Krytycy wybrali najlepsze filmy 2026 roku. Na czele prawdziwe arcydzieło

2026 rok obfitował w niejedno wielkie filmowe wydarzenie. Dużo jeszcze przed nami - w drugiej połowie roku swoje wielkie hity zaprezentuje nam m.in. Marvel ("Spider-Man: Całkiem nowy dzień", "Avengers: Doomsday"), zobaczymy nową "Diunę", a już lada dzień okaże się, jaki pomysł miał Christopher Nolan na "Odyseję". Zanim jednak to nastąpi, warto przyjrzeć się temu, co dotychczas jest uznawane za ścisłą czołówkę trwającego roku.

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Amerykańscy krytycy przemówili. Wybrali czołówkę filmów roku

Portal World of Reel postanowił przeprowadzić swego rodzaju ankietę - zaproszono bowiem krytyków filmowych z najróżniejszych stron, którzy mieli jedno zadanie: przesłanie nieułożonej w rankingu listy 5 (ich zdaniem) najlepszych tytułów, które miały premierę w kinach w Stanach Zjednoczonych od 1 stycznia do 12 czerwca. Skład był szeroki - w wyzwaniu wzięli udział dziennikarze branżowi z m.in. Variety, Toronto Star, The Hollywood Reporter, Roger Ebert, Puck, LA Daily News, The Wire, Wall Street Journal czy Baltimore Magazine.

Łącznie w zestawieniu znalazło się 20 filmów. W drugiej dziesiątce spoczęły - dość spodziewanie - takie filmy jak "Crime 101" Barta Laytona (19. miejsce) z Chrisem Hemsworthem i Markiem Ruffalo w rolach głównych, nieco wyżej znalazł się nakręcony przez Baza Luhrmanna dokument o Elvisie zatytułowany "EPIC" (16. miejsce), na wyższych miejscach znajdziemy też "Sprawiedliwość owiec" i będącą szerokim rozczarowaniem, "Panną młodą!". Zaskakuje za to niskie, 11. miejsce "Dramy" z Pattinsonem i Zendayą, powszechnie określanej jako jeden z lepszych i bardziej błyskotliwych filmów roku.

Triumfatorem zestawienia okazał się "Projekt Hail Mary", spektakularna opowieść o międzygalaktycznej przyjaźni zdolnej do wszystkiego. Film z Ryanem Goslingiem w roli głównej jest jednym z najpoważniejszych, o ile nie najpoważniejszym obecnie kandydatem do nagród w przyszłym sezonie, a tak dużo rzeczy wyszło mu dobrze, że nie zdziwimy się, jeśli je zdobędzie. To fantastyczna historia, która działa nie tylko na poziomie niesamowitego, wizualnego spektaklu, co zwłaszcza dzięki świetnym postaciom i niezwykłemu aktorstwu Ryana Goslinga. Tuż za adaptacją książki Andy'ego Weira znalazł się "Blue Heron", mający premierę tylko za oceanem, opowiadający o rodzinie, która osiedla się w nowym domu na wyspie Vancouver, a niebezpieczne zachowanie najstarszego syna zmienia ich życiową dynamikę.

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Osobiście cieszy mnie obecność w rankingu "28 lat później: Świątyni kości". Film Nii DaCosty jest trzeci w stawce i jest to całkiem uczciwy wynik - ten film to prawdziwa perła na wielu poziomach: aktorskim, wizualnym, fabularnym, budowania klimatu, czy przesłania. W dalszej części zestawienia mamy m.in. nowy film Stevena Spielberga (5. miejsce), dwa świeże horrory autorstwa zdolnych twórców wywodzących się z YouTube ("Obsesja" - 6. miejsce, "Backrooms: Bez wyjścia" - 7. miejsce). Jest ścisk, a wszystko wskazuje na to, że najlepsze jeszcze przed nami.

TOP 10 najlepszych filmów 2026 roku według krytyków dla World of Reel:

1. Projekt Hail Mary (reż. Phil Lord i Christopher Miller) - 49 punktów/głosów

2. Blue Heron (reż. Sophy Romvari) - 38

3. 28 lat później: Świątynia kości (reż. Nia DaCosta) - 35

4. Pomocy (reż. Sam Raimi) - 32

5. Dzień objawienia (reż. Steven Spielberg) - 31

6. Obsesja (reż. Curry Barker) - 30

7. Backrooms: Bez wyjścia (reż. Kane Parsons) - 29

8. Tuner (reż. Daniel Roher) - 16

9. Pillion (reż. Harry Lighton) - 16

10. Nirvanna The Band the Show the Movie (reż. Matt Johnson) - 16

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.