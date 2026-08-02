Dlaczego Penelopa była odgrodzona od zalotników? Są dwie teorie
W scenach z "Odysei", które rozgrywały się na zamku w Itace podczas ucztowania, Penelopa była odizolowana od reszty osób przebywających w sali. Królowa przebywała co prawda w tym samym pomieszczeniu, jednak była schowana za pewnego rodzaju kratą, która oddzielała ją od biesiadników. Dlaczego?
"Odyseja" zadebiutowała już na wielkich ekranach. Od premiery głośnej produkcji minęły już 2 tygodnie, lecz wcale nie zapowiada się, aby dyskusja na temat filmu ucichła. Wciąż jest bowiem sporo kwestii do omówienia, które spotykają się z zainteresowaniem widzów, a w sieci nie brakuje teorii na temat rozmaitych wątków. Jednym z nich jest ten dotyczący Penelopy, w którą wciela się Anne Hathaway. Chodzi o jej obecność na zamku w Itace, gdzie podczas biesiady z zalotnikami była schowana za parawanem.
Dlaczego Penelopa podczas biesiady była odgrodzona od zalotników?
Podczas gdy Odyseusz wraca z wojny trojańskiej, Penelopa cierpliwie czeka na swojego męża na zamku w Itace. Nie jest to łatwe - lata mijają, a ona musi znosić panoszących się po królestwie zalotników. Tkając całun, który w tajemnicy jednocześnie rozpruwa. Królowa przez lata zwodziła bowiem zalotników, mówiąc, że gdy tkanina będzie gotowa, wybierze jednego z nich na męża. Ci natomiast przebywają na zamku właściwie cały czas, uczestnicząc w biesiadach i korzystając z zapasów.
W tym czasie Penelopa również jest obecna w pomieszczeniu, choć podczas scen biesiad jest ona odgrodzona od zalotników i poddanych pewnego rodzaju kratą. Tkała wówczas wspomniany całun, ale jednocześnie miała oko na wszystko, co dzieje się na sali. Jest to niejako wyjaśnienie, dlaczego była odgrodzona - z jednej strony obserwowała swoje otoczenie, a z drugiej bycie odgrodzoną od innych dawało jej bezpieczeństwo, gdyby doszło do niebezpiecznej sytuacji.
Taką scenerię można również potraktować w sposób symboliczny. Penelopa była niejako więziona w zamku, ponieważ wciąż czekała, aż jej mąż wróci z wojny trojańskiej. W związku z tym to, że była odgrodzona, przywoływało na myśl bycie zamkniętą w klatce. Dzięki temu mogła ona odizolować się od zalotników, czym symbolicznie dawała do zrozumienia, że nie chce mieć z nimi nic wspólnego i że nie planuje wyjść za mąż za żadnego z nich. Wierzy bowiem, że Odyseusz żyje i po powrocie znów przejmie władzę nad Itaką.
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