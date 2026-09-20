Potężny thriller na faktach zaraz wjedzie na HBO Max. Odliczam godziny

Shawn Ryan może nie jest najpopularniejszym serialowym twórcą w historii, ale niewątpliwie zasługuje na określenie "solidna firma". To on, w roli scenarzysty i producenta odpowiada za "Nocnego agenta", to jego nazwisko figuruje wśród twórców m.in. "Get Down", "Poza czasem", "Świata gliniarzy", 'S.W.A.T.". Ryan niewątpliwie zjadł zęby na serialach, a w swoim najnowszym współpracuje ze swoją dobrą znajomą, Eileen Myers. Oboje stworzyli ośmioodcinkowy thriller kryminalny dla MGM+, który w Polsce zadebiutuje w HBO Max już jutro, w poniedziałek 21 września. Wszystko wskazuje na to, że jest na co czekać.

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Amerykański zakładnik to nowy serial HBO Max. Ta historia wydarzyła się naprawdę

Centralną postacią serialu jest Fred Heckman (w tej roli Jon Hamm), uwielbiany prezenter radiowy z Indianapolis. Mężczyzna w trakcie jednej z audycji zostaje wciągnięty w sam środek sytuacji z gatunku "na śmierć i życie" - Tony Kiritsis (Giovanni Ribisi), który dokonał porwania, domaga się rozmowy z Heckmanem w jego popularnym programie i szansy, by za pomocą tego świat usłyszał jego historię.

Jeśli ta historia wygląda wam na znajomą, nic w tym dziwnego, z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, "Amerykański zakładnik" opowiada historię, która wydarzyła się naprawdę. W 1977 roku Tony Kiritsis, który zalegał ze spłatą, udał się do swojego doradcy kredytowego, Richarda O. Halla, który odmówił mu dodatkowego czasu na spłatę. W związku z tym Kiritsis zdecydował się porwać Halla, wziąć go na zakładnika w dość oryginalny sposób - przywiązał lufę strzelby do tyłu głowy mężczyzny, w związku z czym istniało ogromne ryzyko, że jeśli policja podejmie próbę interwencji i strzeli do Kiritsisa, zakładnik zginie. Sam Fred Heckman jest również prawdziwą postacią - prezentem WNFI, radiowej stacji z Indianapolis, do którego Tony często dzwonił, a Fred - emitował jego słowa.

Serial jest nie tylko ekranizacją prawdziwej historii, ale również adaptacją podcastu o tej samej nazwie, który wydano w 2022 roku. Jon Hamm, wcielający się w Heckmana w serialu, podkładał mu głos również w podcaście, a wśród członków jego obsady mogliśmy znaleźć m.in. Carlę Gugino, Josepha Perrino i Dylana Bakera. Jakby tego było mało, w 2025 roku miała miejsce premiera filmu "Desperat", który opowiadał tę samą historię, jednak koncentrując się na Kiritsisie oraz Hallu - w role te wcielili się Bill Skarsgard oraz Dacre Montgomery, zaś postać Freda (któremu zmieniono nazwisko na Temple) zagrał Colman Domingo.

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Amerykański zakładnik - obsada serialu

Jon Hamm jako Fred Heckman

Giovanni Ribisi jako Tony Kiritsis

Mireille Enos jako Barbara

William Jackson Harper jako Ben Hairston

Kristoffer Polaha jako Dick Hall

Jonathan Tucker jako Cormac McNally

Kat Cunning jako Ibby Hall

Według dostępnych informacji, 21 września do HBO Max trafią dwa pierwsze odcinki serialu. Każdy kolejny będzie emitowany w ramach cotygodniowego cyklu, co 7 dni.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.