Oszustwo na Odyseję. Sprzedają bilety za kilka tysięcy złotych

Przy okazji premiery "Odysei" można zaobserwować zjawisko, jakiego dawno w kinach nie było. Widzowie masowo wykupują bilety na film w reżyserii Christophera Nolana na kilka tygodni do przodu -na ten moment w Londynie nie ma wolnych miejsc aż do września. W Polsce również wyprzedają się w zaskakująco szybkim tempie (mowa o formacie IMAX), mimo że i tak w naszym kraju nie ma możliwości, aby obejrzeć produkcję w jedynym słusznym formacie, czyli IMAX 70 mm. Z tej opcji mogą skorzystać przede wszystkim Amerykanie, a to z kolei przyciąga oszustów i łasych na pieniądze resellerów.

Widzowie padają ofiarą oszustwa w związku z biletami na Odyseję

Na portalu Reddit co jakiś czas pojawiają się wpisy, w których ludzie pytają o zakup biletów na "Odyseję". Okazuje się, że bardzo łatwo natknąć się na oszustów wykorzystujących szum wokół filmu Nolana. Opowiedziała o tym jedna z moderatorek Reddita, która wypowiedziała się na łamach Variety:

Ludzie bardzo szybko zgłaszają próby sprzedaży biletów powyżej ich wartości nominalnej. Za każdym razem, gdy otrzymamy zgłoszenie o kimś, kto tak postępuje, blokujemy jego konto. Często jednak ci spekulanci, gdy zostaną wykryci, usuwają swoje konta i zakładają nowe. Dlatego skuteczne zablokowanie ich może być trudne. Są również użytkownicy aktywnie oferujący możliwość zapłaty ponad wartość nominalną (co inni użytkownicy również zgłaszają).

W jednym z wątków użytkownik pokazał, z jakiego powodu widzowie nie mogą kupić biletów na "Odyseję". Załączył zrzuty ekranu z eBaya, z których wynika, że internauci próbują sprzedać 2 bilety na seans w Nowym Jorku za niemal 1 tys. dol., a nawet za 2 razy więcej.

W związku z tym moderatorka ostrzegła, aby podczas zakupów z innych źródeł niż oficjalne strony kina zachować ostrożność i prześwietlić konta sprzedających. W tym celu należy sprawdzać historię ich wpisów, a także w miarę możliwości odkupować bilety osobiście.

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