisy z wyjątkiem Amazon Prime), a trzecia - 4 za 80 zł za miesiąc (w tym przypadku można wybrać aż 4 dowolnie wybrane serwisy z wyjątkiem Amazon Prime). Oznacza to sporą oszczędność nie tylko dla miłośników sportu, ale również filmów i seriali.

W Polsat Box z kolei, serwis Polsat Box Go jest dostępny dla klientów w takim zakresie, jaki mają oni wykupiony pakiet telewizji, odpowiadając jego zawartości. Dla fanów sportu - dobrym wyborem będzie pakiet L ze 136 kanałami TV, w tym Polsat Sport Premium, Eleven Sports i Eurosport. Do tego pakietu można też dobierać resztę streamingów.

Aby zapoznać się z nową ofertą streamingową Plusa i Polsat Box, wystarczy wejść na strony dedykowane streamingom i wybrać zestaw. Można skorzystać z tej opcji przy podpisaniu nowej umowy lub przedłużeniu obecnej na minimum 24 miesiące. Kibice rozmaitych dyscyplin sportowych, ale także filmów i seriali, na pewno będą zadowoleni.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.