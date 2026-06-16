Rola Anyi Taylor-Joy w nowym Władcy Pierścieni ujawniona. Mamy wideo

"Władca Pierścieni" od kilku miesięcy jest częściej na językach w przestrzeni publicznej. Oprócz "Polowania na Golluma" nad swoim filmem ze świata Tolkiena pracuje Stephen Colbert, a wspomniany film jest pierwszym, w którym na fotelu reżysera nie siedzi Peter Jackson, stojący zarówno za "LOTR"ową trylogią, jak i tą spod szyldu "Hobbit". Serkis, który dotychczas raczej nie ma na koncie sukcesów w tym fachu, nosi na swoich barkach wielką odpowiedzialność. To, czy ją udźwignie, jest pytaniem otwartym, ale obsada na pewno mu w tym pomoże.

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Anya Taylor-Joy zagra w Polowaniu na Golluma. W kogo się wcieli?

Zamieszanie wokół obsady "Polowania na Golluma" trwa od dawna. Nie sposób nie dostrzec żywych dyskusji i dywagacji, zwłaszcza na temat tego, kto ze "starej ekipy" powróci - póki co pewna jest "jedynie" obecność Iana McKellena (Gandalf), Elijaha Wooda (Frodo) i oczywiście samego Serkisa, który ponownie wcieli się w rolę Golluma. Znaczna większość obsady to nowicjusze w świecie "Władcy Pierścieni" - największym echem odbiło się zatrudnienie Jamiego Dornana w roli Aragorna. To świetny wybór, poprzedzony doniesieniami, według których zagrać go miał Leo Woodall, jednak ten ostatecznie wcieli się w Halvarda.

Mimo i tak dość mocnego zestawu nazwisk, dostaliśmy właśnie kolejne - i to absolutnie z najwyższej półki. Do obsady "Polowania na Golluma" właśnie dołączyła Anya Taylor-Joy - jedna z najlepszych współczesnych amerykańskich aktorek. Dotychczas mogliśmy ją oglądać m.in. jako Beth Harmon w "Gambicie królowej", grała główną rolę w "Ostatniej nocy w Soho", "Menu", "Emmie", wystąpiła w dwóch filmach Roberta Eggersa ("Czarownica", "Wiking") nie jest jej również obce sci-fi: grała młodą Furiozę w "Furiosa: Saga Mad Max", a 2 lata temu zadebiutowała w "Diunie", do której jeszcze powróci w tegorocznym filmie. W "Polowaniu na Golluma" oficjalnie powitało ją Warner Bros., wystosowując specjalny komunikat.

Na tym etapie wiemy również, w kogo się wcieli Taylor-Joy. Aktorce przypadła postać wymyślonej na potrzeby produkcji, nowej bohaterki: Seren z rodu Sindarów - niebezpiecznej, elfickiej agentki króla Thranduila (Lee Pace), która cieszy się zaufaniem władcy. Czy jest to casting spodziewany? Od dawna obsadzenie Anyi Taylor-Joy było jednym z przewijających się postulatów w przestrzeni publicznej, zresztą sama aktorka, póki co, nie wydaje się być specjalnie zarobiona nowymi projektami. Ze względu na prezencję Taylor-Joy łatwo zobaczyć w niej kandydatkę na elfkę, ale nie zmienia to faktu, że o tym, jak jej postać wypadnie, zdecyduje talent, warsztat, umiejętności. Niczego z powyższych jej nie brakuje, więc z pewnością sobie poradzi.

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Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma - obsada filmu

Jamie Dornan jako Aragorn

jako Aragorn Elijah Wood jako Frodo

jako Frodo Lee Pace jako Thranduil

jako Thranduil Leo Woodall jako Halvard

jako Halvard Kate Winslet jako Marigol

jako Marigol Andy Serkis jako Gollum

jako Gollum Ian McKellen jako Gandalf

jako Gandalf Anya Taylor-Joy jako Seren

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.