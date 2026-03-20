Chuck Norris nie żyje. Legenda kina kopanego miała 86 lat

O śmierci Chucka Norrisa poinformowała jego rodzina, podkreślając, że nie chcą dzielić się okolicznościami odejścia aktora z mediami. W oświadczeniu czytamy:

Z ciężkim sercem przekazujemy wiadomość o nagłej śmierci naszego ukochanego Chucka Norrisa wczoraj [w czwartek] rano na Hawajach. Chcielibyśmy zachować okoliczności jego odejścia dla siebie, ale wiedzcie, że był otoczony rodziną i odszedł w spokoju.



(...) Żył z wiarą, poczuciem celu i niezachwianym oddaniem ludziom, których kochał. (...) Wiemy, że wielu z was słyszało o jego niedawnej hospitalizacji, i jesteśmy ogromnie wdzięczni za modlitwy oraz wsparcie, które mu okazaliście.

Norris jest najlepiej pamiętany z ról w filmach akcji kina kopanego z lat 80., a także z roli teksańskiego rangera Cordella Walkera w serialu CBS „Strażnik Teksasu”, w którego wcielał się w latach 90.



W ostatnich dekadach rzadko pojawiał się na ekranie, ograniczając występy do drobnych ról, m.in. w filmie „Niezniszczalni 2” z 2012 r. Norris posiadał czarny pas w kilku sztukach walki, w 1989 roku otrzymał gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood, a w 2010 roku został honorowym Texas Rangerem.



W ostatnich latach legendarny gwiazdor sam stracił kilka bliskich osób - w 2024 r. zmarła jego matka, a w grudniu odeszła jego pierwsza żona, Dianne Holechek.



Jeszcze kilka dni temu był aktywny w mediach społecznościowych. 10 marca, w dniu swoich 86. urodzin, pokazał, jak spuszcza łomot sparringowemu partnerowi, podpisując materiał słowami: „Nie starzeję się... wchodzę na wyższy poziom”.

Urodził się w Oklahomie w 1940 r. Służył w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych w latach 1958-1962. Dwukrotnie się żenił. Miał pięcioro dzieci, w tym aktora Mike’a Norrisa oraz kierowcę NASCAR Erica Norrisa.

Michał Jarecki 20.03.2026 15:16

