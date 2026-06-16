Rola Anyi Taylor-Joy w nowym Władcy Pierścieni ujawniona. Mamy wideo
Choć do premiery nowej filmowej odsłony "Władcy Pierścieni" jest jeszcze sporo czasu, dowiadujemy się o nim coraz więcej - a zwłaszcza o obsadzie. Do gwiazdozbioru obecnego w "Polowaniu na Golluma" właśnie dołączyła Anya Taylor-Joy.
"Władca Pierścieni" od kilku miesięcy jest częściej na językach w przestrzeni publicznej. Oprócz "Polowania na Golluma" nad swoim filmem ze świata Tolkiena pracuje Stephen Colbert, a wspomniany film jest pierwszym, w którym na fotelu reżysera nie siedzi Peter Jackson, stojący zarówno za "LOTR"ową trylogią, jak i tą spod szyldu "Hobbit". Serkis, który dotychczas raczej nie ma na koncie sukcesów w tym fachu, nosi na swoich barkach wielką odpowiedzialność. To, czy ją udźwignie, jest pytaniem otwartym, ale obsada na pewno mu w tym pomoże.
Anya Taylor-Joy zagra w Polowaniu na Golluma. W kogo się wcieli?
Zamieszanie wokół obsady "Polowania na Golluma" trwa od dawna. Nie sposób nie dostrzec żywych dyskusji i dywagacji, zwłaszcza na temat tego, kto ze "starej ekipy" powróci - póki co pewna jest "jedynie" obecność Iana McKellena (Gandalf), Elijaha Wooda (Frodo) i oczywiście samego Serkisa, który ponownie wcieli się w rolę Golluma. Znaczna większość obsady to nowicjusze w świecie "Władcy Pierścieni" - największym echem odbiło się zatrudnienie Jamiego Dornana w roli Aragorna. To świetny wybór, poprzedzony doniesieniami, według których zagrać go miał Leo Woodall, jednak ten ostatecznie wcieli się w Halvarda.
Mimo i tak dość mocnego zestawu nazwisk, dostaliśmy właśnie kolejne - i to absolutnie z najwyższej półki. Do obsady "Polowania na Golluma" właśnie dołączyła Anya Taylor-Joy - jedna z najlepszych współczesnych amerykańskich aktorek. Dotychczas mogliśmy ją oglądać m.in. jako Beth Harmon w "Gambicie królowej", grała główną rolę w "Ostatniej nocy w Soho", "Menu", "Emmie", wystąpiła w dwóch filmach Roberta Eggersa ("Czarownica", "Wiking") nie jest jej również obce sci-fi: grała młodą Furiozę w "Furiosa: Saga Mad Max", a 2 lata temu zadebiutowała w "Diunie", do której jeszcze powróci w tegorocznym filmie. W "Polowaniu na Golluma" oficjalnie powitało ją Warner Bros., wystosowując specjalny komunikat.
Na tym etapie wiemy również, w kogo się wcieli Taylor-Joy. Aktorce przypadła postać wymyślonej na potrzeby produkcji, nowej bohaterki: Seren z rodu Sindarów - niebezpiecznej, elfickiej agentki króla Thranduila (Lee Pace), która cieszy się zaufaniem władcy. Czy jest to casting spodziewany? Od dawna obsadzenie Anyi Taylor-Joy było jednym z przewijających się postulatów w przestrzeni publicznej, zresztą sama aktorka, póki co, nie wydaje się być specjalnie zarobiona nowymi projektami. Ze względu na prezencję Taylor-Joy łatwo zobaczyć w niej kandydatkę na elfkę, ale nie zmienia to faktu, że o tym, jak jej postać wypadnie, zdecyduje talent, warsztat, umiejętności. Niczego z powyższych jej nie brakuje, więc z pewnością sobie poradzi.
Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma - obsada filmu
- Jamie Dornan jako Aragorn
- Elijah Wood jako Frodo
- Lee Pace jako Thranduil
- Leo Woodall jako Halvard
- Kate Winslet jako Marigol
- Andy Serkis jako Gollum
- Ian McKellen jako Gandalf
- Anya Taylor-Joy jako Seren
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